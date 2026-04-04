Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan şampiyonluk ihtimalleri!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un yıldızları, kritik zafer sonrasında şampiyonluk ihtimallerine ve mücadeleye değindi.

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan şampiyonluk ihtimalleri!
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 23:54

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan şampiyonluk sözleri geldi. Esasen ise Trabzonsporlu futbolcular, Galatasaray zaferiyle birlikte önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan şampiyonluk ihtimalleri!

Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti sonrası Paul Onuachu, Anthony Nwakaeme ve Stefan Savic şampiyonluk olasılığından ve takımın gösterdiği mücadeleden bahsetti.
Paul Onuachu, taraftar önünde savaştıklarını ve kazanmak için her şeyi ortaya koyduklarını belirtti.
Anthony Nwakaeme, takımın bir aile gibi hareket ettiğini ve her maçı kazanmaya odaklanacaklarını vurguladı.
Stefan Savic, son 6 maçı kazandıklarını ve bu galibiyetle şehri gururlandırmak istediklerini söyledi.
Savic ayrıca, Fatih Tekke'nin gelişiyle birlikte takımın iyiye gittiğini ifade etti.
TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU'DAN ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ!

"Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray'a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık. Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her mücadeleye ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Diğer taraftaysa Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan şampiyonluk ihtimalleri!

ANTHONY NWAKAEME'DEN 'AİLE' VURGUSU

"Çok önemli bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Galatasaray iyi bir takım. Biz bütün hafta kazanmak için çalıştık. Kazanınca çok daha yaklaşacağımızı biliyorduk rakibimize. Şehrimiz, takımımız adına çok mutluyuz. Hiç sürpriz bir ortam değildi. Benim bildiğim Trabzonspor bu. Oynayan oynamayan herkes kazanmak istedi. Aile olmanın ruhu budur. Bugün de bu yaşandı. Her maç önemli. İlk ve önemli adımı attık. 6 hafta var. Alanyaspor ile başlayacağız. Maç maç gideceğiz ve her maçı kazanmaya çalışacağız."

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan şampiyonluk ihtimalleri!

STEFAN SAVIC DE ŞAMPİYONLUK HESAPLARI YAPTI

"Harika bir ortam vardı soyunma odasında. Son 6 maçı kazandık. Çok iyi gidiyoruz. Bu maçı kazanıp şehrimizi gururlandırmak istiyorduk. Başardık. Çok net fırsatlarımız vardı. Fişi erken çekebilirdik. Rakibimiz ilk fırsatında gol buldu. Pes edebilirdik ama etmedik, kollarımızı indirmedik, mücadelemizi sürdürdük ve karşılığını aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Gelecek ile ilgili değil... Bir mesaj iletmek isterim; biz maç maç gitmeliyiz. Başarmak için tek yöntem budur. Maç maç gidersek, kampta başlayan sıkı çalışmanın karşılığını alırız, almaya da başladık. Fatih hocanın gelişiyle birlikte çok iyiye gidiyoruz. Tek tek teşekkür etmek istiyorum; hocamıza, teknik ekibimize ve yönetimimize."

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan şampiyonluk ihtimalleri!
