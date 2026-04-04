Uğurcan Çakır'a Trabzonspor taraftarlarından sitem geldi. Başarılı kaleci, geçtiğimiz yaz döneminde sansasyonel bir anlaşmayla Karadeniz devinden ayrılmış ve Galatasaray'a imza atmıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Uğurcan Çakır için Trabzon'da uğultulu gece! Trabzonspor taraftarları, eski kaptanları Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası Papara Park'ta kendisini yuhalayarak tepki gösterdi. Uğurcan Çakır, geçtiğimiz yaz 27.5 milyon Euro + KDV bedelle Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olarak Galatasaray'a imza atmıştı. Maç ısınmalarıyla başlayan ve maç boyunca devam eden yuhalamalarla Trabzonspor taraftarları eski kaptanlarına karşı tavır aldı.

UĞURCAN ÇAKIR'A PAPARA PARK'TA TEPKİ!

Isınmayla birlikte Uğurcan Çakır'ın yuhalandığı süreç, maç boyunca devam etti. Trabzonlu taraftarlar, eski kaptanlarına karşı tavır aldı.

TRABZONSPOR TARİHİNİN REKOR SATIŞI!

Uğurcan Çakır'ın ayrılığı, 27.5 milyon Euro + KDV olarak gerçekleşmiş ve Trabzonspor tarihinin en pahalı satışı olmuştu.