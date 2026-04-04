Fenerbahçe Opet'ten tarihi zafer: Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında üst üste 8. şampiyonluk geldi!

Fenerbahçe Opet; Halkbank Kadınlar Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e konuk oldu. Kritik karşılaşmadan zaferle ayrılan Fenerbahçe Opet, son düdükle birlikte art arda 8. lig şampiyonluğunu kazandı.

Burak Ayaydın
04.04.2026
saat ikonu 18:32
04.04.2026
saat ikonu 18:32

, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 mağlup etti ve final serisini 3-0'a getirerek mutlu sona ulaştı. Esasen ise sarı lacivertliler, bu zaferle birlikte lig tarihindeki 20. kupasını kazandı ve en yakın takipçisi Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 7 sezonluk bir fark atmış oldu.

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 yenerek final serisini 3-0'a getirdi ve ligdeki 20. kupasını kazandı.
Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 mağlup etti.
Bu zaferle Fenerbahçe Opet, lig tarihindeki 20. kupasını kazandı.
Sarı lacivertliler, en yakın takipçisi Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 7 sezonluk fark attı.
Maçın skorları ilk periyotta 17-22, devrede 40-45 ve 3. periyotta 53-69 olarak kaydedildi.
Fenerbahçe Opet'te en skorer oyuncular Rupert (24), Sevgi Uzun (15), Olcay Çakır Turgut (13), Meesseman (13) ve Williams (13) oldu.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de ise Johannes (17), Kuier (16) ve Williams (12) skor üretti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring: 76 - Fenerbahçe Opet: 87

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Berk Kurtulmuş.

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 5, Derin Erdoğan 12, Juhasz 3, Johannes 17, Kuier 16, Smalls 3, Williams 12, Ayşe Cora Yamaner, Sude Yılmaz 7, Elif Bayram 1.

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Olcay Çakır Turgut 13, Meesseman 13, Rupert 24, Allemand 5, Williams 13, McCovan 4, Ayşe Yılmaz.

1. Periyot: 17-22

Devre: 40-45

3. Periyot: 53-69

