Süper Lig'de şampiyonluk hattı karıştı, gözler dev derbide! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

Süper Lig’de zirve yarışı adeta alev aldı. Trabzonspor Galatasaray’ı kendi evinde 2-1 yendi, gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına çevrildi. Trabzonspor Galatasaray ile puan farkını 1’e indirirken Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş’tan Galatasaray’ın yenildiği hafta puan almak istiyor.
Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Galatasaray, 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında Galatasaray puan kaybı yaşamak istemiyor.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un Süper Lig’de kalan maçları zirveyi karıştıracak. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
29'uncu hafta
Galatasaray - Kocaelispor
Kayserispor - Fenerbahçe
Alanyaspor – Trabzonspor
30'uncu hafta
Gençlerbirliği - Galatasaray
Fenerbahçe - Rizespor
Trabzonspor - Başakşehir
31'inci hafta
Galatasaray - Fenerbahçe
Konyaspor – Trabzonspor
32'nci hafta
Samsunspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Başakşehir
Trabzonspor – Göztepe
33'üncü hafta
Galatasaray - Antalyaspor
Konyaspor - Fenerbahçe
Beşiktaş – Trabzonspor
34'üncü hafta
Kasımpaşa - Galatasaray
Fenerbahçe - Eyüpspor
Trabzonspor - Gençlerbirliği
İşte Süper Lig puan durumu sıralaması son durum:
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|1
|Galatasaray
|27
|20
|4
|3
|63
|20
|43
|64
|2
|Trabzonspor
|28
|19
|6
|3
|55
|30
|25
|63
|3
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|33
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|18
|52
|5
|Göztepe
|27
|12
|10
|5
|32
|20
|12
|46
|6
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|14
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|-2
|35
|8
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|-10
|34
|9
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|-9
|33
|10
|Alanyaspor
|28
|6
|14
|8
|34
|33
|1
|32
|11
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|-4
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|-8
|30
|13
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|-13
|27
|14
|Gençlerbirliği
|28
|6
|7
|15
|28
|39
|-11
|25
|15
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|-18
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|-29
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|-19
|22
|18
|Fatih Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|-23
|-