Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler: 'Fenerbahçe'yi yarışta tuttular'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı nefes kesen bir mücadelenin ardından 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gelen penaltı kararı ve Ahmet Çakar’ın sert eleştirileri geceye damga vurdu.

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda ağırladığı Beşiktaş karşısında adeta ecel terleri döktü. Maç boyunca yakaladığı net fırsatları cömertçe harcayan sarı-lacivertliler, aradığı golü maçın duraklama dakikalarında buldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında maçın duraklama dakikalarında kazandığı tartışmalı penaltıyla 3 puanı aldı.
Maçın 90+11. dakikasında kazanılan penaltıyı Kerem Aktürkoğlu gole çevirdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 63'e, Beşiktaş ise 52 puana yükseltti.
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif, Beşiktaş'tan ise Dorgeles Nene net fırsatları kaçırdı.
Ahmet Çakar, penaltı kararını eleştirerek Fenerbahçe'yi yarışta tutma amacı olduğunu iddia etti.
90+11. dakikada kazanılan tartışmalı penaltıyı gole çeviren Kerem Aktürkoğlu, takımına altın değerinde 3 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 63'e yükselterek zirve takibini sürdürürken, Beşiktaş 52 puanda kalarak ağır bir yara aldı.

KAÇAN GOLLER VE YILDIZLARIN PERFORMANSI

Mücadele sadece skorla değil, kaçan pozisyonlarla da futbolseverleri ekrana kilitledi. Fenerbahçe cephesinde Kerem Aktürkoğlu ve 20 milyon Euro’luk yeni transfer Sidiki Cherif net fırsatları değerlendiremezken; Beşiktaş tarafında Dorgeles Nene'nin kaçırdığı pozisyon maçın kırılma noktalarından biri oldu.

Özellikle sarı-lacivertli ekipte orta sahanın dinamoları N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi, sergiledikleri üstün performans ve yüksek tempo ile takdir topladı. Ancak hücum hattındaki bitiricilik sorunu, maçın son anlarına kadar taraftarı endişelendirdi.

AHMET ÇAKAR’DAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: "FENERBAHÇE'Yİ YARIŞTA TUTTULAR!"

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, köşe yazısında derbiyi ve hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi. Penaltı kararının "uydurma" olduğunu savunan Çakar, şu ifadeleri kullandı: "Agbadou topa dokunuyor, hakem utanmadan penaltı veriyor. Bu pozisyona penaltı diyen varsa tüm hakemlik geçmişimi çöpe atmaya hazırım. VAR hakeminin buna müdahale etmemesi ancak kötü niyetle açıklanabilir. Amaç Fenerbahçe’yi yarışta tutmaktı."

Fenerbahçe'nin devre arası transfer politikasını da eleştiren Çakar, üç golcü satılıp Cherif’e 20 milyon Euro verilmesini "müthiş bir aklı" diyerek tiye aldı. Çakar, Türk hakemliğine artık "kriminal" bir gözle baktığını belirterek sözlerini noktaladı.

