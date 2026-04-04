Süper Lig'de şampiyonluğun düğümü çözülüyor: Okan Buruk mu yoksa Fatih Tekke mi? İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü yakından ilgilendiren dev randevu geldi çattı. 64 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 60 puanla üçüncü sırada takibini sürdüren Trabzonspor deplasmanında galibiyet arıyor.
Saat 20.00'de başlayacak olan bu dev mücadelede, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle her iki takımda da önemli eksikler dikkat çekiyor. Özellikle sarı-kırmızılı cephede Osimhen ve Sane'nin yokluğu, Okan Buruk'u farklı arayışlara itmiş durumda.
Bugüne kadar resmi ve özel toplam 142 kez karşı karşıya gelen iki dev çınar, 143. kez kozlarını paylaşacak. Geçmiş maçlarda Galatasaray'ın 66-44 üstünlüğü bulunurken, lig özelinde oynanan 105 maçta da sarı-kırmızılılar 47 galibiyetle rakibinin önünde yer alıyor.
Galatasaray, Trabzon deplasmanında sergilediği performansla dikkat çekiyor. Akyazı'da son olarak 2018 yılında mağlup olan Aslan, o tarihten bu yana Karadeniz'de çıktığı 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi (3G, 3B). Geçtiğimiz sezon bu sahada oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.
Gecenin en duygusal anlarından biri kalede yaşanacak. Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımına karşı deplasmanda sahaya çıkacak. 29 yaşındaki eldiven, bu sezon daha önce ligin ilk yarısında ve Süper Kupa'da bordo-mavililere karşı rakip olmuştu.
Saha kenarında ise Okan Buruk ile Fatih Tekke'nin taktik savaşı yaşanacak. İki teknik adamın daha önce rakip olduğu 9 maçın 8'ini Buruk'un ekipleri kazanırken, Tekke henüz rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamadı.
Galatasaray'da hücum hattı revize ediliyor. Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ve cezalı Sane, bu akşam forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Gabriel Sara'nın durumu ise maç saatinde netleşecek.
|Bilgi
|Detay
|Hakem
|Cihan Aydın
|Stadyum
|Papara Park
|Saat
|20.00
İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Ozan, Zubkov, Muçi (Augusto), Onuachu
GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay, Barış, Lang, Icardi