Rams Park'a hayran kalmıştı! Galatasaray'da Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız savunmacı için resmi temas...

Üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve Avrupa’da kalıcı başarılar yakalamak isteyen Galatasaray, savunma hattını dünyanın en iyilerinden biriyle güçlendirmeyi planlıyor. İngiliz devi Liverpool ile yol ayrımında olduğu konuşulan Virgil van Dijk, sarı-kırmızılı yönetimin radarına girdi.
Hollandalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse de, tecrübeli oyuncunun yeni bir meydan okumaya sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
34 yaşındaki dev stoperin Galatasaray’a olan ilgisi ise tesadüf değil. Daha önce yaptığı açıklamalarda RAMS Park atmosferinden ve taraftarın tutkusundan etkilendiğini sık sık dile getiren Van Dijk’ın, Aslan’ın projesine "evet" diyebileceği belirtiliyor. Yönetim, yıldız oyuncuyla resmi temasları kurmak için takvimi belirledi ve kısa süre içinde İngiltere çıkarması yapılması bekleniyor.
İlerleyen yaşına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Virgil van Dijk, bu sezon sergilediği performansla parmak ısırttı. Liverpool formasıyla bu sezon tam 47 resmi maça çıkan tecrübeli savunmacı, skora verdiği katkıyla da ön plana çıktı:
|İstatistik
|Değer
|Maç Sayısı
|47
|Gol
|5
|Asist
|3
|Güncel Piyasa Değeri
|18 Milyon Euro
Savunmadaki liderliğinin yanı sıra hücumdaki etkinliğiyle de bilinen Van Dijk, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda "anahtar parça" olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar şimdiden sosyal medyada Hollandalı yıldız için "Come to Galatasaray" kampanyalarına başladı.