Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan şampiyonluk ihtimalleri!

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan şampiyonluk sözleri geldi. Esasen ise Trabzonsporlu futbolcular, Galatasaray zaferiyle birlikte önemli açıklamalar gerçekleştirdi.
"Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray'a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık. Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her mücadeleye ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Diğer taraftaysa Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."
"Çok önemli bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Galatasaray iyi bir takım. Biz bütün hafta kazanmak için çalıştık. Kazanınca çok daha yaklaşacağımızı biliyorduk rakibimize. Şehrimiz, takımımız adına çok mutluyuz. Hiç sürpriz bir ortam değildi. Benim bildiğim Trabzonspor bu. Oynayan oynamayan herkes kazanmak istedi. Aile olmanın ruhu budur. Bugün de bu yaşandı. Her maç önemli. İlk ve önemli adımı attık. 6 hafta var. Alanyaspor ile başlayacağız. Maç maç gideceğiz ve her maçı kazanmaya çalışacağız."
"Harika bir ortam vardı soyunma odasında. Son 6 maçı kazandık. Çok iyi gidiyoruz. Bu maçı kazanıp şehrimizi gururlandırmak istiyorduk. Başardık. Çok net fırsatlarımız vardı. Fişi erken çekebilirdik. Rakibimiz ilk fırsatında gol buldu. Pes edebilirdik ama etmedik, kollarımızı indirmedik, mücadelemizi sürdürdük ve karşılığını aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Gelecek ile ilgili değil... Bir mesaj iletmek isterim; biz maç maç gitmeliyiz. Başarmak için tek yöntem budur. Maç maç gidersek, kampta başlayan sıkı çalışmanın karşılığını alırız, almaya da başladık. Fatih hocanın gelişiyle birlikte çok iyiye gidiyoruz. Tek tek teşekkür etmek istiyorum; hocamıza, teknik ekibimize ve yönetimimize."