Volkan Demirel'li Gençlerbirliği Göztepe'ye de kaybetti: Gol sorunu devam ediyor!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi konuk etti. İzmir ekibinin Novatus Miroshi (39-P) ve Malcom Bokele'nin (68-P) golleriyle 2-0 kazandığı zorlu mücadele sonrasında ev sahibi, tam 4 maçtır gol atamama serisi yakalamış oldu. Kritik karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği 25 puanda kalırken, haftayı galibiyetle geçen Göztepe ise 46 puana yükseldi.
Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçta Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği; ardından gelen haftalarda ise sırasıyla Beşiktaş'a 2-0, Konyaspor'a 1-0 ve Göztepe'ye de 2-0 mağlup oldu.
Stat: Eryaman
Hakemler: Batuhan Kolak, Kerem Ersoy, Mücahid Adem Çelebi.
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru (Dk. 83 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Hanousek), Koita (DK. 73 Traore), Tongya, Onyekuru (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Niang (Dk. 73 Göktan Gürpüz).
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis (Dk. 90+3 Mohammed), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 46 Krastev) (Dk. 90+3 Efkan Bekiroğlu), Jeferson (Dk. 62 Juan), Janderson (Dk. 88 Guilherme).
Goller: Dk. 39 Miroshi (Penaltıdan), Dk. 68 Bokele (Penaltıdan) (Göztepe).
Sarı Kartlar: Dk. 38 Pereira, Dk. 54 Zuzek, Dk. 55 Volkan Demirel (Teknik direktör), Dk. 67 Goutas (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 43 Dennis, Dk. 50 Heliton, Dk. 54 Bokele, Dk. 86 Janderson (Göztepe).