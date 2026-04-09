Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor

Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'nin yıldızı için dünya devleri sıraya girdi! Yönetim bonservis bedelini belirledi: İstenen rakam dudak uçuklattı

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Beşiktaş derbisi sonrası rotayı tamamen zirveye kıran sarı-lacivertlilerde, sezonun parlayan yıldızı Dorgeles Nene transferin gözdesi haline geldi. Avrupa'nın dev kulüpleri Malili oyuncu için İstanbul'a çıkarma yapmaya hazırlanırken, belirlenen bonservis bedeli dudak uçuklattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 10:28

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı devirerek liderlik takibini sürdüren Fenerbahçe’de camia şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kalan 6 haftayı "final" olarak gören Kanarya, bir yandan kupa hasretini dindirmeyi hedeflerken diğer yandan yeni sezonun kadro mühendisliği için düğmeye bastı. Ancak kulüpte asıl gündem, sezon başında Salzburg'dan kadroya katılan Dorgeles Nene'nin etrafında dönen transfer fırtınası.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin sezon başında Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene'ye Avrupa'nın dev kulüplerinden Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in talip olduğu ve yönetimin oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği belirtiliyor.
Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi yakından takip ediyor.
Nene'nin menajerleri ve oyuncu cephesi, gelen ilgiyi Fenerbahçe yönetimine iletiyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinin de Nene'yi radarına aldığı iddia ediliyor.
Fenerbahçe yönetimi, Nene için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
Dorgeles Nene bu sezon 36 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
BUNDESLIGA EKİPLERİNDEN YAKIN MARKAJ

Fenerbahçe formasıyla sergilediği hırslı oyun ve skor katkısıyla taraftarın sevgilisi olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Almanya'dan iki dev kulüp harekete geçti. Bundesliga'nın köklü ekipleri Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen, genç yıldızı listesinin ilk sırasına yazdı. Her iki kulübün de oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi temaslara başlayacağı iddia ediliyor.

YÖNETİMİN KAPISI ÇALINIYOR

Nene’nin menajerleri ve oyuncu cephesinin Fenerbahçe yönetimiyle sürekli iletişim halinde olduğu, gelen ilgiyi yönetime ilettiği öğrenildi. Sadece Almanya değil, İngiltere Premier Lig ekiplerinin de radarına giren Malili oyuncu için sarı-lacivertli kurmaylar stratejisini belirledi.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ: 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, genç yeteneğini kolay kolay elden çıkarmaya niyetli değil. Kulübün, Dorgeles Nene için kapıyı 25 milyon Euro’dan açacağı ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade ediliyor. Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olması beklenen Nene'nin güncel performansı ise iştah kabartıyor.

Dorgeles Nene'nin bu sezonki karnesi:

OyuncuSezon Karnesi
Dorgeles NeneMaç: 36
Gol: 10
Asist: 6
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen genç futbolcu, skora yaptığı 16 gollük katkıyla Tedesco'nun hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da savunmaya transfer müjdesi! Göztepe maçı sonrası karar verildi: Dortmund'un yıldızı için operasyon başladı
Fenerbahçe transferde gövde gösterisine hazırlanıyor! 2 dünya yıldızı için harekete geçildi: Biri Arabistan'dan diğeri İngiltere'den
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.