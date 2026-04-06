Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası TFF’den dikkat çeken hamle: Tartışılan hakem Yasin Kol için sürpriz karar!

Trendyol Süper Lig’deki dev derbi, Fenerbahçe’nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltı golüyle sonuçlanırken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş cephesinde öfke hakimdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) hedef aldı.
Adalı, yaşananları "saçma sapan bir hadise" olarak nitelendirerek şu sert ifadeleri kullandı: "Bu MHK Başkanı ve yardımcısı olduğu sürece Türk futbolu bir adım ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün artık. Bu VAR hakemini oraya atayan kimse hesap vermelidir."
Beşiktaş kanadında fırtınalar koparken, federasyon koridorlarından sızan bilgiler siyah-beyazlı camianın tepkisini daha da artıracak cinsten. HT Spor’da yer alan bilgilere göre; TFF kaynakları, derbinin orta hakemi Yasin Kol’un yönetimini başarılı buldu ve kendisine yüksek bir not verileceğini işaret etti.
Tartışmaların odağındaki penaltı pozisyonuna dair yapılan teknik analizde, kural kitabının uygulandığı vurgulandı. Haberin detaylarına göre;
Nene’ye yapılan ilk darbenin ceza sahası dışında başladığı ancak temasın ceza sahası içine kadar sarktığı tespit edildi. IFAB kuralları gereği, dışarıda başlayıp içeride devam eden ihlallerin penaltı olarak değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.
TFF bünyesinde görev yapan Portekizli hakem hocalarının, pozisyonu detaylıca incelediği ve Yasin Kol’un kararının "kitaba uygun ve doğru" olduğunu raporladığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların ağır eleştirilerine rağmen, hakem yönetiminin geçer not alması futbol kamuoyunda yeni bir tartışma alevlendirecek gibi görünüyor.