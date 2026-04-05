Beşiktaş'tan derbinin son dakikalarına tepki: "Skandal, emek hırsızlığı!"

Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Kulübü, daha maç bitmeden penaltı kararını eleştiren bir mesaj verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN 'SKANDAL' ÇIKIŞI!

Kerem Aktürkoğlu'nun gole çevirdiği penaltı için sosyal medyadan paylaşım gerçekleştiren Beşiktaş, "Skandal bir penaltı kararı!" ifadelerini kullandı. Ardından ise siyah beyazlılar 'emek hırsızları' yakıştırmasını yaptı.

