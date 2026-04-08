Rams Park atmosferine hayran kalmıştı... Bruno Fernandes 'Aslan' oluyor! Galatasaray transferde harekete geçti!

Trendyol Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar çıtayı arşa çıkararak, Manchester United’ın dünyaca ünlü 10 numarası Bruno Fernandes’i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

’in 28. haftasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan , bu kayba rağmen 64 puanla zirvedeki yerini korumayı başardı. Sahadaki liderliğini sürdüren Cimbom, asıl büyük hamleyi ise masasında yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Trabzonspor'a mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürürken, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes'i transfer etmek için resmi temaslara başlama kararı aldı.
Galatasaray, Manchester United'ın 31 yaşındaki Portekizli oyuncusu Bruno Fernandes için resmi temaslara başlama kararı aldı.
Fernandes'in Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri 40 milyon euro civarında.
Rams Park atmosferinden etkilenen ve daha önce Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere hayran kaldığını belirten Fernandes'in bu durumu transferde avantaj olarak görülüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi faktörünü de kullanarak yıldız oyuncuyu ikna etmek için görüşmeleri sıklaştırmayı hedefliyor.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde ses getirecek bir kadro planlayan yönetim, taraftarı heyecanlandıracak bir isim üzerinde yoğunlaştı.

CİMBOM'UN HEDEFİ: BRUNO FERNANDES

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Galatasaray, ’ın Portekizli süper yıldızı için resmi temaslara başlama kararı aldı. İngiliz deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyun kurucu için sarı-kırmızılı kurmayların ciddi bir bütçeyi gözden çıkardığı belirtiliyor.

RAMS PARK ATMOSFERİ TRANSFERDE KOZ OLACAK

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyelerinde olan Fernandes’in, daha önce İstanbul'da oynanan maçlarda Rams Park atmosferinden etkilenmiş olması bu transferde en büyük avantajlardan biri olarak görülüyor. Tecrübeli yıldız, verdiği bir demeçte Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere hayran kaldığını dile getirmişti.

TRANSFERDE KRİTİK SÜREÇ

OyuncuKulübüSözleşme BitişiPiyasa Değeri
Bruno FernandesManchester United202740 Milyon Euro

Sarı-kırmızılı yönetimin, Şampiyonlar Ligi faktörünü de kullanarak Portekizli yıldızı ikna etmek adına önümüzdeki günlerde görüşmeleri sıklaştırması bekleniyor.

