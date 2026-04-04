Serie A'da tepkiler artıyor: İtalya'nın Dünya Kupası sürecinin ardından Aurelio de Laurentiis'ten çarpıcı sözler!

İtalya, 2026 Dünya Kupası yolunda sürpriz şekilde Bosna Herkes'e elenmiş ve tarihi turnuvaya üst üste üçüncü kez katılamamıştı. Halihazırda Brezilya'nın 5 defa yaşadığı geçmiş zaferlerin sonrasında; 4 Dünya Kupası şampiyonluğuyla organizasyonun gediklilerinden olan Akdeniz ülkesinde, Serie A'nın kalitesine dair eleştiriler iyice arttı.
Aurelio De Laurentiis, İtalyan futbolunu eleştirmek için Luka Modric'i örnek gösterdi ve "Futbol dünyası bunu açıkça görüyor! Geçen sezon Real Madrid'de çok az süre alan Luka Modric'in 40 yaşında buraya gelip, maçı domine ederek ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi normal mi?" ifadelerini kullandı.
Real Madrid'deki son sezonunda La Liga'da toplam 1820 dakika sahada kalan Luka Modric, Milan'daysa daha şimdiden 2456 dakikalık lig süresine ulaşmış ve Serie A'nın son haftaları öncesinde geçen sezondaki istikrarını geride bırakmıştı.
Luka Modric - Milan | 40 Yaşında
Jamie Vardy - Cremonese | 39 Yaşında
Pedro - Lazio | 38 Yaşında
Juan Cuadrado - Pisa | 37 Yaşında
Nemanja Matic - Sassuolo | 37 Yaşında
Leonardo Pavoletti - Cagliari | 37 Yaşında
Henrikh Mkhitaryan - Inter | 37 Yaşında
Antonio Caracciolo - Pisa | 35 Yaşında
Duvan Zapata - Torino | 35 Yaşında
Kevin De Bruyne - Napoli | 34 Yaşında