Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Arjantinli Gazeteci sebebini açıkladı: 'Icardi'nin tek sorunu...'

Galatasaray camiasında son günlerin en çok konuşulan ismi Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sona erdi. Golcü oyuncunun mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara Arjantinli gazeteci son noktayı koydu. İşte detaylar...

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Arjantinli Gazeteci sebebini açıkladı: 'Icardi'nin tek sorunu...'
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 15:11

Galatasaray’da son dönemdeki formuyla eleştirilerin odağı haline gelen, ancak taraftarın sevgilisi olmaya devam eden Mauro Icardi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kameralara yansıyan durgun görüntüsü "ayrılık sinyali" olarak yorumlanan yıldız oyuncunun durumuyla ilgili gerçekler gün yüzüne çıktı. Arjantinli gazeteci Lucas Romero, Icardi’nin ruh halinden yönetimle olan görüşmelerine kadar merak edilen her şeyi paylaştı.

ARJANTİNLİ GAZETECİ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Basında yer alan veda iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Romero, Icardi’nin Türkiye’de mutlu olduğunu vurguladı. Romero, "Taraftarlar şu gerçeği bilmeli: Türkiye'de yaşamaktan ve Galatasaray forması giymekten büyük keyif alıyor. Sahadaki üzgün görüntüsünün tek bir sebebi var; o da gol atamadığında duyduğu üzüntü. Bu tamamen profesyonel bir hırs" ifadelerini kullandı.

SPONSOR TOPLANTISINDA NEŞELİ DAKİKALAR: "ALTI DAİRE OLSUN!"

Icardi ile kulüp arasındaki bağın sanılandan çok daha güçlü olduğunu belirten Romero, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir sponsorluk toplantısından özel detaylar verdi. Toplantıda keyfi yerinde olan Arjantinli yıldızın, Başkan Dursun Özbek ile şakalaştığı öğrenildi.

Sponsorun şampiyonluk primi olarak "beş daire" vaadi üzerine Icardi’nin, "Altı olsun" diyerek espri yaptığı ve adeta bir şampiyon sözü verdiği belirtildi. Bu diyalog, oyuncunun motivasyonunun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

YÖNETİMDEN YENİ SÖZLEŞME HAMLESİ

Sosyal medyadaki dezenformasyona da değinen Romero, kulübün Icardi’nin uçuşlarını iptal ettiği yönündeki haberlerin "tamamen yalan" olduğunu söyledi. Galatasaray yönetiminin stratejisinin net olduğunu belirten gazeteci, şunları ekledi: "Yönetim, sezon sonunda Icardi ile bir araya gelmeyi planlıyor. Eğer kendisi de devam etmek isterse yeni bir sözleşme imzalanması gündemde. Icardi’nin savaşçı kaptan imajı ve kulübe olan aidiyeti, bu ayrılığın gerçekleşme ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyor."

