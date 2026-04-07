Galatasaray’ın son haftalarda yaşadığı puan kayıpları, gözleri bir kez daha takımın en büyük kozu Victor Osimhen’e çevirdi. Taraftarlar yıldız oyuncunun sahalara dönüşünü iple çekerken, transfer kulislerinden gelen son bilgiler sarı-kırmızılı camiada heyecanı ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Özellikle İspanyol medyasında yer alan iddialar, transfer savaşının yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Victor Osimhen şoku: Luis Enrique kararını değiştirdi, devler sıraya girdi! Galatasaray'ın puan kayıpları sonrası gözler Victor Osimhen'e çevrilirken, PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin Osimhen transferi konusundaki fikrini değiştirmesi ve Atletico Madrid ile Bayern Münih'in de oyuncuyu takibe alması heyecan ve endişeyi beraberinde getiriyor. Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, daha önce veto ettiği Victor Osimhen transferine Gonçalo Ramos'un performansının beklentilerin altında kalmasıyla yeniden sıcak bakmaya başladı. PSG yönetimi, Enrique'nin onayıyla Osimhen transferi için büyük bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid ve Bayern Münih de 27 yaşındaki forvet Victor Osimhen'i yakından takip ediyor. Osimhen, bu sezon 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak takımın oyun karakterini de yukarı taşıdı.

LUİS ENRİQUE’DEN SÜRPRİZ KARAR: VETO KALDIRILDI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Paris Saint-Germain’in deneyimli teknik direktörü Luis Enrique, Victor Osimhen hakkındaki katı tutumunu esnetti. Yaklaşık 1,5 yıl önce Nijeryalı golcünün transferine sıcak bakmayan ve veto eden 55 yaşındaki çalıştırıcının, Gonçalo Ramos’un beklentilerin altında kalan performansı sonrası rotayı yeniden Osimhen’e kırdığı belirtiliyor.

PSG yönetiminin, Enrique’nin "yeşil ışık" yakmasıyla birlikte bu transfer için devasa bir bütçe ayırmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

AVRUPA’NIN RADARINDA: İSPANYA VE ALMANYA TAKİPTE

Osimhen için tek talip PSG değil. Atletico Madrid ve Bayern Münih’in de 27 yaşındaki forvetin her adımını yakından takip ettiği biliniyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki dominant oyunuyla piyasa değerini perçinleyen yıldız isim için yaz transfer döneminde büyük bir "açık artırma" yaşanması bekleniyor.

RAKAMLAR ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray taraftarının kalbinde kısa sürede taht kuran Osimhen, sahada olduğu her dakika fark oluşturmayı başardı. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik muazzam bir katkı sağlayan Nijeryalı forvet, sadece skor üretmekle kalmayıp takımın oyun karakterini de yukarı taşıdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, dünya devlerinin kıskacındaki yıldız oyuncuyla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği ise şimdiden merak konusu.