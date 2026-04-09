Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe transferde gövde gösterisine hazırlanıyor! 2 dünya yıldızı için harekete geçildi: Biri Arabistan'dan diğeri İngiltere'den

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezon planlamasını Dünya Kupası başlamadan bitirmeyi hedeflerken; kanat bölgesi için dünyaca ünlü iki isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, seçim tartışmalarından uzak bir yaz dönemi geçirmeye hazırlanırken, transferde gaza bastı. Başkan Sadettin Saran’ın talimatıyla kadro planlamasını erkenden bitirmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda önceliği sol ayaklı kanat transferine verdi.

Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla sol ayaklı bir kanat oyuncusu transferi için iki dünya yıldızını gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin önceliği, teknik heyetin raporu doğrultusunda sol ayaklı bir kanat oyuncusu transferi.
Gündemdeki isimlerden biri, Suudi Arabistan'dan Al-Ahli'de forma giyen 35 yaşındaki Riyad Mahrez.
Mahrez'in, N'Golo Kante gibi yeniden Avrupa futboluna dönmek istediği ve Fenerbahçe yönetiminin ilgisini çektiği belirtiliyor.
Listede yer alan diğer aday ise Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki Leon Bailey.
Bailey'nin bu sezon Premier Lig'de yeterli süre bulamadığı ve düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe yönetimi, her iki oyuncu için de maliyet araştırmalarına başladı.
KANAT ROTASYONUNDA REVİZYON KAPIDA

Mevcut kadroda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Nene, Anthony Musaba ve Oğuz Aydın gibi isimlerin performansını yeterli bulmayan teknik direktör ve ekibi, hücum hattına "seviye atlatacak" bir yıldızın dahil edilmesini bekliyor. Bu doğrultuda menajerler aracılığıyla kulübe önerilen ilk isim heyecana sebep oldu.

RİYAD MAHREZ: AVRUPA’YA DÖNÜŞ ATEŞİ

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen 35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Riyad Mahrez, Fenerbahçe’nin radarına girdi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, tıpkı N’Golo Kante gibi yeniden Avrupa futbolunun rekabetçi ortamına dönmek istediği öğrenilen Cezayirli oyuncu, sarı-lacivertli yönetimin iştahını kabartıyor.

GENÇ VE DİNAMİK ADAY: LEON BAİLEY

Listenin bir diğer güçlü adayı ise Premier Lig’den. Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki Leon Bailey, bu sezon İngiltere'de istediği süreyi bulamadı. Ligde sadece 9 maçta şans bulabilen Jamaikalı kanat oyuncusunun, düzenli forma giyebileceği ve şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

KRİTİK SÜREÇ

Fenerbahçe yönetimi, her iki oyuncu için de maliyet araştırmalarına başlarken, transferlerin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

