Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası TFF’den dikkat çeken hamle: Tartışılan hakem Yasin Kol için sürpriz karar!

Beşiktaş cephesinin 90+7’de çalınan penaltı düdüğü sonrası istifa çağrıları yaptığı hakem Yasin Kol için TFF kaynaklarından şaşırtıcı bir iddia geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 14:58

Trendyol Süper Lig’deki dev derbi, Fenerbahçe’nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltı golüyle sonuçlanırken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş cephesinde öfke hakimdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Federasyonu’nu (TFF) hedef aldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın hakem kararına yönelik sert tepkisine karşılık Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kaynakları penaltı kararının doğru olduğunu belirtti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef alarak sert açıklamalarda bulundu ve yaşananları 'saçma sapan bir hadise' olarak nitelendirdi.
Adalı, VAR hakemini oraya atayan kişinin hesap vermesi gerektiğini söyledi.
TFF kaynakları, derbinin orta hakemi Yasin Kol'un yönetimini başarılı buldu ve kendisine yüksek bir not verileceğini işaret etti.
Tartışmalı penaltı pozisyonunda, temasın ceza sahası dışında başlayıp içine kadar devam etmesi nedeniyle IFAB kuralları gereği penaltı kararı verildiği belirtildi.
TFF bünyesindeki Portekizli hakem hocaları, pozisyonu inceleyerek Yasin Kol'un kararının 'kitaba uygun ve doğru' olduğunu raporladı.
Adalı, yaşananları "saçma sapan bir hadise" olarak nitelendirerek şu sert ifadeleri kullandı: "Bu MHK Başkanı ve yardımcısı olduğu sürece Türk futbolu bir adım ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün artık. Bu VAR hakemini oraya atayan kimse hesap vermelidir."

TFF KAYNAKLARI "PENALTI DOĞRU" DİYOR

Beşiktaş kanadında fırtınalar koparken, federasyon koridorlarından sızan bilgiler siyah-beyazlı camianın tepkisini daha da artıracak cinsten. HT Spor’da yer alan bilgilere göre; TFF kaynakları, derbinin orta hakemi Yasin Kol’un yönetimini başarılı buldu ve kendisine yüksek bir not verileceğini işaret etti.

IFAB KURALLARI VE PORTEKİZLİ HOCALARIN GÖRÜŞÜ

Tartışmaların odağındaki penaltı pozisyonuna dair yapılan teknik analizde, kural kitabının uygulandığı vurgulandı. Haberin detaylarına göre;

İHLALİN DEVAMI

Nene’ye yapılan ilk darbenin ceza sahası dışında başladığı ancak temasın ceza sahası içine kadar sarktığı tespit edildi. IFAB kuralları gereği, dışarıda başlayıp içeride devam eden ihlallerin penaltı olarak değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

YABANCI HOCALAR ONAYLADI

TFF bünyesinde görev yapan Portekizli hakem hocalarının, pozisyonu detaylıca incelediği ve Yasin Kol’un kararının "kitaba uygun ve doğru" olduğunu raporladığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların ağır eleştirilerine rağmen, hakem yönetiminin geçer not alması futbol kamuoyunda yeni bir tartışma alevlendirecek gibi görünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! Nefesler tutuldu: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Fenerbahçe'ye kötü haber! Beşiktaş debisinde sakatlanan Asensio'nun son durumu belli oldu
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.