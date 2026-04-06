Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Noa Lang'dan ortalığı karıştıran paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu

Chobani Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı haftanın maçında, iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaştı. Büyük bir taktik savaşına sahne olan ve uzun süre dengede giden mücadelenin gidişatı son anlarda değişti.

KANARYA KEREM'LE GÜLDÜ

Maçın bitimine saniyeler kala kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımına galibiyeti getirdi.

PUAN DURUMU ŞEKİLLENİYOR

Bu kritik galibiyetle birlikte Fenerbahçe puanını 63’e çıkartarak zirve takibini sürdürürken, deplasmandan eli boş dönen Beşiktaş 52 puanda kaldı. Derbi zaferi Kadıköy’de büyük bir coşkuyla kutlanırken, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

NOA LANG’DAN OLAY PAYLAŞIM: "HEPİNİZE KARŞI BİZ!"

Maçın bitiş düdüğünün ardından geceye damga vuran hamle ise bir başka rakipten geldi. Galatasaray forması giyen Noa Lang, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hemen ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hollandalı yıldız, Galatasaray’ın Trabzonspor karşısındaki ilk 11 fotoğrafını paylaşarak üzerine "Us against the rest!" (Hepinize karşı biz) notunu düştü. Lang’ın bu mesajı, kısa sürede sosyal medyada taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.