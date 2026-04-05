Süper Lig’de zirve yarışı adeta alev aldı. Trabzonspor Galatasaray’ı kendi evinde 2-1 yendi, gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına çevrildi. Trabzonspor Galatasaray ile puan farkını 1’e indirirken Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş’tan Galatasaray’ın yenildiği hafta puan almak istiyor.

HABERİN ÖZETİ Süper Lig'de şampiyonluk hattı karıştı, gözler dev derbide! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları... Süper Lig'de zirve yarışı, Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenmesiyle kızışırken, gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına çevrildi. Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 yenerek puan farkını 1'e indirdi. Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında 8 Nisan Çarşamba günü Göztepe ile karşılaşacak. Haberde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig'de kalan maçları listelenmiştir. Süper Lig'de güncel puan durumu sıralaması verilmiştir.

Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Galatasaray, 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında Galatasaray puan kaybı yaşamak istemiyor.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un Süper Lig’de kalan maçları zirveyi karıştıracak. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

29'uncu hafta

Galatasaray - Kocaelispor

Kayserispor - Fenerbahçe

Alanyaspor – Trabzonspor

30'uncu hafta

Gençlerbirliği - Galatasaray

Fenerbahçe - Rizespor

Trabzonspor - Başakşehir

31'inci hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

Konyaspor – Trabzonspor

32'nci hafta

Samsunspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Başakşehir

Trabzonspor – Göztepe

33'üncü hafta

Galatasaray - Antalyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Beşiktaş – Trabzonspor

34'üncü hafta

Kasımpaşa - Galatasaray

Fenerbahçe - Eyüpspor

Trabzonspor - Gençlerbirliği

İşte Süper Lig puan durumu sıralaması son durum: