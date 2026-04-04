Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Hem ligde kalma mücadelesini hem de puan tablosundaki yerini korumak isteyen iki ekibin mücadelesinde, futbol tarihine geçecek nadir anlardan biri yaşandı. Sahadan zaferle ayrılan Kasımpaşa, sadece 3 puanı değil, yılın en çok konuşulacak golünü de hanesine yazdı.

Kasımpaşa Kayserispor maçında kaleden kaleye inanılmaz gol!

HABERİN ÖZETİ Kasımpaşa Kayserispor maçında kaleden kaleye inanılmaz gol! Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'u Adrian Benedyczak ve kaleci Andreas Gianniotis'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis, kendi ceza sahasından attığı golle maçın en dikkat çekici anına imza attı. Maçın ilk golünü 10. dakikada Kasımpaşa'dan Adrian Benedyczak kaydetti. Gianniotis'in kaleden kaleye attığı golle Kasımpaşa durumu 2-0'a getirdi. Maçın detaylarına göre stat Recep Tayyip Erdoğan, hakemler Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Bilal Gölen idi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor Teknik Direktörü ise Erling Moe olarak belirtildi.

PERDEYİ BENEDYCZAK AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan İstanbul temsilcisi, henüz 10. dakikada Adrian Benedyczak’ın şık golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken, soyunma odasına ev sahibinin üstünlüğüyle gidildi.

ANDREAS GİANNİOTİS’TEN İNANILMAZ GOL

Maçın 66. dakikasında Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis, degaj yapmak için topun başına geçti. Yunan kalecinin kendi ceza sahasından havalandırdığı top, rüzgârın da etkisiyle tüm sahayı katederek Kayserispor kalesine yöneldi. Savunmanın ve kalecinin çabası sonuçsuz kalınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

TARİHİ AN

Gianniotis'in kaleden kaleye attığı bu gol, stadyumda büyük bir coşkuya sebep olurken Kasımpaşalı oyuncular kalecilerine koşarak bu sıra dışı anı kutladı.

MAÇIN DETAYLARI