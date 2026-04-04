Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi devam ederken, Fatih Tekke ve Cihan Aydın karşı karşıya geldi. Esasen ise Fatih Tekke, hakemin kararlarından memnun olmadığını net bir şekilde dile getirdi.

HABERİN ÖZETİ Trabzonspor-Galatasaray maçında Fatih Tekke'den hakem Cihan Aydın'a uyarı! Trabzonspor-Galatasaray maçında Fatih Tekke, hakem Cihan Aydın'ın kararlarına tepki göstererek sarı kart gördü. Maçın 36. dakikasında hakem Cihan Aydın'ın Galatasaray lehine düdük çalması üzerine Fatih Tekke tepki gösterdi. Fatih Tekke'nin tavrı nedeniyle hakem Cihan Aydın genç antrenöre sarı kart gösterdi. Sarı kart gören Fatih Tekke, hakem Cihan Aydın'a bağırarak 'yanlış yapıyorsun' uyarısında bulundu.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇINDA FATİH TEKKE'DEN HAKEM CİHAN AYDIN'A UYARI!

Trabzonspor-Galatasaray maçının 36. dakikasında hakem Cihan Aydın, ikili mücadelede sarı kırmızılılar lehine düdük çaldı. Olayı yakından takip eden Fatih Tekke, hakeme büyük tepki gösterdi! Ardından ise Fatih Tekke'yi işaret eden Cihan Aydın, genç antrenöre tavrı sebebiyle sarı kart verdi! An itibarıyla art arda verilen kararlardan memnun olmayan Fatih Tekke, sarı kartla birlikte hakem Cihan Aydın'a doğru bağırarak 'yanlış yapıyorsun' uyarısında bulundu.