Üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve Avrupa’da kalıcı başarılar yakalamak isteyen Galatasaray, savunma hattını dünyanın en iyilerinden biriyle güçlendirmeyi planlıyor. İngiliz devi Liverpool ile yol ayrımında olduğu konuşulan Virgil van Dijk, sarı-kırmızılı yönetimin radarına girdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Rams Park'a hayran kalmıştı! Galatasaray'da Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız savunmacı için resmi temas... Galatasaray, Liverpool'dan Virgil van Dijk'ı transfer etmeyi planlıyor. Virgil van Dijk'ın Liverpool ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Van Dijk, daha önce RAMS Park atmosferinden ve taraftarın tutkusundan etkilendiğini belirtmişti. Galatasaray yönetimi, oyuncuyla resmi temasları kurmak için İngiltere'ye çıkarma yapmayı planlıyor. Van Dijk, bu sezon Liverpool formasıyla 47 resmi maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti. Tecrübeli savunmacının güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Hollandalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse de, tecrübeli oyuncunun yeni bir meydan okumaya sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

RAMS PARK HAYRANLIĞI TRANSFERİ BİTİREBİLİR

34 yaşındaki dev stoperin Galatasaray’a olan ilgisi ise tesadüf değil. Daha önce yaptığı açıklamalarda RAMS Park atmosferinden ve taraftarın tutkusundan etkilendiğini sık sık dile getiren Van Dijk’ın, Aslan’ın projesine "evet" diyebileceği belirtiliyor. Yönetim, yıldız oyuncuyla resmi temasları kurmak için takvimi belirledi ve kısa süre içinde İngiltere çıkarması yapılması bekleniyor.

İSTİKRAR ABİDESİ

İlerleyen yaşına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Virgil van Dijk, bu sezon sergilediği performansla parmak ısırttı. Liverpool formasıyla bu sezon tam 47 resmi maça çıkan tecrübeli savunmacı, skora verdiği katkıyla da ön plana çıktı:

İstatistik Değer Maç Sayısı 47 Gol 5 Asist 3 Güncel Piyasa Değeri 18 Milyon Euro

Savunmadaki liderliğinin yanı sıra hücumdaki etkinliğiyle de bilinen Van Dijk, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda "anahtar parça" olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar şimdiden sosyal medyada Hollandalı yıldız için "Come to Galatasaray" kampanyalarına başladı.