Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku: Luis Enrique kararını değiştirdi, devler sıraya girdi!

Galatasaray formasıyla harika performans gösteren Victor Osimhen için transfer piyasası alev aldı. Sakatlığı süren yıldızın dönüşü beklenirken, daha önce Nijeryalı golcüyü veto eden PSG Teknik Direktörü Luis Enrique’nin fikrini değiştirerek transfere onay vermesi gündeme bomba gibi düştü. 27 yaşındaki süper golcü için Avrupa’nın üç dev kulübü şimdiden karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Victor Osimhen şoku: Luis Enrique kararını değiştirdi, devler sıraya girdi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 13:21

Galatasaray’ın son haftalarda yaşadığı puan kayıpları, gözleri bir kez daha takımın en büyük kozu Victor Osimhen’e çevirdi. Taraftarlar yıldız oyuncunun sahalara dönüşünü iple çekerken, transfer kulislerinden gelen son bilgiler sarı-kırmızılı camiada heyecanı ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Özellikle İspanyol medyasında yer alan iddialar, transfer savaşının yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.

0:00 115
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın puan kayıpları sonrası gözler Victor Osimhen'e çevrilirken, PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin Osimhen transferi konusundaki fikrini değiştirmesi ve Atletico Madrid ile Bayern Münih'in de oyuncuyu takibe alması heyecan ve endişeyi beraberinde getiriyor.
Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, daha önce veto ettiği Victor Osimhen transferine Gonçalo Ramos'un performansının beklentilerin altında kalmasıyla yeniden sıcak bakmaya başladı.
PSG yönetimi, Enrique'nin onayıyla Osimhen transferi için büyük bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor.
Atletico Madrid ve Bayern Münih de 27 yaşındaki forvet Victor Osimhen'i yakından takip ediyor.
Osimhen, bu sezon 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak takımın oyun karakterini de yukarı taşıdı.
LUİS ENRİQUE’DEN SÜRPRİZ KARAR: VETO KALDIRILDI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Paris Saint-Germain’in deneyimli teknik direktörü Luis Enrique, Victor Osimhen hakkındaki katı tutumunu esnetti. Yaklaşık 1,5 yıl önce Nijeryalı golcünün transferine sıcak bakmayan ve veto eden 55 yaşındaki çalıştırıcının, Gonçalo Ramos’un beklentilerin altında kalan performansı sonrası rotayı yeniden Osimhen’e kırdığı belirtiliyor.

PSG yönetiminin, Enrique’nin "yeşil ışık" yakmasıyla birlikte bu transfer için devasa bir bütçe ayırmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

AVRUPA’NIN RADARINDA: İSPANYA VE ALMANYA TAKİPTE

Osimhen için tek talip PSG değil. Atletico Madrid ve Bayern Münih’in de 27 yaşındaki forvetin her adımını yakından takip ettiği biliniyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki dominant oyunuyla piyasa değerini perçinleyen yıldız isim için yaz transfer döneminde büyük bir "açık artırma" yaşanması bekleniyor.

RAKAMLAR ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray taraftarının kalbinde kısa sürede taht kuran Osimhen, sahada olduğu her dakika fark oluşturmayı başardı. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik muazzam bir katkı sağlayan Nijeryalı forvet, sadece skor üretmekle kalmayıp takımın oyun karakterini de yukarı taşıdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, dünya devlerinin kıskacındaki yıldız oyuncuyla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği ise şimdiden merak konusu.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.