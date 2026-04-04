Trabzonspor maçı öncesinde Okan Buruk'tan şampiyonluk hesapları!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanı öncesinde '5 maç' vurgusunda bulundu.
"Milli takım araları zordur ama iki takım için de birbirlerine karşı oynamak, konsantrasyonu sağlamak için avantajdır. Trabzonspor şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerimizden birisi, kazanmak isteyecekler. Fatih Tekke'nin bu sene gösterdiği performans müthiş. Trabzonspor iyi futbol oynayan ve kendi sahasında bu etkiyi gösteren bir takım. İki takım da ofansif gücü yüksek oyuncularla oynayacak. Bizim için çok önemli, çok kritik bir maç. Önümüzdeki 5 maçı kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan etme şansımız var! Bugün iyi bir takıma karşı oynacağız. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Leroy Sane'nin cezası var. Rakipte de önemli eksikler var. Noa Lang'ın elinde bir problem vardı. Burada oynamak istedi. İki takımda da eksikler var ama sahada da iyi 11'ler var. Biz kazanmak için buradayız. İki takım da çıkardığı kadroyla bu maçı kazanmak istediğini gösteriyor."