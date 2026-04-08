Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Futbol tarihinin en iyi kanat oyuncuları açıklandı: Messi ve Ronaldo podyum dışında kaldı!

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 11:42
1
Saha kenarını adeta bir sanat atölyesine çeviren, hızıyla rüzgarı kıskandıran ve çalımlarıyla defans oyuncularının başını döndüren tarihin en iyi kanat oyuncuları seçildi. Givemesport’un hazırladığı dev listede, zirvedeki isim Ronaldo ve Messi hayranlarını şaşkına çevirecek. İşte futbol tarihinin en iyi 20 kanat oyuncusu...

2
Futbolun evrimi içinde kanat oyuncularının rolü her zaman en heyecan verici unsurlardan biri olmuştur. Kimi zaman bir orta makinesi, kimi zaman ise içeri kat ederek gol canavarına dönüşen bu özel yetenekler, oyunun kaderini tek bir driplingle değiştirebilir. Dünyaca ünlü spor mecrası Givemesport, futbolun tozlu raflarından bugünün modern arenalarına kadar uzanan geniş bir tarama yaparak "Tarihin En İyi 20 Kanat Oyuncusu" listesini güncelledi.

3
Listenin en dikkat çeken yanı ise, son 15 yıla ambargo koyan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun zirvenin dışında kalması oldu. Futbolun romantik dönemine damga vuran efsanelerin, modern çağın istatistik devlerini geride bıraktığı bu galeri, futbol dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek.

İşte futbolun gördüğü en büyük yeteneklerin sıralandığı o liste:

4
20. JULİNHO

1950'lerin Brezilyalı yıldızı, hızı ve sağ kanattan yaptığı adrese teslim ortalarıyla tanınırdı.

5
19. FRANCK RİBERY

Bayern Münih'in "Kralı". Sol kanattan içeri kat edişleri ve patlayıcı gücüyle bir döneme damga vurdu.

6
18. ANGEL Dİ MARİA

Asist uzmanı. Real Madrid ve Arjantin formasıyla büyük maçların ve finallerin her zaman kilit ismi oldu.

7
17. EDEN HAZARD

Chelsea formasıyla Premier Lig'i domine eden Belçikalı, top ayağına yapışan o benzersiz dripling yeteneğiyle hatırlanıyor.

8
16. SİR TOM FİNNEY

İngiliz futbolunun beyefendisi. Kanatta oynamasına rağmen her iki ayağını da mükemmel kullanmasıyla ünlüydü.

9
15. ARJEN ROBBEN

Sağ kanattan topu alıp içeri çekmesi ve uzak köşeye vuruşu... Herkes yapacağını bilirdi ama kimse durduramazdı.

10
14. LUİS FİGO

Hem Barcelona hem Real Madrid'de efsane olan Portekizli, tekniği ve zarif çalımlarıyla "Centilmen" bir kanattı.

11
13. JAİRZİNHO

1970 Dünya Kupası'nda her maçta gol atarak rekor kıran Brezilyalı, fiziksel güç ve bitiriciliğin birleşimiydi.

12
12. DRAGAN DZAJİC

Sırp futbolunun en büyük ismi. İnanılmaz sol ayağı ve kornerden attığı gollerle bir jenerasyonu etkiledi.

13
11. SİR STANLEY MATTHEWS

"Dripling Büyücüsü". 50 yaşına kadar profesyonel oynayan ve Ballon d'Or kazanan ilk futbolcu.

14
10. RYAN GİGGS

Manchester United’ın sol kanadındaki süreklilik abidesi. Hızı ve oyun zekasıyla onlarca kupa kaldırdı.

15
9. PACO GENTO

Real Madrid ile tam 6 Şampiyon Kulüpler Kupası kazanan efsane. "Fırtına" lakabıyla anılan inanılmaz bir sürate sahipti.

16
8. GARETH BALE

Tottenham ve Real Madrid yıllarında hızıyla savunmaları çaresiz bırakan, kritik finallerin golcüsü.

17
7. MOHAMED SALAH

Liverpool’un "Mısırlı Kralı". Modern futbolun gördüğü en golcü kanat oyuncularından biri haline geldi.

18
6. NEYMAR JR.

Joga Bonito geleneğinin son temsilcisi. Estetik çalımları ve çok yönlülüğü ile saf bir yetenek.

19
5. CRİSTİANO RONALDO

Kariyerine kanatta bir "showman" olarak başladı ve burada kazandığı Ballon d'Or ile listeye adını yazdı.

20
4. LİONEL MESSİ

Barcelona’nın sağ kanadında başladığı yolculukta, yüzlerce oyuncuyu ipe dizerek futbolu sanata dönüştürdü.

21
3. RONALDİNHO

Futbolu sadece kazanmak için değil, eğlenmek için oynayan bir sihirbaz. Kanatta yaptığı hareketler hâlâ taklit edilemiyor.

22
2. GEORGE BEST

Manchester United’ın asi çocuğu. "Eğer çirkin doğsaydım, Pele'nin adı asla duyulmazdı" diyen, eşsiz bir dripling ustası.

23
1. GARRİNCHA

Doğuştan gelen fiziksel engeline rağmen, sağ kanatta rakipleriyle kedi fare gibi oynayan, futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük driplingcisi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.