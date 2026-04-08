Galatasaray OHAL ilan etti! 6 isim için karar verildi: Icardi, Lang, Barış Alper, Torreira...

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkı 1'e kadar inen sarı-kırmızılılarda yönetim düğmeye bastı. Futbolcuların motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak isteyen idareciler, kesenin ağzını sonuna kadar açtı.
Galatasaray yönetimi, ligin kalan bölümünde oynanacak derbiler dışındaki her galibiyete 2'şer milyon lira prim verme kararı aldı. Şampiyonluk yolunda hata payını sıfıra indirmek isteyen yönetim, bu hamleyle takımı mental olarak diri tutmayı hedefliyor.
Florya'daki bir diğer önemli karar ise transfer ve sözleşme görüşmeleri üzerine oldu. "Sadece şampiyonluk" parolasıyla hareket eden yönetim, kafa karışıklığını önlemek adına tüm masaları topladı.
Kontratları sona erecek olan Mauro Icardi, devre arası katılan Noa Lang, geri dönen Sacha Boey ve genç yetenek Asprilla ile ilgili nihai kararlar lig bittikten sonra verilecek. Ücretinde iyileştirme bekleyen orta sahanın dinamosu Lucas Torreira ile yapılacak görüşmeler de şimdilik rafa kaldırıldı.
Başta Avrupa devlerinin radarında olan Barış Alper Yılmaz olmak üzere, oyunculara gelen tüm resmi tekliflere "sezon sonu görüşelim" cevabı verildi.
Başkan Dursun Özbek'in yöneticilerle yaptığı toplantıda, "Şu an ne transfer ne de para konuşma vakti. Tek gündemimiz 26. şampiyonluk. Herkes enerjisini sahaya versin, geri kalan her şeyi mayıs sonunda biz hallederiz" dediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, bu akşam oynanacak Göztepe erteleme maçıyla birlikte yeniden galibiyet serisi başlatarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.