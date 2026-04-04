Trabzonspor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların kritik kaybını analiz eden Rıdvan Dilmen, Okan Buruk'un ligi hafife aldığının altını çizdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Trabzonspor mağlubiyetinde iki ismi özellikle eleştirdi: "Ligi çok hafife alıyor!" Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta teknik direktör Okan Buruk'un ligi hafife aldığını ve bazı oyuncuların performansını eleştirdi. Rıdvan Dilmen'e göre Okan Buruk, ligi hafife alıyor ve bunu oyuncu tercihlerinde de gösteriyor. Galatasaray'da maç boyunca Barış Alper Yılmaz dışında vasatın altında oynayan çok oyuncu vardı. Dilmen, Şampiyonlar Ligi dönüşünde Galatasaray'ın %60-%70 oranla puan kaybettiğini ve motivasyon problemi yaşadığını belirtti. Fatih Tekke'nin maç öncesi yaptığı konuşmanın Trabzonsporlu oyuncuları motive ettiğini ve sahada bilinçli ve istekli oynamalarını sağladığını söyledi. Victor Osimhen'in eksikliğinin ön bölgedeki yerleşimi ve takıma kazandırdığı bütünlük açısından belirgin olduğunu ifade etti. Mauro Icardi'nin fiziksel olarak toparlanamadığını ve bu durumun Davinson Sanchez'e kadar uzanan bir tempo eksikliğine yol açtığını vurguladı.

"Okan Buruk'un oyuncu değişiklikleri, kazanma arzusunu gösterir. Tabii ki 1-1 olduğunda ikinci golü istersin ama böyle bir deplasmanda iyi oynamazken, en iyi oyuncun Wilfried Singo'yla beraberliği yakalamışsın... Galatasaray adına en istekli olan Barış Alper Yılmaz asist yapmış...

Onun dışında da Galatasaray'da vasat oynayan oyuncu yoktu! Stoperler, sol bek, merkez orta sahalar... Galatasaray'da hepsi kötü oynadı. Tabii Galatasaray hala bu ligin favorisi ve zaten lider. Şampiyonlar Ligi oynarken çok inişler çıkışlar yaşadılar. Hiçbir şey tesadüf değil. Şampiyonlar Ligi dönüşünde %60-%70 oranla puan kaybediyorlar. Yıldızlar topluluğunun zaman zaman bu tür motivasyon problemi olur!

Bu maça Galatasaray'ın hazırlanışıyla, Trabzonspor'un hazırlanışı çok farklı... Ki maç da Trabzon'da! Eskiden yorumcular, direkt dört büyükler derlerdi! Üç büyükler demezlerdi! Büyük kulüpler, büyük maçlara daha fazla konsantre olurlar. Fatih Tekke maç önünde, bugün takıma yaptığı konuşmayı anlatmıştı.

Trabzonsporlu oyuncular da söylenenlerden hareketle son derece bilinçli ve istekli oynadı. Trabzonspor'da bugün mücadele etmeyen bir oyuncu söyleyemezsin! Bordo mavililerde koşmayan oyuncu da yoktu, kötü oynayan oyuncu da yoktu. Diğer taraftaysa Galatasaray'da koşmayan ve kötü oynayan çok futbolcu vardı! Bu şartlarda Trabzonspor gibi büyük bir kulübe karşı zor kazanırsın!

Ben hatta 1-1'den sonra acaba Göztepe'yi yenip, buradaki beraberlikle 4 puan ister mi Okan hoca diye düşündüm. Ama Okan Buruk, ligi çok hafife alıyor bence! Gerçekten. Tercihlerinde de bunu görüyoruz bazen.

Ayrıca Victor Osimhen'in eksikliği de çok belli oluyor. Attığı gollerden ziyade ön bölgedeki yerleşimiyle takıma bir bütünlük kazandırıyor. Mauro Icardi'nin özel bir kariyeri var ama fizik anlamında bir türlü toparlayamadı. Mauro Icardi'nin öndeki varlığı, Davinson Sanchez'e kadar uzanan bir tempo eksikliğini ortaya çıkarıyor. Ben zaten 4+3 puan öndeyim, Trabzon'da bir şekilde kurtarırım dediğiniz zaman olmaz."