Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi yorumu: "Hak ettik, bekleyeceğiz"

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Fred'den derbi kritikleri geldi. Milli futbolcu, penaltıdan attığı gol için ise daha öncesindeki fırsatları değerlendiremediklerine dikkat çekti.
"Çok önemli bir maçtı. Önemini biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Ben de dahil çok fırsat kaçırdık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikada bulmamız bizi ve taraftarımızı strese soktu. Çok iyi bir galibiyet aldık. Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız. Bu maçlar biraz stresli oluyor. Maç başında golü atsaydık çok daha farklı olurdu bizim için. Atamadıkça bizde ve taraftarımızda stres oluyor. Profesyoneliz, stresi kaldırmamız lazım. Ben de rahat atmam gereken bir golü atamadım. Hem biz hem taraftarlarımız bir daha bu stresi yaşamayız. Hocamızın tercihiydi ilk 11'de olmamam ama benim yerime oynayan arkadaşım da çok iyi mücadele etti."
"Bütün takımı tebrik ediyorum. Herkes harika oynadı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Rakibimize çok iyi baskı yaptık. Baskı sonucu pozisyonlar ürettik. Daha erken golü bulabilirdik ama son anda bulduk. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Kerem'in penaltıyı atacağından emindik. O öz güvene sahibiz. Böylesine önemli bir golü attığı için mutluyuz. Galibiyet için mutluyuz. Çok heyecanlı bir galibiyet oldu."