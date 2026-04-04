Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda vites artırırken bir yandan da önümüzdeki yılın kadrosu için dev adımlar atıyor. Transfer listesinin en başında, Bundesliga devi Bayern Münih’te forma giyen ve takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılan iki yıldız isim yer alıyor.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe’den Almanya çıkarması: Bayern Münih’in iki yıldızı için operasyon başladı! Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosu için Bayern Münih'ten iki yıldız ismi transfer etmeyi hedefliyor. Bayern Münih'ten ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Leon Goretzka, düzenli oynayabileceği bir takım arıyor ve maaş beklentisinin 7 milyon euro, imza parasının ise 10 milyon euro civarında olduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe taraftarının eski sevgilisi olan ve Bayern Münih'te forma giyen stoper Kim Min-Jae'nin de ayrılığa sıcak baktığı ve Fenerbahçe'nin oyuncunun bonservis beklentisinin düşmesini beklediği belirtiliyor.

ORTA SAHAYA "PANZER" GÜCÜ: VEDA KESİNLEŞTİ

Bayern Münih kariyerinin sonuna gelen tecrübeli orta saha oyuncusu Leon Goretzka, düzenli oynayabileceği bir durak arıyor. Alman devinde bu sezon ilk 11’e girmekte zorlanan 31 yaşındaki futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde rotasyon oyuncusuna dönüşmekten rahatsız.

MİLLİ TAKIM KORKUSU

Pascal Gross ve Aleksandar Pavlovic gibi genç yeteneklerin yükselişiyle Almanya Milli Takımı’ndaki yerini kaybetmek istemeyen yıldız, Avrupa sahnesinde kendini gösterebileceği bir projeye sıcak bakıyor.

MAAŞ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

İddialara göre bu transferin mali portresi 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası bandında seyrediyor.

SAVUNMAYA ESKİ DOST

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan ve Napoli üzerinden Bayern Münih’e uzanan bir kariyere imza atan Kim Min-Jae, Almanya’da satış listesine konuldu. 29 yaşındaki stoper, düzenli süre bulamadığı için ayrılığa sıcak bakıyor.

CHELSEA PUSUDA

İngiliz devi Chelsea oyuncuyu yakından takip etse de, hem bonservis yüksekliği hem de yaş faktörü nedeniyle geri adım atmış durumda.

FENERBAHÇE'NİN STRATEJİSİ

Sarı-lacivertliler bu transferde "bekle-gör" taktiği uyguluyor. Bayern’in 35 milyon euro bandındaki beklentisini aşağı çekmesi durumunda, yönetimin resmi temasları hızlandıracağı belirtiliyor.