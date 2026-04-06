Trendyol Süper Lig’deki dev derbi, Fenerbahçe’nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltı golüyle sonuçlanırken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş cephesinde öfke hakimdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) hedef aldı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası TFF’den dikkat çeken hamle: Tartışılan hakem Yasin Kol için sürpriz karar! Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın hakem kararına yönelik sert tepkisine karşılık Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kaynakları penaltı kararının doğru olduğunu belirtti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef alarak sert açıklamalarda bulundu ve yaşananları 'saçma sapan bir hadise' olarak nitelendirdi. Adalı, VAR hakemini oraya atayan kişinin hesap vermesi gerektiğini söyledi. TFF kaynakları, derbinin orta hakemi Yasin Kol'un yönetimini başarılı buldu ve kendisine yüksek bir not verileceğini işaret etti. Tartışmalı penaltı pozisyonunda, temasın ceza sahası dışında başlayıp içine kadar devam etmesi nedeniyle IFAB kuralları gereği penaltı kararı verildiği belirtildi. TFF bünyesindeki Portekizli hakem hocaları, pozisyonu inceleyerek Yasin Kol'un kararının 'kitaba uygun ve doğru' olduğunu raporladı.

Adalı, yaşananları "saçma sapan bir hadise" olarak nitelendirerek şu sert ifadeleri kullandı: "Bu MHK Başkanı ve yardımcısı olduğu sürece Türk futbolu bir adım ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün artık. Bu VAR hakemini oraya atayan kimse hesap vermelidir."

TFF KAYNAKLARI "PENALTI DOĞRU" DİYOR

Beşiktaş kanadında fırtınalar koparken, federasyon koridorlarından sızan bilgiler siyah-beyazlı camianın tepkisini daha da artıracak cinsten. HT Spor’da yer alan bilgilere göre; TFF kaynakları, derbinin orta hakemi Yasin Kol’un yönetimini başarılı buldu ve kendisine yüksek bir not verileceğini işaret etti.

IFAB KURALLARI VE PORTEKİZLİ HOCALARIN GÖRÜŞÜ

Tartışmaların odağındaki penaltı pozisyonuna dair yapılan teknik analizde, kural kitabının uygulandığı vurgulandı. Haberin detaylarına göre;

İHLALİN DEVAMI

Nene’ye yapılan ilk darbenin ceza sahası dışında başladığı ancak temasın ceza sahası içine kadar sarktığı tespit edildi. IFAB kuralları gereği, dışarıda başlayıp içeride devam eden ihlallerin penaltı olarak değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

YABANCI HOCALAR ONAYLADI

TFF bünyesinde görev yapan Portekizli hakem hocalarının, pozisyonu detaylıca incelediği ve Yasin Kol’un kararının "kitaba uygun ve doğru" olduğunu raporladığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların ağır eleştirilerine rağmen, hakem yönetiminin geçer not alması futbol kamuoyunda yeni bir tartışma alevlendirecek gibi görünüyor.