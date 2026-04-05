Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'dan penaltı sitemi: "Utanılacak bir durum!"

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'dan penaltı sitemi geldi. Derbinin hakeminin verdiği karara katılmayan Emmanuel Agbadou, 'utanılacak bir durum' dedi.
Derbiyi değerlendiren Emmanuel Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkânsız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." yaklaşımında bulundu.
Emmanuel Agbadou ile aynı fikirde olduğunu belirten Rıdvan Yılmaz, "Maç hakkında konuşmak istiyoruz ama maçın sonunda çıkan; ağır konuşmak istemiyorum, facia bir karar... Agbadou dışarıda dokundu, hakem penaltı verdi, VAR karışmadı! VAR niye müdahil olmadı çok merak ediyoruz. Agbadou aynı şekilde söyledi. Bu tip pozisyonlar ligimizi kötü gösteriyor. Bu kararı doğru bulmuyorum. Lig açısından, bizim açımızdan, Türkiye açısından bu tip kararlarda daha dikkatli olunmalı. Bu karardan ötürü mağlup olduğumuz için çok üzgünüz." dedi.