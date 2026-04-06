Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Noa Lang'dan ortalığı karıştıran paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı son dakika golüyle devirdiği derbinin ardından Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hollandalı yıldız, ezeli rakiplerinin kapışması sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte o paylaşım...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 11:37

Chobani Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı haftanın maçında, iki ezeli rakip ve kozlarını paylaştı. Büyük bir taktik savaşına sahne olan ve uzun süre dengede giden mücadelenin gidişatı son anlarda değişti.

KANARYA KEREM'LE GÜLDÜ

Maçın bitimine saniyeler kala kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımına galibiyeti getirdi.

PUAN DURUMU ŞEKİLLENİYOR

Bu kritik galibiyetle birlikte Fenerbahçe puanını 63’e çıkartarak zirve takibini sürdürürken, deplasmandan eli boş dönen Beşiktaş 52 puanda kaldı. zaferi Kadıköy’de büyük bir coşkuyla kutlanırken, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

NOA LANG’DAN OLAY PAYLAŞIM: "HEPİNİZE KARŞI BİZ!"

Maçın bitiş düdüğünün ardından geceye damga vuran hamle ise bir başka rakipten geldi. forması giyen Noa Lang, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hemen ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hollandalı yıldız, Galatasaray’ın Trabzonspor karşısındaki ilk 11 fotoğrafını paylaşarak üzerine "Us against the rest!" (Hepinize karşı biz) notunu düştü. Lang’ın bu mesajı, kısa sürede sosyal medyada taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#galatasaray
#beşiktaş
#derbi
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.