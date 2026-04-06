Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle dönerek şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan Galatasaray’da, moralleri bozan bir haber de transfer masasından geldi.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'a Trabzonspor yenilgisi sonrası bir kötü haber daha! Okan Buruk'un gözdesi İspanyol devine gidiyor Galatasaray'ın Trabzonspor mağlubiyeti sonrası transferde de olumsuz bir gelişme yaşandığı ve teknik direktör Okan Buruk'un istediği Ederson için Atletico Madrid'in devreye girdiği belirtiliyor. Atletico Madrid, Galatasaray'ın da ilgilendiği Ederson için oyuncuyla sözlü mutabakata vardı. Ederson ile 4 yıllık sözleşme, yıllık net 5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Ederson, bu sezon Atalanta formasıyla 33 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Atletico Madrid'in, oyuncu tarafını ikna ettiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk’un sistemine tam uyum sağlayacağını düşündüğü ve kadrosunda görmeyi çok istediği o isim için Avrupa devi harekete geçti.

ATLETICO MADRID ELİNİ ÇABUK TUTTU

Galatasaray’ın yakından takip ettiği, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabilen çok yönlü oyuncu Ederson için İspanyol devi Atletico Madrid devreye girdi. Piyasa değeri 40 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcu için uzun süredir zemin yoklayan Madrid temsilcisi, transferde büyük bir adım atarak rakiplerinin önüne geçti.

ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU

Sky Sport kaynaklı habere göre; Atletico Madrid, Ederson ve menajeriyle yürüttüğü görüşmelerde sözlü mutabakata vardı. İspanyol ekibinin oyuncu tarafını ikna ettiği detaylar ise şu şekilde:

Başlık Ayrıntı Sözleşme Süresi 4 yıllık imza Yıllık Maaş 5 milyon Euro net ücret İmza Parası 2 milyon Euro bonus

Oyuncu cephesinin, Madrid ekibinden gelen bu dolgun teklife oldukça sıcak baktığı ve tarafların büyük ölçüde el sıkıştığı öğrenildi.

ATALANTA’NIN VAZGEÇİLMEZİ

Bu sezon İtalyan ekibi Atalanta formasıyla 33 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İstikrarlı grafiğiyle dikkat çeken Ederson'un kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, Atletico Madrid'in ciddi bir bonservis bütçesiyle bu transferi noktalamaya en yakın aday olduğu belirtiliyor.

Galatasaray teknik heyetinden "geçer not" alan ancak Atletico'nun hızlı hamlesiyle transferi zora giren Sambacı yıldızın geleceği, İspanyol kulübünün resmi teklifi sunmasıyla netlik kazanacak.