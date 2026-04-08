Futbol tarihinin en iyi kanat oyuncuları açıklandı: Messi ve Ronaldo podyum dışında kaldı!

Saha kenarını adeta bir sanat atölyesine çeviren, hızıyla rüzgarı kıskandıran ve çalımlarıyla defans oyuncularının başını döndüren tarihin en iyi kanat oyuncuları seçildi. Givemesport’un hazırladığı dev listede, zirvedeki isim Ronaldo ve Messi hayranlarını şaşkına çevirecek. İşte futbol tarihinin en iyi 20 kanat oyuncusu...
Futbolun evrimi içinde kanat oyuncularının rolü her zaman en heyecan verici unsurlardan biri olmuştur. Kimi zaman bir orta makinesi, kimi zaman ise içeri kat ederek gol canavarına dönüşen bu özel yetenekler, oyunun kaderini tek bir driplingle değiştirebilir. Dünyaca ünlü spor mecrası Givemesport, futbolun tozlu raflarından bugünün modern arenalarına kadar uzanan geniş bir tarama yaparak "Tarihin En İyi 20 Kanat Oyuncusu" listesini güncelledi.
Listenin en dikkat çeken yanı ise, son 15 yıla ambargo koyan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun zirvenin dışında kalması oldu. Futbolun romantik dönemine damga vuran efsanelerin, modern çağın istatistik devlerini geride bıraktığı bu galeri, futbol dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek.
İşte futbolun gördüğü en büyük yeteneklerin sıralandığı o liste:
1950'lerin Brezilyalı yıldızı, hızı ve sağ kanattan yaptığı adrese teslim ortalarıyla tanınırdı.
Bayern Münih'in "Kralı". Sol kanattan içeri kat edişleri ve patlayıcı gücüyle bir döneme damga vurdu.
Asist uzmanı. Real Madrid ve Arjantin formasıyla büyük maçların ve finallerin her zaman kilit ismi oldu.
Chelsea formasıyla Premier Lig'i domine eden Belçikalı, top ayağına yapışan o benzersiz dripling yeteneğiyle hatırlanıyor.
İngiliz futbolunun beyefendisi. Kanatta oynamasına rağmen her iki ayağını da mükemmel kullanmasıyla ünlüydü.
Sağ kanattan topu alıp içeri çekmesi ve uzak köşeye vuruşu... Herkes yapacağını bilirdi ama kimse durduramazdı.
Hem Barcelona hem Real Madrid'de efsane olan Portekizli, tekniği ve zarif çalımlarıyla "Centilmen" bir kanattı.
1970 Dünya Kupası'nda her maçta gol atarak rekor kıran Brezilyalı, fiziksel güç ve bitiriciliğin birleşimiydi.
Sırp futbolunun en büyük ismi. İnanılmaz sol ayağı ve kornerden attığı gollerle bir jenerasyonu etkiledi.
"Dripling Büyücüsü". 50 yaşına kadar profesyonel oynayan ve Ballon d'Or kazanan ilk futbolcu.
Manchester United’ın sol kanadındaki süreklilik abidesi. Hızı ve oyun zekasıyla onlarca kupa kaldırdı.
Real Madrid ile tam 6 Şampiyon Kulüpler Kupası kazanan efsane. "Fırtına" lakabıyla anılan inanılmaz bir sürate sahipti.
Tottenham ve Real Madrid yıllarında hızıyla savunmaları çaresiz bırakan, kritik finallerin golcüsü.
Liverpool’un "Mısırlı Kralı". Modern futbolun gördüğü en golcü kanat oyuncularından biri haline geldi.
Joga Bonito geleneğinin son temsilcisi. Estetik çalımları ve çok yönlülüğü ile saf bir yetenek.
Kariyerine kanatta bir "showman" olarak başladı ve burada kazandığı Ballon d'Or ile listeye adını yazdı.
Barcelona’nın sağ kanadında başladığı yolculukta, yüzlerce oyuncuyu ipe dizerek futbolu sanata dönüştürdü.
Futbolu sadece kazanmak için değil, eğlenmek için oynayan bir sihirbaz. Kanatta yaptığı hareketler hâlâ taklit edilemiyor.
Manchester United’ın asi çocuğu. "Eğer çirkin doğsaydım, Pele'nin adı asla duyulmazdı" diyen, eşsiz bir dripling ustası.
Doğuştan gelen fiziksel engeline rağmen, sağ kanatta rakipleriyle kedi fare gibi oynayan, futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük driplingcisi.