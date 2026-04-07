Fenerbahçe ve Galatasaray Bernardo Silva için karşı karşıya! Fabrizio Romano duyurdu: Resmi girişimler başladı

Saha içinde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Manchester City’den ayrılması kesinleşen Portekizli süper star Bernardo Silva için Türk futbolunun iki devi amansız bir yarışın içine girdi.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 09:23
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 09:23

Yeni sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlayan , listenin en tepesine ’nin kaptanı ’yı yazdı. Ancak bu transfer operasyonunda sarı-lacivertlilerin önündeki en büyük engel, sadece Avrupa’nın dev kulüpleri değil, aynı zamanda ezeli rakibi .

Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester City'nin kaptanı Bernardo Silva'yı transfer etmek için karşı karşıya gelirken, Avrupa devleri de oyuncuyu yakından takip ediyor.
Fenerbahçe, Galatasaray'dan önce menajer düzeyinde ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın, İlkay Gündoğan kozuyla oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.
Barcelona ve Juventus gibi Avrupa devleri de Bernardo Silva ile ilgileniyor.
Bernardo Silva, bonservisini eline alacak olması nedeniyle transferin cazibe merkezi haline gelmiş durumda.
Yıldız futbolcu, kariyerine dair son kararını vermek için sezon sonunu bekliyor.
Cimbom'un uzun süredir temas halinde olduğu ve özellikle İlkay Gündoğan kozuyla ikna etmeye çalıştığı Portekizli yıldız için Fenerbahçe’nin de devreye girmesi, transfer pazarını karıştırdı.

FABRİZİO DUYURDU: FENERBAHÇE'DEN RESMİ GÖRÜŞME!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Kanarya, Galatasaray'dan önce somut adımlar atarak menajer düzeyinde ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi ve masadaki şartlarını sundu.

AVRUPA DEVLERİ DE PUSUDA

Türkiye’deki bu ezeli rekabetin yanı sıra Bernardo Silva için dünya devleri de sıraya girmiş durumda. Bonservisini eline alacak olması nedeniyle transferin cazibe merkezi haline gelen Silva için Barcelona ve Juventus'un da devrede olduğu biliniyor. Özellikle İspanyol ekibinin, teknik direktör planlamasında Silva’yı ana parça olarak gördüğü sızan bilgiler arasında.

Deneyimli on numara, kariyerine dair son kararını vermek için sezon sonunu bekliyor. Silva’nın Türkiye seçeneğine sıcak baktığı ancak Avrupa’dan gelecek son teklifleri de görmek istediği belirtildi.

9 YILLIK PREMİER LİG EFSANESİ VEDA EDİYOR

Manchester City’nin 2017 yılında Monaco’dan 50 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Bernardo Silva, İngiliz ekibinde geçen 9 sezonun ardından veda etmeye hazırlanıyor. Pep Guardiola’nın sahadaki en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız futbolcu, City formasıyla sayısız kupa kazanarak kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı.

KategoriDeğer
Piyasa Değeri27 Milyon Euro (Bonservisi elinde)
Talip Olan TakımlarFenerbahçe, Galatasaray, Barcelona, Juventus
PerformansPremier Lig'de 9 yıl, kaptanlık tecrübesi ve çok yönlü oyun yapısı

Türkiye’nin iki devini karşı karşıya getiren bu transfer savaşında gülen tarafın kim olacağı, yaz transfer döneminin en çok merak edilen konusu haline geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! Nefesler tutuldu: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası TFF’den dikkat çeken hamle: Tartışılan hakem Yasin Kol için sürpriz karar!
