Fenerbahçe'den 35 milyonluk transfer operasyonu! 'Rüya kadro' kuruluyor: Premier Lig'in yıldızı geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğun favori takımlarından Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Tottenham'ın Senegalli yıldızı için tarihi bir teklif hazırlığında. İşte o isim ve transferin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözülmesine sadece 6 hafta kala, lider Galatasaray ile amansız bir zirve mücadelesi veren Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. Bir yandan olağanüstü kongre sürecine hazırlanan Kanarya, diğer yandan 2026/27 sezonunun "rüya kadrosunu" kurmak için kollarını sıvadı.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önde giden Galatasaray ile rekabetini sürdürürken, 2026/27 sezonu için Premier Lig ekibi Tottenham'dan orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ı 35 milyon Euro'luk rekor bir transferle kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Fenerbahçe, Tottenham forması giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr için resmi girişimlere başladı.
Tottenham'da teknik direktör Roberto De Zerbi'nin orta sahada yapacağı revizyon nedeniyle Sarr'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Sarı-lacivertliler, Sarr için 35 milyon Euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Pape Matar Sarr, 35 milyon Euro ile kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.
Pape Matar Sarr, bu sezon Tottenham ile toplam 33 maça çıkıp 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
HEDEF İNGİLTERE: ORTA SAHAYA DİNAMO

Savunma ve hücum hattına yapılacak takviyelerin yanı sıra orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, aradığı 8 numarayı Ada'da buldu. Turkish-Football kaynaklı habere göre Fenerbahçe, Tottenham forması giyen genç yıldız Pape Matar Sarr için resmi girişimlere başladı.

DE ZERBİ’NİN REVİZYONU FIRSAT OLDU

Tottenham’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Roberto De Zerbi’nin, orta sahada köklü bir değişikliğe gideceği öğrenildi. İngiliz ekibinin, Juventus'tan Manuel Locatelli'yi kadrosuna katmak için kaynak oluşturmak amacıyla Sarr’ı elden çıkarmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Haberde ayrıca, Süper Lig devlerinin radarındaki Yves Bissouma'nın da takımdan ayrılacağı vurgulandı.

TARİHİ REKOR: 35 MİLYON EURO!

Fenerbahçe yönetimi, bu transfer için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Sarı-lacivertlilerin Senegalli oyuncu için 35 milyon Euro civarında bir teklif sunmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse; Pape Matar Sarr, 35 milyon Euro ile kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Bir önceki rekor, geçtiğimiz ara transfer döneminde 28 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Matteo Guendouzi’ye aitti.

PAPE MATAR SARR KİMDİR, BU SEZON NE YAPTI?

23 yaşındaki Senegalli orta saha, bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig ve kupalarda toplam 33 maça çıktı. Takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Sarr, bitmek bilmeyen enerjisi ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 32 milyon Euro olarak gösteriliyor.

OyuncuYaşUyrukMevkiTakımToplam Maç (Bu Sezon)GolAsistÖne Çıkan ÖzelliklerSözleşme Bitiş TarihiGüncel Piyasa Değeri
Pape Matar Sarr23SenegalOrta SahaTottenham33 23Bitmek bilmeyen enerjisi ve oyun görüşü203032 milyon Euro
