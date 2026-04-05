Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'dan penaltı sitemi: "Utanılacak bir durum!"

Fenerbahçe, son dakikalardaki penaltı golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların deneyimli savunmacısı Emmanuel Agbadou, derbi sonrasında penaltı kararının kesinkes yanlış olduğunu söyledi.

KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 22:53

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'dan penaltı sitemi geldi. Derbinin hakeminin verdiği karara katılmayan Emmanuel Agbadou, 'utanılacak bir durum' dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Emmanuel Agbadou, derbide verilen penaltı kararına sert tepki göstererek bunun utanılacak bir durum olduğunu belirtti.
Agbadou, pozisyonun asla penaltı olmadığını ve ceza sahası içinde bile olmadığını savundu.
Hakemin VAR'a bakmamasının imkansız olduğunu söyledi.
Dürüstçe kazanılarak da şampiyon olunabileceğini ifade etti.
Bu tür kararlarla ligin iyiye gitmesinin mümkün olmadığını belirtti.
BEŞİKTAŞ'TA EMMANUEL AGBADOU'DAN PENALTI SİTEMİ!

Derbiyi değerlendiren Emmanuel Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkânsız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." yaklaşımında bulundu.

RIDVAN YILMAZ DA PENALTIYA DİKKAT ÇEKTİ

Emmanuel Agbadou ile aynı fikirde olduğunu belirten Rıdvan Yılmaz, "Maç hakkında konuşmak istiyoruz ama maçın sonunda çıkan; ağır konuşmak istemiyorum, facia bir karar... Agbadou dışarıda dokundu, hakem penaltı verdi, VAR karışmadı! VAR niye müdahil olmadı çok merak ediyoruz. Agbadou aynı şekilde söyledi. Bu tip pozisyonlar ligimizi kötü gösteriyor. Bu kararı doğru bulmuyorum. Lig açısından, bizim açımızdan, Türkiye açısından bu tip kararlarda daha dikkatli olunmalı. Bu karardan ötürü mağlup olduğumuz için çok üzgünüz." dedi.

