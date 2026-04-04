Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş'ta kaleci için İtalya seferi: Serie A’nın yıldızı radara girdi!

Süper Lig devi Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadro planlaması kapsamında kaleci hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Kartal’ın hedefinde, İtalyan devinin kalesini koruyan deneyimli eldiven var. işte o isim...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta kaleci için İtalya seferi: Serie A’nın yıldızı radara girdi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 15:44

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek iddialı bir kadro kurmak isteyen , çalışmalarına hız verdi. Mevcut kadrodaki eksikleri gidermek için erkenden harekete geçen yönetim, rotayı Çizme’ye çevirdi.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'ta kaleci için İtalya seferi: Serie A’nın yıldızı radara girdi!

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurma çalışmaları kapsamında İtalya'ya yönelerek Juventus'un başarılı file bekçisi Michele Di Gregorio'yu radarına aldı.
Beşiktaş yönetimi, Juventus forması giyen 28 yaşındaki İtalyan kaleci Michele Di Gregorio'yu transfer listesine aldı.
Siyah-beyazlılar, 1.87 boyundaki kaleciyi kadrosuna katarak savunma arkasında güven tazelemeyi hedefliyor.
Beşiktaş'ın öncelikli planı, Juventus ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Di Gregorio için kiralama formülünü kullanmak.
Bu sezon Juventus kalesini 30 maçta koruyan Di Gregorio, Avrupa piyasasının formda isimleri arasında yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'ta kaleci için İtalya seferi: Serie A’nın yıldızı radara girdi!

Siyah-beyazlı kurmayların, forması giyen başarılı file bekçisini listesine aldığı ve transfer için ilk adımları attığı öğrenildi.

HEDEF: MİCHELE Dİ GREGORİO

Beşiktaş’ın kalesini sağlama almak adına gündemine aldığı ismin Michele Di Gregorio olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki İtalyan kaleciyi kadrosuna katarak savunma arkasında güven tazelemek istiyor.

Beşiktaş'ta kaleci için İtalya seferi: Serie A’nın yıldızı radara girdi!

ÖNCELİK KİRALAMA FORMÜLÜ

Juventus ile 30 Haziran 2029 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan 1.87 boyundaki eldiven için Beşiktaş'ın ilk planı kiralık formülü.

Beşiktaş'ta kaleci için İtalya seferi: Serie A’nın yıldızı radara girdi!

YOL HARİTASI

Siyah-beyazlı kurmaylar, İtalyan ekibiyle yapacağı görüşmelerden çıkacak sonuca göre transferin şartlarını belirleyecek.

Beşiktaş'ta kaleci için İtalya seferi: Serie A’nın yıldızı radara girdi!

İSTİKRARLI PERFORMANS

Bu sezon Juventus kalesini 30 maçta koruyarak dikkatleri üzerine çeken Di Gregorio, Avrupa piyasasının formda isimleri arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta kaleci için İtalya seferi: Serie A’nın yıldızı radara girdi!

KARİYER BASAMAKLARI

Kariyerinde daha önce Monza, Pordenone, Novara ve Renate gibi takımların formasını terleten deneyimli , Juventus'ta sergilediği performansla olgunluk dönemini yaşıyor. Beşiktaş yönetiminin, teknik heyetin onay vermesi durumunda bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlaması bekleniyor.

ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#kaleci
#juventus
#Michele Di Gregorio
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.