Fenerbahçe yönetiminin transfer stratejisi netleşiyor. Futbol şubesinin başındaki isim olan Ertan Torunoğulları, bir TV kanalına konuk olarak gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Torunoğulları, teknik direktörle eşgüdümlü bir planlama yürüttüklerini belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de golcü müjdesi: Ertan Torunoğulları tarih verdi! Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörle eşgüdümlü bir transfer planlaması yürüttüğünü ve yeni golcü transferinin haziran ayında takıma katılmasını hedeflediğini açıkladı. Transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Haziran kampına %90 tam kadro gitmek istendiği ifade edildi. Yeni golcü transferinin haziran ayında takıma katılması planlanıyor. Çok iyi forvetlerle görüşme halinde olunduğu bildirildi.

Torunoğulları, hazırlık sürecinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmez. Şu an hocamızla birlikte yaptığımız bir planlama var. Bir aksilik olmazsa haziran kampına %90 tam kadro gitmek istiyoruz."

YENİ SANTRFOR YOLDA: "ÇOK İYİ İSİMLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Taraftarların en çok merak ettiği konu olan "yeni golcü" bilmecesine de değinen deneyimli yönetici, transferin tamamlanacağı takvimi işaret etti. Listelerinde kaliteli isimlerin olduğunu belirten Torunoğulları, şu ifadeleri kullandı: "Yeni golcü transferimizin de haziran ayında takıma katılmasını planlıyoruz. Şu an çok iyi forvetlerle görüşme halindeyiz."

Bu açıklamalarla birlikte Fenerbahçe'nin, yeni sezonun gol silahını yaz kampı başlamadan önce İstanbul'a getirmesi bekleniyor.