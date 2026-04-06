Galatasaray'a Trabzonspor yenilgisi sonrası bir kötü haber daha! Okan Buruk'un gözdesi İspanyol devine gidiyor

Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, orta saha takviyesi için listesinin ilk sıralarında yer alan Sambacı yıldız ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir radarında olan başarılı orta saha, rotayı İspanya’ya kırdı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle dönerek şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan Galatasaray’da, moralleri bozan bir haber de transfer masasından geldi.

Galatasaray'a Trabzonspor yenilgisi sonrası bir kötü haber daha! Okan Buruk'un gözdesi İspanyol devine gidiyor

Galatasaray'ın Trabzonspor mağlubiyeti sonrası transferde de olumsuz bir gelişme yaşandığı ve teknik direktör Okan Buruk'un istediği Ederson için Atletico Madrid'in devreye girdiği belirtiliyor.
Atletico Madrid, Galatasaray'ın da ilgilendiği Ederson için oyuncuyla sözlü mutabakata vardı.
Ederson ile 4 yıllık sözleşme, yıllık net 5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Ederson, bu sezon Atalanta formasıyla 33 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Atletico Madrid'in, oyuncu tarafını ikna ettiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'a Trabzonspor yenilgisi sonrası bir kötü haber daha! Okan Buruk'un gözdesi İspanyol devine gidiyor

Teknik direktör Okan Buruk’un sistemine tam uyum sağlayacağını düşündüğü ve kadrosunda görmeyi çok istediği o isim için Avrupa devi harekete geçti.

Galatasaray'a Trabzonspor yenilgisi sonrası bir kötü haber daha! Okan Buruk'un gözdesi İspanyol devine gidiyor

ATLETICO MADRID ELİNİ ÇABUK TUTTU

Galatasaray’ın yakından takip ettiği, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabilen çok yönlü oyuncu Ederson için İspanyol devi Atletico Madrid devreye girdi. Piyasa değeri 40 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcu için uzun süredir zemin yoklayan Madrid temsilcisi, transferde büyük bir adım atarak rakiplerinin önüne geçti.

Galatasaray'a Trabzonspor yenilgisi sonrası bir kötü haber daha! Okan Buruk'un gözdesi İspanyol devine gidiyor

ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU

Sky Sport kaynaklı habere göre; Atletico Madrid, Ederson ve menajeriyle yürüttüğü görüşmelerde sözlü mutabakata vardı. İspanyol ekibinin oyuncu tarafını ikna ettiği detaylar ise şu şekilde:

BaşlıkAyrıntı
Sözleşme Süresi4 yıllık imza
Yıllık Maaş5 milyon Euro net ücret
İmza Parası2 milyon Euro bonus

Oyuncu cephesinin, Madrid ekibinden gelen bu dolgun teklife oldukça sıcak baktığı ve tarafların büyük ölçüde el sıkıştığı öğrenildi.

Galatasaray'a Trabzonspor yenilgisi sonrası bir kötü haber daha! Okan Buruk'un gözdesi İspanyol devine gidiyor

ATALANTA’NIN VAZGEÇİLMEZİ

Bu sezon İtalyan ekibi Atalanta formasıyla 33 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İstikrarlı grafiğiyle dikkat çeken Ederson'un kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, Atletico Madrid'in ciddi bir bonservis bütçesiyle bu transferi noktalamaya en yakın aday olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'a Trabzonspor yenilgisi sonrası bir kötü haber daha! Okan Buruk'un gözdesi İspanyol devine gidiyor

Galatasaray teknik heyetinden "geçer not" alan ancak Atletico'nun hızlı hamlesiyle transferi zora giren Sambacı yıldızın geleceği, İspanyol kulübünün resmi teklifi sunmasıyla netlik kazanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de şampiyonluk hattı karıştı, gözler dev derbide! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Fenerbahçe cephesinden Beşiktaş'a salvo: "Kavganın da alasını yaparız!"
ETİKETLER
#Spor
#Spor
