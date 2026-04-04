Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Mevcut kadrodaki eksikleri gidermek için erkenden harekete geçen yönetim, rotayı Çizme’ye çevirdi.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta kaleci için İtalya seferi: Serie A’nın yıldızı radara girdi! Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurma çalışmaları kapsamında İtalya'ya yönelerek Juventus'un başarılı file bekçisi Michele Di Gregorio'yu radarına aldı. Beşiktaş yönetimi, Juventus forması giyen 28 yaşındaki İtalyan kaleci Michele Di Gregorio'yu transfer listesine aldı. Siyah-beyazlılar, 1.87 boyundaki kaleciyi kadrosuna katarak savunma arkasında güven tazelemeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın öncelikli planı, Juventus ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Di Gregorio için kiralama formülünü kullanmak. Bu sezon Juventus kalesini 30 maçta koruyan Di Gregorio, Avrupa piyasasının formda isimleri arasında yer alıyor.

Siyah-beyazlı kurmayların, Juventus forması giyen başarılı file bekçisini listesine aldığı ve transfer için ilk adımları attığı öğrenildi.

HEDEF: MİCHELE Dİ GREGORİO

Beşiktaş’ın kalesini sağlama almak adına gündemine aldığı ismin Michele Di Gregorio olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki İtalyan kaleciyi kadrosuna katarak savunma arkasında güven tazelemek istiyor.

ÖNCELİK KİRALAMA FORMÜLÜ

Juventus ile 30 Haziran 2029 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan 1.87 boyundaki eldiven için Beşiktaş'ın ilk planı kiralık formülü.

YOL HARİTASI

Siyah-beyazlı kurmaylar, İtalyan ekibiyle yapacağı görüşmelerden çıkacak sonuca göre transferin şartlarını belirleyecek.

İSTİKRARLI PERFORMANS

Bu sezon Juventus kalesini 30 maçta koruyarak dikkatleri üzerine çeken Di Gregorio, Avrupa piyasasının formda isimleri arasında yer alıyor.

KARİYER BASAMAKLARI

Kariyerinde daha önce Monza, Pordenone, Novara ve Renate gibi takımların formasını terleten deneyimli kaleci, Juventus'ta sergilediği performansla olgunluk dönemini yaşıyor. Beşiktaş yönetiminin, teknik heyetin onay vermesi durumunda bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlaması bekleniyor.