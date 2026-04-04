Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi konuk etti. İzmir ekibinin Novatus Miroshi (39-P) ve Malcom Bokele'nin (68-P) golleriyle 2-0 kazandığı zorlu mücadele sonrasında ev sahibi, tam 4 maçtır gol atamama serisi yakalamış oldu. Kritik karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği 25 puanda kalırken, haftayı galibiyetle geçen Göztepe ise 46 puana yükseldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Volkan Demirel'li Gençlerbirliği Göztepe'ye de kaybetti: Gol sorunu devam ediyor! Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup olarak 4 maçtır gol atamama serisini sürdürdü. Göztepe'nin gollerini Novatus Miroshi (penaltıdan) ve Malcom Bokele (penaltıdan) attı. Bu sonuçla Gençlerbirliği 25 puanda kalırken, Göztepe 46 puana yükseldi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, ikinci döneminde çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Maçta 7 sarı kart çıktı, bunlardan 4'ü Gençlerbirliği oyuncularına ve 1'i teknik direktör Volkan Demirel'e gösterildi.

VOLKAN DEMİREL'İN İKİNCİ DÖNEMİNDE GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PERFORMANSI

Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçta Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği; ardından gelen haftalarda ise sırasıyla Beşiktaş'a 2-0, Konyaspor'a 1-0 ve Göztepe'ye de 2-0 mağlup oldu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Batuhan Kolak, Kerem Ersoy, Mücahid Adem Çelebi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru (Dk. 83 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Hanousek), Koita (DK. 73 Traore), Tongya, Onyekuru (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Niang (Dk. 73 Göktan Gürpüz).

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis (Dk. 90+3 Mohammed), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 46 Krastev) (Dk. 90+3 Efkan Bekiroğlu), Jeferson (Dk. 62 Juan), Janderson (Dk. 88 Guilherme).

Goller: Dk. 39 Miroshi (Penaltıdan), Dk. 68 Bokele (Penaltıdan) (Göztepe).

Sarı Kartlar: Dk. 38 Pereira, Dk. 54 Zuzek, Dk. 55 Volkan Demirel (Teknik direktör), Dk. 67 Goutas (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 43 Dennis, Dk. 50 Heliton, Dk. 54 Bokele, Dk. 86 Janderson (Göztepe).