Fatih Tekke'den Galatasaray galibiyeti için üç farklı kelime: "Ateş, liman, rüzgâr!"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki dev maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray zaferi sonrasında şiirsel bir açıklama gerçekleştirdi.

Fatih Tekke'den Galatasaray galibiyeti için üç farklı kelime:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 23:12

'da 'den sözleri geldi. Genç antrenör, Trabzonspor adına 'ateş, liman, rüzgâr' üçlemesinde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Fatih Tekke'den Galatasaray galibiyeti için üç farklı kelime: "Ateş, liman, rüzgâr!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray galibiyetini değerlendirerek, takımdaki inancı ve gelecek hedeflerini 'ateş, liman, rüzgâr' üçlemesiyle ifade etti.
Fatih Tekke, ilk yarıda her şeyi çok doğru yaptıklarını ve ikinci yarıda bölüm bölüm beklemeye geçtiklerini belirtti.
Galatasaray'a karşı oynarken anlarda yenilebileceklerini ancak bu maçta çok fazla o anları yaşatmadıklarını söyledi.
Takımın patronu olarak potansiyeli bildiğini ve sakatlıklar nedeniyle sorunlar yaşadıklarını ifade etti.
Taraftarların ambiyansının harika olduğunu ve bunu devamlı görmeleri gerektiğini belirtti.
Kalan son 6 maçta ne yapabiliyorlarsa devam ettireceklerini söyledi.
https://x.com/Trabzonspor/status/2040512848535691441?s=20

FATİH TEKKE'DEN GALATASARAY GALİBİYETİ İÇİN ÜÇ FARKLI KELİME: "ATEŞ, LİMAN, RÜZGÂR"

"Oyunun özellikle ilk yarısı çok iyiydi. Her şeyi çok doğru yaptık. İkinci yarıda bölüm bölüm beklemeye geçtik. Oyuncu değişikliğinde biraz tereddüt ettim. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. 'a karşı oynarken anlarda yenilebiliyorsunuz. Çok fazla o anları yaşatmadık. Baskılarımız gayet iyi oldu. Çok iyi hazırlandık. Bugün bana verdikleri duygu inanılmazdı. O inanç, taktikle birleşince etkili oluyor. Bundan sonra daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Periyot çok zor. Şimdi oyuncularım güzelce dinlenecekler. Kalan son 6 maçta ne yapabiliyorsak devam ettireceğiz.

Fatih Tekke'den Galatasaray galibiyeti için üç farklı kelime: "Ateş, liman, rüzgâr!"

Takımın patronu olarak potansiyeli biliyorum. Bugüne kadar rahat kazandığımız maç olmadı. Sakatlıklar olunca sorunlar yaşıyoruz. Sınırda olan oyuncular var, Trabzonspor kadrosu istediğiniz zaman kullanılacak elverişli bir kadro değil. Her şeye rağmen geldiğimiz noktada Trabzonspor değerlendirilmeli, bir senelik dönem değerlendirilmeli. Bize dışarıdan dua edenlerin de katkısı çok var. Kırılgan olduğumuz dönemler var, bu da gayet normal. Burada yanan ateşi söndürdük, sonra limana çektik, şimdi rüzgârla beraber ilerliyoruz! Bugün ambiyans harikaydı. Bunu devamlı görmemiz gerekirdi. İnanmış adamlar var burada. Bu adamlar çok şey başardılar. Bunu devam ettirmek hepimize düşüyor. Son 6 haftada maç maç gideceğiz. Bugün çok zor bir rakibi yendik ama bugüne kadar hiçbir rakibi kolay yenmedik. Bir senede gelinen nokta olması gerekenin çok üstünde.

Fatih Tekke'den Galatasaray galibiyeti için üç farklı kelime: "Ateş, liman, rüzgâr!"

Galatasaray genelde savunma arkası, ikinci topu ve seti çok iyi oynayan bir takım. Yaptıkları en iyi şeylerden bir tanesi birebir baskıya düşmek ve kazanılan toplarla tehlikeli olmak. Bu maçta bekleri biraz daha fazla kullanmak istedim. Fatih Tekke'yi bir yana bırakın, burada inanmışlık çok önemli. Özellikle Paul Onuachu'nun ilk yarıda tutmaya çalıştığı toplar çok değerliydi. Bu tür mücadelelerden sonra maç maç gitmezseniz hiç ummadığınız şeyler olur."

Fatih Tekke'den Galatasaray galibiyeti için üç farklı kelime: "Ateş, liman, rüzgâr!"
