Fatih Tekke'den Galatasaray galibiyeti için üç farklı kelime: "Ateş, liman, rüzgâr!"

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den galibiyet sözleri geldi. Genç antrenör, Trabzonspor adına 'ateş, liman, rüzgâr' üçlemesinde bulundu.
"Oyunun özellikle ilk yarısı çok iyiydi. Her şeyi çok doğru yaptık. İkinci yarıda bölüm bölüm beklemeye geçtik. Oyuncu değişikliğinde biraz tereddüt ettim. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Galatasaray'a karşı oynarken anlarda yenilebiliyorsunuz. Çok fazla o anları yaşatmadık. Baskılarımız gayet iyi oldu. Çok iyi hazırlandık. Bugün bana verdikleri duygu inanılmazdı. O inanç, taktikle birleşince etkili oluyor. Bundan sonra daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Periyot çok zor. Şimdi oyuncularım güzelce dinlenecekler. Kalan son 6 maçta ne yapabiliyorsak devam ettireceğiz.
Takımın patronu olarak potansiyeli biliyorum. Bugüne kadar rahat kazandığımız maç olmadı. Sakatlıklar olunca sorunlar yaşıyoruz. Sınırda olan oyuncular var, Trabzonspor kadrosu istediğiniz zaman kullanılacak elverişli bir kadro değil. Her şeye rağmen geldiğimiz noktada Trabzonspor değerlendirilmeli, bir senelik dönem değerlendirilmeli. Bize dışarıdan dua edenlerin de katkısı çok var. Kırılgan olduğumuz dönemler var, bu da gayet normal. Burada yanan ateşi söndürdük, sonra limana çektik, şimdi rüzgârla beraber ilerliyoruz! Bugün ambiyans harikaydı. Bunu devamlı görmemiz gerekirdi. İnanmış adamlar var burada. Bu adamlar çok şey başardılar. Bunu devam ettirmek hepimize düşüyor. Son 6 haftada maç maç gideceğiz. Bugün çok zor bir rakibi yendik ama bugüne kadar hiçbir rakibi kolay yenmedik. Bir senede gelinen nokta olması gerekenin çok üstünde.
Galatasaray genelde savunma arkası, ikinci topu ve seti çok iyi oynayan bir takım. Yaptıkları en iyi şeylerden bir tanesi birebir baskıya düşmek ve kazanılan toplarla tehlikeli olmak. Bu maçta bekleri biraz daha fazla kullanmak istedim. Fatih Tekke'yi bir yana bırakın, burada inanmışlık çok önemli. Özellikle Paul Onuachu'nun ilk yarıda tutmaya çalıştığı toplar çok değerliydi. Bu tür mücadelelerden sonra maç maç gitmezseniz hiç ummadığınız şeyler olur."