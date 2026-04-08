Rams Park atmosferine hayran kalmıştı... Bruno Fernandes 'Aslan' oluyor! Galatasaray transferde harekete geçti!

Süper Lig’in 28. haftasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, bu kayba rağmen 64 puanla zirvedeki yerini korumayı başardı. Sahadaki liderliğini sürdüren Cimbom, asıl büyük hamleyi ise transfer masasında yapmaya hazırlanıyor.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde ses getirecek bir kadro planlayan yönetim, taraftarı heyecanlandıracak bir isim üzerinde yoğunlaştı.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Galatasaray, Manchester United’ın Portekizli süper yıldızı Bruno Fernandes için resmi temaslara başlama kararı aldı. İngiliz deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyun kurucu için sarı-kırmızılı kurmayların ciddi bir bütçeyi gözden çıkardığı belirtiliyor.
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyelerinde olan Fernandes’in, daha önce İstanbul'da oynanan maçlarda Rams Park atmosferinden etkilenmiş olması bu transferde en büyük avantajlardan biri olarak görülüyor. Tecrübeli yıldız, verdiği bir demeçte Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere hayran kaldığını dile getirmişti.
|Oyuncu
|Kulübü
|Sözleşme Bitişi
|Piyasa Değeri
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|2027
|40 Milyon Euro
Sarı-kırmızılı yönetimin, Şampiyonlar Ligi faktörünü de kullanarak Portekizli yıldızı ikna etmek adına önümüzdeki günlerde görüşmeleri sıklaştırması bekleniyor.