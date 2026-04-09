Fenerbahçe transferde gövde gösterisine hazırlanıyor! 2 dünya yıldızı için harekete geçildi: Biri Arabistan'dan diğeri İngiltere'den

Fenerbahçe, seçim tartışmalarından uzak bir yaz dönemi geçirmeye hazırlanırken, transferde gaza bastı. Başkan Sadettin Saran’ın talimatıyla kadro planlamasını erkenden bitirmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda önceliği sol ayaklı kanat transferine verdi.
Mevcut kadroda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Nene, Anthony Musaba ve Oğuz Aydın gibi isimlerin performansını yeterli bulmayan teknik direktör ve ekibi, hücum hattına "seviye atlatacak" bir yıldızın dahil edilmesini bekliyor. Bu doğrultuda menajerler aracılığıyla kulübe önerilen ilk isim heyecana sebep oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen 35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Riyad Mahrez, Fenerbahçe’nin radarına girdi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, tıpkı N’Golo Kante gibi yeniden Avrupa futbolunun rekabetçi ortamına dönmek istediği öğrenilen Cezayirli oyuncu, sarı-lacivertli yönetimin iştahını kabartıyor.
Listenin bir diğer güçlü adayı ise Premier Lig’den. Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki Leon Bailey, bu sezon İngiltere'de istediği süreyi bulamadı. Ligde sadece 9 maçta şans bulabilen Jamaikalı kanat oyuncusunun, düzenli forma giyebileceği ve şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Fenerbahçe yönetimi, her iki oyuncu için de maliyet araştırmalarına başlarken, transferlerin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.