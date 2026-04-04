 | Burak Ayaydın

Serie A'da tepkiler artıyor: İtalya'nın Dünya Kupası sürecinin ardından Aurelio de Laurentiis'ten çarpıcı sözler!

İtalya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'e kaybetmesinin ardından, Çizme'de her geçen gün tepkiler artıyor. An itibarıyla ise Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Serie A'daki yaşı ilerlemiş futbolculara özellikle dikkat çekti.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 17:41
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 17:41

İtalya, 2026 Dünya Kupası yolunda sürpriz şekilde Bosna Herkes'e elenmiş ve tarihi turnuvaya üst üste üçüncü kez katılamamıştı. Halihazırda Brezilya'nın 5 defa yaşadığı geçmiş zaferlerin sonrasında; 4 Dünya Kupası şampiyonluğuyla organizasyonun gediklilerinden olan Akdeniz ülkesinde, 'nın kalitesine dair eleştiriler iyice arttı.

HABERİN ÖZETİ

İtalya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Serie A'nın kalitesini eleştirerek tecrübeli oyuncuların ligde gösterdiği performansı örnek gösterdi.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, İtalya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılamaması sonrası Serie A'nın kalitesini eleştirdi.
De Laurentiis, Real Madrid'de az süre alan 40 yaşındaki Luka Modric'in Serie A'da ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini eleştirdi.
Metinde, 40 yaşındaki Luka Modric'in Real Madrid'de çok az süre almasına rağmen Serie A'da 2456 dakika lig süresine ulaştığı belirtildi.
Haberde, Serie A'da forma giyen yaşı ilerlemiş futbolcular listelendi: Luka Modric (40), Jamie Vardy (39), Pedro (38), Juan Cuadrado (37), Nemanja Matic (37), Leonardo Pavoletti (37), Henrikh Mkhitaryan (37), Antonio Caracciolo (35), Duvan Zapata (35), Kevin De Bruyne (34).
NAPOLI BAŞKANI AURELIO DE LAURENTIIS'TEN LUKA MODRIC ÇIKIŞI!

Aurelio De Laurentiis, İtalyan futbolunu eleştirmek için 'i örnek gösterdi ve " dünyası bunu açıkça görüyor! Geçen sezon Real Madrid'de çok az süre alan Luka Modric'in 40 yaşında buraya gelip, maçı domine ederek ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi normal mi?" ifadelerini kullandı.

AURELIO DE LAURENTIIS'İN DİKKAT ÇEKTİĞİ LUKA MODRIC'İN SON İKİ SEZONU

Real Madrid'deki son sezonunda La Liga'da toplam 1820 dakika sahada kalan Luka Modric, Milan'daysa daha şimdiden 2456 dakikalık lig süresine ulaşmış ve Serie A'nın son haftaları öncesinde geçen sezondaki istikrarını geride bırakmıştı.

SERIE A'DA FORMA GİYEN YAŞI İLERLEMİŞ FUTBOLCULAR

Luka Modric - Milan | 40 Yaşında

Jamie Vardy - Cremonese | 39 Yaşında

Pedro - Lazio | 38 Yaşında

Juan Cuadrado - Pisa | 37 Yaşında

Nemanja Matic - Sassuolo | 37 Yaşında

Leonardo Pavoletti - Cagliari | 37 Yaşında

Henrikh Mkhitaryan - Inter | 37 Yaşında

Antonio Caracciolo - Pisa | 35 Yaşında

Duvan Zapata - Torino | 35 Yaşında

Kevin De Bruyne - | 34 Yaşında

