Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde son düdük çaldı: Domenico Tedesco tribünlere gitti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Dev maçın son düdüğüyle birlikte büyük bir gerginliği geride bırakan Domenico Tedesco, sarı lacivertli taraftarlara oley çektirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş galibiyetiyle birlikte tribünlere yöneldi ve birkaç kere havaya zıplayarak taraftarların tezahüratına katıldı. Ayrıca da İtalyan antrenör, Beşiktaş galibiyetiyle birlikte lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirmiş oldu.
https://x.com/Fenerbahce/status/2040885010115235873?s=20
96. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti! Kadıköy'deki son düdükle birlikte sarı lacivertli taraftarlar coşkulu bir kutlamaya başladı.