Rams Park'a hayran kalmıştı! Galatasaray'da Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız savunmacı için resmi temas...

Süper Lig devi Galatasaray, Avrupa transfer piyasasını sarsacak dev bir operasyon için düğmeye bastı. Liverpool’un dünyaca ünlü Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, sarı-kırmızılı formayı giymeye hiç olmadığı kadar yakın. İşte transferin detayları...

Rams Park'a hayran kalmıştı! Galatasaray'da Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız savunmacı için resmi temas...
Üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve Avrupa’da kalıcı başarılar yakalamak isteyen Galatasaray, savunma hattını dünyanın en iyilerinden biriyle güçlendirmeyi planlıyor. İngiliz devi Liverpool ile yol ayrımında olduğu konuşulan Virgil van Dijk, sarı-kırmızılı yönetimin radarına girdi.

Rams Park'a hayran kalmıştı! Galatasaray'da Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız savunmacı için resmi temas...

Galatasaray, Liverpool'dan Virgil van Dijk'ı transfer etmeyi planlıyor.
Virgil van Dijk'ın Liverpool ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.
Van Dijk, daha önce RAMS Park atmosferinden ve taraftarın tutkusundan etkilendiğini belirtmişti.
Galatasaray yönetimi, oyuncuyla resmi temasları kurmak için İngiltere'ye çıkarma yapmayı planlıyor.
Van Dijk, bu sezon Liverpool formasıyla 47 resmi maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.
Tecrübeli savunmacının güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak belirtiliyor.
Rams Park'a hayran kalmıştı! Galatasaray'da Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız savunmacı için resmi temas...

Hollandalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse de, tecrübeli oyuncunun yeni bir meydan okumaya sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

Rams Park'a hayran kalmıştı! Galatasaray'da Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız savunmacı için resmi temas...

RAMS PARK HAYRANLIĞI TRANSFERİ BİTİREBİLİR

34 yaşındaki dev stoperin Galatasaray’a olan ilgisi ise tesadüf değil. Daha önce yaptığı açıklamalarda RAMS Park atmosferinden ve taraftarın tutkusundan etkilendiğini sık sık dile getiren Van Dijk’ın, Aslan’ın projesine "evet" diyebileceği belirtiliyor. Yönetim, yıldız oyuncuyla resmi temasları kurmak için takvimi belirledi ve kısa süre içinde İngiltere çıkarması yapılması bekleniyor.

Rams Park'a hayran kalmıştı! Galatasaray'da Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız savunmacı için resmi temas...

İSTİKRAR ABİDESİ

İlerleyen yaşına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Virgil van Dijk, bu sezon sergilediği performansla parmak ısırttı. Liverpool formasıyla bu sezon tam 47 resmi maça çıkan tecrübeli savunmacı, skora verdiği katkıyla da ön plana çıktı:

İstatistikDeğer
Maç Sayısı47
Gol5
Asist3
Güncel Piyasa Değeri18 Milyon Euro
Rams Park'a hayran kalmıştı! Galatasaray'da Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız savunmacı için resmi temas...

Savunmadaki liderliğinin yanı sıra hücumdaki etkinliğiyle de bilinen Van Dijk, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda "anahtar parça" olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar şimdiden sosyal medyada Hollandalı yıldız için "Come to Galatasaray" kampanyalarına başladı.

Rams Park'a hayran kalmıştı! Galatasaray'da Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız savunmacı için resmi temas...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da savunmaya transfer müjdesi! Göztepe maçı sonrası karar verildi: Dortmund'un yıldızı için operasyon başladı
Fenerbahçe'den 35 milyonluk transfer operasyonu! 'Rüya kadro' kuruluyor: Premier Lig'in yıldızı geliyor
ETİKETLER
#Spor
#Spor
