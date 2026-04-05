Süper Lig'de şampiyonluk hattı karıştı, gözler dev derbide! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

Süper Lig'de Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesi sonrası zirvede yarış kızıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise bugün 20.00'de karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kalan son maçları ve puan durumu güncellendi.

GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 11:18

Süper Lig’de zirve yarışı adeta alev aldı. Trabzonspor Galatasaray’ı kendi evinde 2-1 yendi, gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına çevrildi. Trabzonspor Galatasaray ile puan farkını 1’e indirirken Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş’tan Galatasaray’ın yenildiği hafta puan almak istiyor.

Süper Lig'de zirve yarışı, Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenmesiyle kızışırken, gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına çevrildi.
Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 yenerek puan farkını 1'e indirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında 8 Nisan Çarşamba günü Göztepe ile karşılaşacak.
Haberde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig'de kalan maçları listelenmiştir.
Süper Lig'de güncel puan durumu sıralaması verilmiştir.
Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Galatasaray, 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında Galatasaray puan kaybı yaşamak istemiyor.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un Süper Lig’de kalan maçları zirveyi karıştıracak. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

29'uncu hafta
Galatasaray - Kocaelispor
Kayserispor - Fenerbahçe
Alanyaspor – Trabzonspor

30'uncu hafta
Gençlerbirliği - Galatasaray
Fenerbahçe - Rizespor
Trabzonspor - Başakşehir

31'inci hafta
Galatasaray - Fenerbahçe
Konyaspor – Trabzonspor

32'nci hafta
Samsunspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Başakşehir
Trabzonspor – Göztepe

33'üncü hafta
Galatasaray - Antalyaspor
Konyaspor - Fenerbahçe
Beşiktaş – Trabzonspor

34'üncü hafta
Kasımpaşa - Galatasaray
Fenerbahçe - Eyüpspor
Trabzonspor - Gençlerbirliği

İşte Süper Lig puan durumu sıralaması son durum:

SıraTakımOGBMAGYGAVP
1Galatasaray27204363204364
2Trabzonspor28196355302563
3Fenerbahçe27179161283360
4Beşiktaş27157549311852
5Göztepe271210532201246
6Başakşehir27127844301443
7Samsunspor2681172931-235
8Gaziantep FK28810103747-1034
9Kocaelispor2796122332-933
10Alanyaspor2861483433132
11Çaykur Rizespor2679103236-430
12Konyaspor2779113139-830
13Kasımpaşa2869132538-1327
14Gençlerbirliği2867152839-1125
15Antalyaspor2767142543-1825
16Kayserispor28411132150-2923
17Eyüpspor2757151938-1922
18Fatih Karagümrük2745182447-23-
