Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkı 1'e kadar inen sarı-kırmızılılarda yönetim düğmeye bastı. Futbolcuların motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak isteyen idareciler, kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray OHAL ilan etti! 6 isim için karar verildi: Icardi, Lang, Barış Alper, Torreira... Galatasaray yönetimi, Trabzonspor yenilgisi sonrası şampiyonluk motivasyonunu artırmak için prim sistemini yeniledi ve transfer ile sözleşme görüşmelerini sezon sonuna erteledi. Ligin kalan bölümündeki her galibiyete (derbiler hariç) 2'şer milyon lira prim verilecek. Mauro Icardi, Noa Lang, Sacha Boey ve Asprilla ile ilgili kararlar sezon sonunda verilecek. Lucas Torreira ile yapılacak görüşmeler şimdilik rafa kaldırıldı. Oyunculara gelen transfer teklifleri sezon sonuna ertelendi. Başkan Dursun Özbek, tüm odağın 26. şampiyonlukta olduğunu belirtti.

HER MAÇA 2 MİLYON PRİM

Galatasaray yönetimi, ligin kalan bölümünde oynanacak derbiler dışındaki her galibiyete 2'şer milyon lira prim verme kararı aldı. Şampiyonluk yolunda hata payını sıfıra indirmek isteyen yönetim, bu hamleyle takımı mental olarak diri tutmayı hedefliyor.

YILDIZLARIN GELECEĞİ SEZON SONUNA EMANET

Florya'daki bir diğer önemli karar ise transfer ve sözleşme görüşmeleri üzerine oldu. "Sadece şampiyonluk" parolasıyla hareket eden yönetim, kafa karışıklığını önlemek adına tüm masaları topladı.

SÖZLEŞME BİLMECESİ

Kontratları sona erecek olan Mauro Icardi, devre arası katılan Noa Lang, geri dönen Sacha Boey ve genç yetenek Asprilla ile ilgili nihai kararlar lig bittikten sonra verilecek. Ücretinde iyileştirme bekleyen orta sahanın dinamosu Lucas Torreira ile yapılacak görüşmeler de şimdilik rafa kaldırıldı.

TRANSFER TEKLİFLERİ

Başta Avrupa devlerinin radarında olan Barış Alper Yılmaz olmak üzere, oyunculara gelen tüm resmi tekliflere "sezon sonu görüşelim" cevabı verildi.

DURSUN ÖZBEK: "TEK GÜNDEMİMİZ 26. ŞAMPİYONLUK"

Başkan Dursun Özbek'in yöneticilerle yaptığı toplantıda, "Şu an ne transfer ne de para konuşma vakti. Tek gündemimiz 26. şampiyonluk. Herkes enerjisini sahaya versin, geri kalan her şeyi mayıs sonunda biz hallederiz" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, bu akşam oynanacak Göztepe erteleme maçıyla birlikte yeniden galibiyet serisi başlatarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.