Fenerbahçe'de Ertan Torunoğlları'ndan Beşiktaş'a salvolar geldi. Esasen ise Torunoğulları, gerekirse kavganın da alasını yapacaklarını söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe cephesinden Beşiktaş'a salvo: "Kavganın da alasını yaparız!" Fenerbahçe'den Ertan Torunoğulları, Beşiktaş'ın hakemleri etkilediğini belirterek, gerekirse kavganın da alasını yapacaklarını söyledi. Ertan Torunoğulları, Beşiktaş'ın her konuşmasında hakemleri etkilediğini iddia etti. Torunoğulları, bundan sonra durumu takip edeceklerini ve gerekirse kavganın da alasını yapacaklarını belirtti. Fenerbahçe'nin VAR odasında kulüp temsilcisi olmasını istediği, ancak Beşiktaş'ın gözlemci göndermek istemediği ifade edildi.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN BEŞİKTAŞ'A SALVO!

Derbi sonrasında değerlendirmelerde bulunan Ertan Torunoğulları, "Biz kavga etmek istemiyoruz. Ancak rakibimiz her konuşmasında hakemleri etkiliyor. Bundan sonra takipçisi olacağız. Eğer kavga gerekiyorsa kavganın da alasını yaparız. Taraftarımız bu konuda rahat olsun. VAR odasında kulüplerin temsilcisi olmasını istemiştik. Biz gözlemci için başvurduk ama Beşiktaş gözlemci göndermek istemedi. Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Centilmence bir maç oldu. Daha önce maçı koparabilirdik ama futbol bu. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.