Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftalık disiplin sevklerinin ardından merakla beklenen kararları resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Disiplin kurulu, hem Beşiktaş yönetimine hem de dev derbinin taraflarına yüklü miktarda para cezası kesti.

HABERİN ÖZETİ PFDK’dan ceza yağmuru: Beşiktaş ve dev derbiye ağır faturalar! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş yönetimi ve derbi maçlarının taraflarına para cezaları verdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.8 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Beşiktaş kulübüne toplamda 4 milyon 160 bin TL ceza kesildi. Trabzonspor, saha olayları ve diğer nedenlerle 1 milyon 440 bin TL ceza aldı. Galatasaray'a 1 milyon 240 bin TL para cezası ve bazı tribün blokları için bloke cezası uygulandı. Fenerbahçe'ye saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası verildi ve bazı tribün bölümlerine bloke konuldu.

BEŞİKTAŞ’TA BAŞKAN ADALI’YA MEN CEZASI

Siyah-beyazlı camiada en dikkat çeken karar, Başkan Serdal Adalı hakkında verildi. Adalı, yaptığı açıklamalar ve ihlaller nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.8 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise disiplin kurulundan ceza almadan geçti.

Kulübün oyuncuları ve toplam mali tablosu ise şu şekilde:

Vaclav Cerny: 500 bin TL para cezası.

500 bin TL para cezası. Emmanuel Agbadou: 1 milyon TL para cezası.

1 milyon TL para cezası. Kulüp Toplamı: Çeşitli ihlallerden dolayı Beşiktaş’a toplamda 4 milyon 160 bin TL fatura kesildi.

DERBİNİN FATURASI AĞIR OLDU

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisinin ardından PFDK acımadı.

Trabzonspor: Saha olayları ve diğer nedenlerle toplam 1 milyon 440 bin TL ceza aldı. Ayrıca bordo-mavili oyuncu Boran Başkan , akredite olmadığı alana girmesi ve sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 120 bin TL ceza ödeyecek.

Saha olayları ve diğer nedenlerle toplam ceza aldı. Ayrıca bordo-mavili oyuncu , akredite olmadığı alana girmesi ve sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle ceza ödeyecek. Galatasaray: Sarı-kırmızılı kulübe 1 milyon 240 bin TL para cezasının yanı sıra bazı tribün blokları için bloke cezası uygulandı.

FENERBAHÇE’YE DERBİ CEZASI

Beşiktaş ile oynanan derbi mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle Fenerbahçe de nasibini aldı. Sarı-lacivertlilere 220 bin TL para cezası verilirken, olayların yaşandığı bazı tribün bölümlerine bir sonraki maç için bloke konuldu.