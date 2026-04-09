Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı devirerek liderlik takibini sürdüren Fenerbahçe’de camia şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kalan 6 haftayı "final" olarak gören Kanarya, bir yandan kupa hasretini dindirmeyi hedeflerken diğer yandan yeni sezonun kadro mühendisliği için düğmeye bastı. Ancak kulüpte asıl gündem, sezon başında Salzburg'dan kadroya katılan Dorgeles Nene'nin etrafında dönen transfer fırtınası.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'nin yıldızı için dünya devleri sıraya girdi! Yönetim bonservis bedelini belirledi: İstenen rakam dudak uçuklattı Fenerbahçe'nin sezon başında Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene'ye Avrupa'nın dev kulüplerinden Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in talip olduğu ve yönetimin oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği belirtiliyor. Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi yakından takip ediyor. Nene'nin menajerleri ve oyuncu cephesi, gelen ilgiyi Fenerbahçe yönetimine iletiyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin de Nene'yi radarına aldığı iddia ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, Nene için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyecek. Dorgeles Nene bu sezon 36 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

BUNDESLIGA EKİPLERİNDEN YAKIN MARKAJ

Fenerbahçe formasıyla sergilediği hırslı oyun ve skor katkısıyla taraftarın sevgilisi olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Almanya'dan iki dev kulüp harekete geçti. Bundesliga'nın köklü ekipleri Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen, genç yıldızı listesinin ilk sırasına yazdı. Her iki kulübün de oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi temaslara başlayacağı iddia ediliyor.

YÖNETİMİN KAPISI ÇALINIYOR

Nene’nin menajerleri ve oyuncu cephesinin Fenerbahçe yönetimiyle sürekli iletişim halinde olduğu, gelen ilgiyi yönetime ilettiği öğrenildi. Sadece Almanya değil, İngiltere Premier Lig ekiplerinin de radarına giren Malili oyuncu için sarı-lacivertli kurmaylar stratejisini belirledi.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ: 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, genç yeteneğini kolay kolay elden çıkarmaya niyetli değil. Kulübün, Dorgeles Nene için kapıyı 25 milyon Euro’dan açacağı ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade ediliyor. Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olması beklenen Nene'nin güncel performansı ise iştah kabartıyor.

Dorgeles Nene'nin bu sezonki karnesi:

Oyuncu Sezon Karnesi Dorgeles Nene Maç: 36 Gol: 10 Asist: 6

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen genç futbolcu, skora yaptığı 16 gollük katkıyla Tedesco'nun hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.