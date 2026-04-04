Serie A'da tepkiler artıyor: İtalya'nın Dünya Kupası sürecinin ardından Aurelio de Laurentiis'ten çarpıcı sözler!

İtalya, 2026 Dünya Kupası yolunda sürpriz şekilde Bosna Herkes'e elenmiş ve tarihi turnuvaya üst üste üçüncü kez katılamamıştı. Halihazırda Brezilya'nın 5 defa yaşadığı geçmiş zaferlerin sonrasında; 4 Dünya Kupası şampiyonluğuyla organizasyonun gediklilerinden olan Akdeniz ülkesinde, Serie A'nın kalitesine dair eleştiriler iyice arttı.

Özetle

NAPOLI BAŞKANI AURELIO DE LAURENTIIS'TEN LUKA MODRIC ÇIKIŞI!

Aurelio De Laurentiis, İtalyan futbolunu eleştirmek için Luka Modric'i örnek gösterdi ve "Futbol dünyası bunu açıkça görüyor! Geçen sezon Real Madrid'de çok az süre alan Luka Modric'in 40 yaşında buraya gelip, maçı domine ederek ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi normal mi?" ifadelerini kullandı.

AURELIO DE LAURENTIIS'İN DİKKAT ÇEKTİĞİ LUKA MODRIC'İN SON İKİ SEZONU

Real Madrid'deki son sezonunda La Liga'da toplam 1820 dakika sahada kalan Luka Modric, Milan'daysa daha şimdiden 2456 dakikalık lig süresine ulaşmış ve Serie A'nın son haftaları öncesinde geçen sezondaki istikrarını geride bırakmıştı.

SERIE A'DA FORMA GİYEN YAŞI İLERLEMİŞ FUTBOLCULAR

Luka Modric - Milan | 40 Yaşında

Jamie Vardy - Cremonese | 39 Yaşında

Pedro - Lazio | 38 Yaşında

Juan Cuadrado - Pisa | 37 Yaşında

Nemanja Matic - Sassuolo | 37 Yaşında

Leonardo Pavoletti - Cagliari | 37 Yaşında

Henrikh Mkhitaryan - Inter | 37 Yaşında

Antonio Caracciolo - Pisa | 35 Yaşında

Duvan Zapata - Torino | 35 Yaşında

Kevin De Bruyne - Napoli | 34 Yaşında