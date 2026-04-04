Kasımpaşa Kayserispor maçında kaleden kaleye inanılmaz gol!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Hem ligde kalma mücadelesini hem de puan tablosundaki yerini korumak isteyen iki ekibin mücadelesinde, futbol tarihine geçecek nadir anlardan biri yaşandı. Sahadan zaferle ayrılan Kasımpaşa, sadece 3 puanı değil, yılın en çok konuşulacak golünü de hanesine yazdı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İstanbul temsilcisi, henüz 10. dakikada Adrian Benedyczak’ın şık golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken, soyunma odasına ev sahibinin üstünlüğüyle gidildi.
Maçın 66. dakikasında Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis, degaj yapmak için topun başına geçti. Yunan kalecinin kendi ceza sahasından havalandırdığı top, rüzgârın da etkisiyle tüm sahayı katederek Kayserispor kalesine yöneldi. Savunmanın ve kalecinin çabası sonuçsuz kalınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Gianniotis'in kaleden kaleye attığı bu gol, stadyumda büyük bir coşkuya sebep olurken Kasımpaşalı oyuncular kalecilerine koşarak bu sıra dışı anı kutladı.
|Kategori
|Detay
|Stat
|Recep Tayyip Erdoğan
|Hakemler
|Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Bilal Gölen
|Kasımpaşa Kadrosu
|Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Fousseni Diabate, Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak
|Kasımpaşa Teknik Direktör
|Emre Belözoğlu
|Kayserispor Kadrosu
|Bilal Bayazit, Jadel Katongo, Semih Güler, Stefano Denswil, Ramazan Civelek, Denis Makarov, Youssef Ait Bennasser, Laszlo Benes, Miguel Cardoso, German Onugkha, Fedor Chalov
|Kayserispor Teknik Direktör
|Erling Moe
|Goller
|Adrian Benedyczak (dk. 10) (Kasımpaşa), Andreas Gianniotis (dk. 66) (Kasımpaşa)
|Sarı Kartlar
|Ramazan Civelek (dk. 70), Ait Bennaser (dk. 73) (Kayserispor), Ben Ouanes (dk. 73) (Kasımpaşa)
|Kırmızı Kartlar
|Cafu (dk. 90) (Kasımpaşa)