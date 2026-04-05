Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde son düdük çaldı: Domenico Tedesco tribünlere gitti!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte, Domenico Tedesco'dan adeta sinir boşalması geldi. Çok gergin olduğu görülen Domenico Tedesco, koşarak tribünleri selamladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde son düdük çaldı: Domenico Tedesco tribünlere gitti!
, Kadıköy'deki derbide 'ı 1-0 mağlup etti. Dev maçın son düdüğüyle birlikte büyük bir gerginliği geride bırakan Domenico Tedesco, sarı lacivertli taraftarlara oley çektirdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde son düdük çaldı: Domenico Tedesco tribünlere gitti!

Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti ve teknik direktör Domenico Tedesco maç sonunda taraftarlarla birlikte sevincini paylaştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş galibiyeti sonrası tribünlere yönelerek taraftarlarla birlikte zıpladı.
Bu galibiyetle Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Maçın 96. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe, golü Kerem Aktürkoğlu ile buldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde son düdük çaldı: Domenico Tedesco tribünlere gitti!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SON DÜDÜK ÇALDI: DOMENICO TEDESCO HAVALARA UÇTU!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş galibiyetiyle birlikte tribünlere yöneldi ve birkaç kere havaya zıplayarak taraftarların tezahüratına katıldı. Ayrıca da İtalyan antrenör, Beşiktaş galibiyetiyle birlikte lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirmiş oldu.

FENERBAHÇE SON DAKİKADA KAZANDI

96. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti! Kadıköy'deki son düdükle birlikte sarı lacivertli taraftarlar coşkulu bir kutlamaya başladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde son düdük çaldı: Domenico Tedesco tribünlere gitti!
