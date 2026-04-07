Galatasaray'da Victor Osimhen şoku: Luis Enrique kararını değiştirdi, devler sıraya girdi!

Galatasaray’ın son haftalarda yaşadığı puan kayıpları, gözleri bir kez daha takımın en büyük kozu Victor Osimhen’e çevirdi. Taraftarlar yıldız oyuncunun sahalara dönüşünü iple çekerken, transfer kulislerinden gelen son bilgiler sarı-kırmızılı camiada heyecanı ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Özellikle İspanyol medyasında yer alan iddialar, transfer savaşının yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Paris Saint-Germain’in deneyimli teknik direktörü Luis Enrique, Victor Osimhen hakkındaki katı tutumunu esnetti. Yaklaşık 1,5 yıl önce Nijeryalı golcünün transferine sıcak bakmayan ve veto eden 55 yaşındaki çalıştırıcının, Gonçalo Ramos’un beklentilerin altında kalan performansı sonrası rotayı yeniden Osimhen’e kırdığı belirtiliyor.
PSG yönetiminin, Enrique’nin "yeşil ışık" yakmasıyla birlikte bu transfer için devasa bir bütçe ayırmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
Osimhen için tek talip PSG değil. Atletico Madrid ve Bayern Münih’in de 27 yaşındaki forvetin her adımını yakından takip ettiği biliniyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki dominant oyunuyla piyasa değerini perçinleyen yıldız isim için yaz transfer döneminde büyük bir "açık artırma" yaşanması bekleniyor.
Galatasaray taraftarının kalbinde kısa sürede taht kuran Osimhen, sahada olduğu her dakika fark oluşturmayı başardı. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik muazzam bir katkı sağlayan Nijeryalı forvet, sadece skor üretmekle kalmayıp takımın oyun karakterini de yukarı taşıdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, dünya devlerinin kıskacındaki yıldız oyuncuyla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği ise şimdiden merak konusu.