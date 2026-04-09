Fenerbahçe'nin yıldızı için dünya devleri sıraya girdi! Yönetim bonservis bedelini belirledi: İstenen rakam dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı devirerek liderlik takibini sürdüren Fenerbahçe’de camia şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kalan 6 haftayı "final" olarak gören Kanarya, bir yandan kupa hasretini dindirmeyi hedeflerken diğer yandan yeni sezonun kadro mühendisliği için düğmeye bastı. Ancak kulüpte asıl gündem, sezon başında Salzburg'dan kadroya katılan Dorgeles Nene'nin etrafında dönen transfer fırtınası.
Fenerbahçe formasıyla sergilediği hırslı oyun ve skor katkısıyla taraftarın sevgilisi olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Almanya'dan iki dev kulüp harekete geçti. Bundesliga'nın köklü ekipleri Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen, genç yıldızı listesinin ilk sırasına yazdı. Her iki kulübün de oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi temaslara başlayacağı iddia ediliyor.
Nene’nin menajerleri ve oyuncu cephesinin Fenerbahçe yönetimiyle sürekli iletişim halinde olduğu, gelen ilgiyi yönetime ilettiği öğrenildi. Sadece Almanya değil, İngiltere Premier Lig ekiplerinin de radarına giren Malili oyuncu için sarı-lacivertli kurmaylar stratejisini belirledi.
Fenerbahçe yönetimi, genç yeteneğini kolay kolay elden çıkarmaya niyetli değil. Kulübün, Dorgeles Nene için kapıyı 25 milyon Euro’dan açacağı ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade ediliyor. Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olması beklenen Nene'nin güncel performansı ise iştah kabartıyor.
Dorgeles Nene'nin bu sezonki karnesi:
|Oyuncu
|Sezon Karnesi
|Dorgeles Nene
|Maç: 36
|Gol: 10
|Asist: 6
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen genç futbolcu, skora yaptığı 16 gollük katkıyla Tedesco'nun hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.