Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü yakından ilgilendiren dev randevu geldi çattı. 64 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 60 puanla üçüncü sırada takibini sürdüren Trabzonspor deplasmanında galibiyet arıyor.

HABERİN ÖZETİ Süper Lig'de şampiyonluğun düğümü çözülüyor: Okan Buruk mu yoksa Fatih Tekke mi? İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev randevuda Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında galibiyet arayacak. Galatasaray 64 puanla zirvede, Trabzonspor ise 60 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaray'da Osimhen ve Sane'nin sakatlıkları ve cezaları bulunuyor. İki takım, resmi ve özel toplam 142 maçın ardından 143. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Trabzon deplasmanında son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'ın eski kalecisi Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımına karşı deplasmanda sahaya çıkacak. Teknik direktörler Okan Buruk ile Fatih Tekke arasındaki rekabette Buruk'un ekipleri daha üstün.

OSİMHEN VE SANE YOK

Saat 20.00'de başlayacak olan bu dev mücadelede, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle her iki takımda da önemli eksikler dikkat çekiyor. Özellikle sarı-kırmızılı cephede Osimhen ve Sane'nin yokluğu, Okan Buruk'u farklı arayışlara itmiş durumda.

TARİHİ REKABETTE 143. RANDEVU

Bugüne kadar resmi ve özel toplam 142 kez karşı karşıya gelen iki dev çınar, 143. kez kozlarını paylaşacak. Geçmiş maçlarda Galatasaray'ın 66-44 üstünlüğü bulunurken, lig özelinde oynanan 105 maçta da sarı-kırmızılılar 47 galibiyetle rakibinin önünde yer alıyor.

DEPLASMAN ASLANI 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Trabzon deplasmanında sergilediği performansla dikkat çekiyor. Akyazı'da son olarak 2018 yılında mağlup olan Aslan, o tarihten bu yana Karadeniz'de çıktığı 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi (3G, 3B). Geçtiğimiz sezon bu sahada oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR ESKİ EVİNDE

Gecenin en duygusal anlarından biri kalede yaşanacak. Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımına karşı deplasmanda sahaya çıkacak. 29 yaşındaki eldiven, bu sezon daha önce ligin ilk yarısında ve Süper Kupa'da bordo-mavililere karşı rakip olmuştu.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN DÜELLOSU

Saha kenarında ise Okan Buruk ile Fatih Tekke'nin taktik savaşı yaşanacak. İki teknik adamın daha önce rakip olduğu 9 maçın 8'ini Buruk'un ekipleri kazanırken, Tekke henüz rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamadı.

KRİTİK EKSİKLER

Galatasaray'da hücum hattı revize ediliyor. Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ve cezalı Sane, bu akşam forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Gabriel Sara'nın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Bilgi Detay Hakem Cihan Aydın Stadyum Papara Park Saat 20.00

İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Ozan, Zubkov, Muçi (Augusto), Onuachu

GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay, Barış, Lang, Icardi