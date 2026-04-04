Fenerbahçe Opet'ten tarihi zafer: Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında üst üste 8. şampiyonluk geldi!

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 mağlup etti ve final serisini 3-0'a getirerek mutlu sona ulaştı. Esasen ise sarı lacivertliler, bu zaferle birlikte lig tarihindeki 20. kupasını kazandı ve en yakın takipçisi Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 7 sezonluk bir fark atmış oldu.
Galatasaray Çağdaş Faktoring: 76 - Fenerbahçe Opet: 87
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Berk Kurtulmuş.
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 5, Derin Erdoğan 12, Juhasz 3, Johannes 17, Kuier 16, Smalls 3, Williams 12, Ayşe Cora Yamaner, Sude Yılmaz 7, Elif Bayram 1.
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Olcay Çakır Turgut 13, Meesseman 13, Rupert 24, Allemand 5, Williams 13, McCovan 4, Ayşe Yılmaz.
1. Periyot: 17-22
Devre: 40-45
3. Periyot: 53-69