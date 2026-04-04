Trabzonspor'da Fatih Tekke tarafından farklı hesaplar yapıldı. Galatasaray maçından beklentilerini anlatan Fatih Tekke, her şeyin olabileceği bir döneme girdiklerini belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray maçı öncesinde Fatih Tekke'den 'her şey olabilir' detayı! Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçı öncesinde oyuncu eksikliklerine rağmen takımın kalan 7 haftada her şeyi başarabileceğine inandığını belirtti. Ernest Muçi'nin bel spazmı, Oulouye'nin sarı kart cezası ve Batagov'un sakatlığı nedeniyle 3 önemli oyuncu sahada olmayacak. Tekke, Avrupa ve Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine karşı oynayacaklarını ancak takımın son 7 haftada her şeyi başarabileceğine inandığını vurguladı. Oyuncularından başı dik bir şekilde mücadele etmelerini beklediğini ifade etti.

https://x.com/Trabzonspor/status/2040459381058187472?s=20

"Öncelikle 2 gün önce Ernest Muçi'nin antrenmanda bel spazmı oldu, haftaya da çok net değil. Ayrıca Oulai sarı kart cezalısı ve Batagov da sakat. 3 tane çok değerli oyuncumuz yok!

Avrupa'nın, Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine karşı oynuyoruz.

Zor bir viraja girdik, son 7 maç. Bugün toplantıda söylediğim şeyi paylaşayım. Bugün inandığımız şey, bu çocuklar buraya kadar getirdi, yedi haftada da her şey olabilir! Bugün bu yolculukta nasıl hareket edebildiğimizi göstermek istiyoruz.

Milli takım dönüşünde 1 antrenman yapabilme şansımız oldu. Uzun yılların en önemli maçlarından birisi. Galatasaray'a karşı çoğu maçta kötü oynamadık. Bugün oyunculardan başı dik bir şekilde, inancını buraya getiren futbolcu grubunun bunu devam ettirmesini bekliyorum."