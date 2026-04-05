Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi yorumu: "Hak ettik, bekleyeceğiz"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'deki zorlu gece sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 22:34
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 22:41

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Fred'den derbi kritikleri geldi. Milli futbolcu, penaltıdan attığı gol için ise daha öncesindeki fırsatları değerlendiremediklerine dikkat çekti.

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, derbi galibiyetlerini hak ettiklerini belirtirken, kaçırdıkları fırsatlara ve son dakikada gelen golün yarattığı strese dikkat çekti.
Kerem Aktürkoğlu, derbinin çok önemli olduğunu ve maça iyi başladıklarını ancak kendisinin de dahil olduğu birçok fırsatın kaçırıldığını ifade etti.
Kaçırılan fırsatların kendilerinde ve taraftarlarda strese neden olduğunu, golü maç başında atmış olsalardı her şeyin daha farklı olacağını söyledi.
Taraftarlara seslenen Aktürkoğlu, onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu kazandırmayı umduklarını dile getirdi.
Her şeyin kendi ellerinde olmadığını ancak başarıya sahip bir takım ve kaliteli oyunculara sahip olduklarını belirtti.
İlk 11'de olmamasının hocanın tercihi olduğunu ancak yerine oynayan arkadaşının da iyi mücadele ettiğini söyledi.
FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN DERBİ YORUMU!

"Çok önemli bir maçtı. Önemini biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Ben de dahil çok fırsat kaçırdık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikada bulmamız bizi ve taraftarımızı strese soktu. Çok iyi bir galibiyet aldık. Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız. Bu maçlar biraz stresli oluyor. Maç başında golü atsaydık çok daha farklı olurdu bizim için. Atamadıkça bizde ve taraftarımızda stres oluyor. Profesyoneliz, stresi kaldırmamız lazım. Ben de rahat atmam gereken bir golü atamadım. Hem biz hem taraftarlarımız bir daha bu stresi yaşamayız. Hocamızın tercihiydi ilk 11'de olmamam ama benim yerime oynayan arkadaşım da çok iyi mücadele etti."

FRED DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SÖZLERİNİ DESTEKLEDİ

"Bütün takımı tebrik ediyorum. Herkes harika oynadı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Rakibimize çok iyi baskı yaptık. Baskı sonucu pozisyonlar ürettik. Daha erken golü bulabilirdik ama son anda bulduk. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Kerem'in penaltıyı atacağından emindik. O öz güvene sahibiz. Böylesine önemli bir golü attığı için mutluyuz. Galibiyet için mutluyuz. Çok heyecanlı bir galibiyet oldu."

