Fenerbahçe’den Almanya çıkarması: Bayern Münih’in iki yıldızı için operasyon başladı!

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda vites artırırken bir yandan da önümüzdeki yılın kadrosu için dev adımlar atıyor. Transfer listesinin en başında, Bundesliga devi Bayern Münih’te forma giyen ve takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılan iki yıldız isim yer alıyor.
Bayern Münih kariyerinin sonuna gelen tecrübeli orta saha oyuncusu Leon Goretzka, düzenli oynayabileceği bir durak arıyor. Alman devinde bu sezon ilk 11’e girmekte zorlanan 31 yaşındaki futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde rotasyon oyuncusuna dönüşmekten rahatsız.
Pascal Gross ve Aleksandar Pavlovic gibi genç yeteneklerin yükselişiyle Almanya Milli Takımı’ndaki yerini kaybetmek istemeyen yıldız, Avrupa sahnesinde kendini gösterebileceği bir projeye sıcak bakıyor.
İddialara göre bu transferin mali portresi 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası bandında seyrediyor.
Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan ve Napoli üzerinden Bayern Münih’e uzanan bir kariyere imza atan Kim Min-Jae, Almanya’da satış listesine konuldu. 29 yaşındaki stoper, düzenli süre bulamadığı için ayrılığa sıcak bakıyor.
İngiliz devi Chelsea oyuncuyu yakından takip etse de, hem bonservis yüksekliği hem de yaş faktörü nedeniyle geri adım atmış durumda.
Sarı-lacivertliler bu transferde "bekle-gör" taktiği uyguluyor. Bayern’in 35 milyon euro bandındaki beklentisini aşağı çekmesi durumunda, yönetimin resmi temasları hızlandıracağı belirtiliyor.