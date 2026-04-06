Fenerbahçe'ye kötü haber! Beşiktaş debisinde sakatlanan Asensio'nun son durumu belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe’de derbi galibiyetinin sevincine gölge düştü. Beşiktaş maçının 24. dakikasında sakatlanarak yerini Fred’e bırakan Marco Asensio, yapılan kontrollerin ardından Kayserispor deplasmanında kadroda yer alamayacak.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 12:12
06.04.2026
saat ikonu 12:24

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılsa da en önemli kozlarından biri olan Marco Asensio’yu kaybetti.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçında sakatlanan Marco Asensio, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
ASENSİO, KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

Maçın 21. dakikasında Hyeon-gyu Oh ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan ve bir süre kendini denemesine rağmen 24. dakikada gözyaşları içinde sahayı terk eden 30 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu netlik kazandı. Sağlık heyetinin ilk incelemelerine göre riske edilmemesi kararlaştırılan Asensio, ligin 29. haftasındaki Kayserispor maçında görev yapamayacak.

GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Maçın başlangıcında etkili bir görüntü çizen Asensio, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası kenar yönetimine "devam edemeyeceğim" işaretini verdi. Yedek kulübesine gelirken oldukça üzgün olduğu gözlenen ve doğrudan soyunma odasına giden yıldız isme, takım arkadaşları ve teknik direktör Tedesco moral verdi.

ASİST KRALININ EKSİKLİĞİ HİSSEDİLECEK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de çıktığı 24 maçta 11 gol ve 13 asistlik devasa bir katkı sağlayan Asensio, ligin asist krallığı basamağında zirvede bulunuyor. Hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan İspanyol oyuncunun yokluğunda, on numara pozisyonunda Fred'in daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

BaşlıkDetay
OyuncuAsensio
TakımFenerbahçe
LigSüper Lig
Maç Sayısı24
Gol Sayısı11
Asist Sayısı13
Ligdeki DurumuAsist krallığında zirvede
Yokluğunda BeklentiOn numara pozisyonunda Fred'in daha fazla sorumluluk alması bekleniyor
KAYSERİSPOR MAÇI PLANLARI DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe sağlık ekibi, Asensio'nun sakatlığı için tedavi programına başladı. Kayserispor maçını kaçıracak olan yıldız futbolcunun, bir sonraki hafta oynanacak kritik mücadelelere yetiştirilmesi hedefleniyor. Teknik patron Tedesco'nun, antrenmanlarda Asensio'nun yokluğunda farklı formasyonlar üzerinde duracağı öğrenildi.

