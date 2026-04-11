Fenerbahçe'de golcü müjdesi: Ertan Torunoğulları tarih verdi!

Fenerbahçe yönetiminin transfer stratejisi netleşiyor. Futbol şubesinin başındaki isim olan Ertan Torunoğulları, bir TV kanalına konuk olarak gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Torunoğulları, teknik direktörle eşgüdümlü bir planlama yürüttüklerini belirtti.
Torunoğulları, hazırlık sürecinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmez. Şu an hocamızla birlikte yaptığımız bir planlama var. Bir aksilik olmazsa haziran kampına %90 tam kadro gitmek istiyoruz."
Taraftarların en çok merak ettiği konu olan "yeni golcü" bilmecesine de değinen deneyimli yönetici, transferin tamamlanacağı takvimi işaret etti. Listelerinde kaliteli isimlerin olduğunu belirten Torunoğulları, şu ifadeleri kullandı: "Yeni golcü transferimizin de haziran ayında takıma katılmasını planlıyoruz. Şu an çok iyi forvetlerle görüşme halindeyiz."
Bu açıklamalarla birlikte Fenerbahçe'nin, yeni sezonun gol silahını yaz kampı başlamadan önce İstanbul'a getirmesi bekleniyor.