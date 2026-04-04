Beşiktaş'ta kaleci için İtalya seferi: Serie A’nın yıldızı radara girdi!

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Mevcut kadrodaki eksikleri gidermek için erkenden harekete geçen yönetim, rotayı Çizme’ye çevirdi.
Siyah-beyazlı kurmayların, Juventus forması giyen başarılı file bekçisini listesine aldığı ve transfer için ilk adımları attığı öğrenildi.
Beşiktaş’ın kalesini sağlama almak adına gündemine aldığı ismin Michele Di Gregorio olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki İtalyan kaleciyi kadrosuna katarak savunma arkasında güven tazelemek istiyor.
Juventus ile 30 Haziran 2029 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan 1.87 boyundaki eldiven için Beşiktaş'ın ilk planı kiralık formülü.
Siyah-beyazlı kurmaylar, İtalyan ekibiyle yapacağı görüşmelerden çıkacak sonuca göre transferin şartlarını belirleyecek.
Bu sezon Juventus kalesini 30 maçta koruyarak dikkatleri üzerine çeken Di Gregorio, Avrupa piyasasının formda isimleri arasında yer alıyor.
Kariyerinde daha önce Monza, Pordenone, Novara ve Renate gibi takımların formasını terleten deneyimli kaleci, Juventus'ta sergilediği performansla olgunluk dönemini yaşıyor. Beşiktaş yönetiminin, teknik heyetin onay vermesi durumunda bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlaması bekleniyor.