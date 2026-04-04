Trabzonspor maçı öncesinde Okan Buruk'tan şampiyonluk hesapları!

Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım başlarken, Okan Buruk da mücadeleyi değerlendirdi. Esasen ise başarılı antrenör, Galatasaray adına şampiyonluk hesabı da yaptı.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 19:37

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesinde şampiyonluk hesaplarını yaparak önümüzdeki 5 maçı kazanmaları halinde şampiyonluğu ilan edebileceklerini belirtti.
Okan Buruk, milli takım arasının iki takım için de birbirlerine karşı oynamak adına bir avantaj olduğunu belirtti.
Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden biri olduğunu ve iyi futbol oynayan bir takım olduğunu söyledi.
Önümüzdeki 5 maçı kazanırlarsa şampiyonluğu ilan etme şansları olduğunu vurguladı.
Leroy Sane'nin cezası olduğunu ve rakipte de önemli eksikler olduğunu belirtti.
İki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağını ve iyi kadrolar çıkardıklarını söyledi.
GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI!

"Milli takım araları zordur ama iki takım için de birbirlerine karşı oynamak, konsantrasyonu sağlamak için avantajdır. Trabzonspor şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerimizden birisi, kazanmak isteyecekler. Fatih Tekke'nin bu sene gösterdiği performans müthiş. Trabzonspor iyi oynayan ve kendi sahasında bu etkiyi gösteren bir takım. İki takım da ofansif gücü yüksek oyuncularla oynayacak. Bizim için çok önemli, çok kritik bir maç. Önümüzdeki 5 maçı kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan etme şansımız var! Bugün iyi bir takıma karşı oynacağız. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Leroy Sane'nin cezası var. Rakipte de önemli eksikler var. Noa Lang'ın elinde bir problem vardı. Burada oynamak istedi. İki takımda da eksikler var ama sahada da iyi 11'ler var. Biz kazanmak için buradayız. İki takım da çıkardığı kadroyla bu maçı kazanmak istediğini gösteriyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Opet'ten tarihi zafer: Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında üst üste 8. şampiyonluk geldi!
Volkan Demirel'li Gençlerbirliği Göztepe'ye de kaybetti: Gol sorunu devam ediyor!
