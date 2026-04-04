Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor adına Andre Onana vurgusunu yaptı. Esasen ise Okan Buruk, Andre Onana'nın genel olarak süreye oynadığını belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Okan Buruk'tan Andre Onana çıkışı! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamalarda takımın genel performansını, Andre Onana'nın oyun süresini kullanma şeklini ve şampiyonluk inancını dile getirdi. Okan Buruk, maça iyi başlayamadıklarını ve pek çok bölümde iyi oynamadıklarını belirtti. Andre Onana'nın genel olarak süreye oynadığını ve maçı oynatmadığını ifade etti. İkinci yarıda İlkay Gündoğan'ın oyuna girmesiyle daha iyi olduklarını ancak genel oyunlarının altında kaldıklarını söyledi. Trabzonspor'u tebrik ettiğini ve hala avantajlarının olduğunu belirtti, maçın kendileri için önemli bir ders olduğunu vurguladı. Galatasaray'ın şampiyon olacağına dair inancını dile getirdi ve Göztepe karşısında puan farkını artırmaya odaklanacaklarını söyledi. Maç sonu yaşananların istedikleri şeyler olmadığını ve dışarıdan girenlerin gereksiz kalabalık olduğunu belirtti.

OKAN BURUK'TAN ANDRE ONANA ELEŞTİRİSİ!

"Maça iyi başlamadık ve pek çok bölümde iyi oynamadık. Orta saha oyuncularımızın zaman zaman arkaya gelmesi... İlk yarıda sahaya doğru yerleşemedik. İkinci yarı İlkay Gündoğan'ın da girmesiyle bunu daha iyi yaptık. Topa daha fazla sahip olduk. 1-1'den sonra kazanabiliriz diye düşündüm. Duran topla süreç değişti. Pozisyonlara girdik ama son kısımda maç çok oynanmadı. Andre Onana süreyi iyi kullandı ve bunu hep yapıyor. Maçı oynatmadı, geç bir sarı kart geldi. Hakem açısından da uzatma dakikaları çok azdı ama o süre de oynanmadı zaten! İkinci yarı daha iyiydik ama genel oyunumuzun altında kaldık. Trabzonspor'u tebrik ediyorum, hala avantajımız var. Bu maç bize önemli bir ders oldu. Son düdükle yaşananlar bizi yukarı itecektir, takım için motivasyon oldu ve içeride de konuştuk. Galatasaray şampiyon olacak, hiç merak edilmesin. Göztepe karşısında puan farkını artırmaya odaklanacağız. Maç sonunda konuştuk, şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Victor Osimhen konusundaysa, Trabzonspor'da da Paul Onuachu olmadığında işler değişiyor. Mauro Icardi çok süre almadı bu sezon, en iyisini yapmaya çalıştı ama olmadı. Topu ona getirme anlamında da sıkıntılıydık. Tabii Victor Osimhen gibi bazı oyuncular, takım için daha önemli etkilere sebep olabiliyor. Bazen bu tür dersler iyi oluyor. Maç kaybetmek üzücü ama daha çok mücadele etmeliyiz! Deplasmanda daha güvenli ve rahat oynamalıyız. Top ayağımızdayken daha becerikli olmalıyız ama deplasmanlarda bu olmuyor. İç sahaya kıyasla en büyük fark bu. Maç sonu yaşananlar istediğimiz şeyler değildi. Gittim Fatih Tekke'yi tebrik ettim ama dışarıdan girenler gereksiz kalabalık oldu. Her halükârda oyun olarak daha iyi olmalıyız. Rakibimiz iyi mücadele etti, iyi oynadı. Tebrik ediyorum."