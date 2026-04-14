Spor
Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ünlü isim ayrılığı duyurdu: 'Icardi ile bütün bağlar koptu...'

Galatasaray’da Mauro Icardi devrinin sonuna mı geliniyor? Sarı-kırmızılı tribünlerin aşkı Arjantinli yıldız, hem saha içindeki tavırları hem de saha dışındaki belirsizliklerle ayrılık noktasına geldi. Spor Yazarı Ali Naci Küçük, Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız'a yaptığı özel açıklamalarda çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı: "Icardi mental olarak Galatasaray’dan ayrıldı" İşte detaylar...

Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ünlü isim ayrılığı duyurdu: 'Icardi ile bütün bağlar koptu...'
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 12:06

Galatasaray’da son dönemde birçok başarıya imza atan, kulüp tarihinin en skorer yabancı oyuncu unvanını elde ederek tarihi bir başarı elde eden Mauro Icardi devri sona mı eriyor? Taraftarların "Aşkın Olayım" şarkısıyla bağrına bastığı yıldız golcü, geçirdiği ciddi sakatlık sonrası son dönemdeki tutuk performansı, saha içi ve saha dışı tavırlarıyla eleştiri oklarının hedefinde...

Spor Yazarı Ali Naci Küçük, Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki bağların koptuğunu ve yıldız oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini belirtti.
Ali Naci Küçük'e göre, Icardi'nin Osimhen'siz senaryoda bile kulübede kalması, onun için iplerin koptuğu anlardan biriydi.
Icardi, mevcut kontrat şartlarının (yıllık 10 milyon Euro) korunmasını istiyor, ancak yönetim bu rakamı 4.5 - 5 milyon Euro bandına çekmeyi planlıyor.
Icardi'nin menajeri Elio Pino, Ekim ayından bu yana Milan ve Como gibi kulüplerle görüştü ve Juventus haberlerini Galatasaray'ı masaya çekmek için bir taktik olarak kullandı.
Como, Arjantinli golcüye 2.5 milyon Euro teklif etti ancak Icardi, Galatasaray cephesinden bir adım bekliyor.
Küçük, Icardi'nin artık Galatasaray'ın başarılarını umursamaz, özel hayatına odaklanan sıradan bir profesyonel konumuna düştüğünü savundu.
Sözleşmesinin sonuna yaklaşan Arjantinli yıldız için yönetim sessizliğini korurken, taraftarlar ise ikiye bölünmüş durumda. Bir grup, yıldız golcünün gönderilmesi gerektiğini savunurken bir diğer taraf ise elde ettiği başarılara saygı duyulması gerektiğini ve vefa gösterilerek yeni sözleşme teklifi yapılmasını savunuyor. Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’a özel açıklamalarda bulunan Yazarı Ali Naci Küçük, “Icardi ile kulüp arasında bütün bağlar koptu!” şeklinde çarpıcı ifadeler kullandı.

"ICARDI FİGÜRAN OLMAYI ASLA KABUL ETMEZ"

Galatasaray’ın tarihi başarılarında başrol oynayan Icardi için ayrılık çanları çalmış durumda. Ali Naci Küçük, Arjantinli yıldızın iç dünyasındaki kırılmayı şu sözlerle özetledi: "Icardi 'alfa' bir karakter. Bu tip isimlerin 'beta' pozisyonuna düşmesi kolay değil. Hep başroldeydi, figüran olmayı asla kabul etmez. Osimhen’in olmadığı Şampiyonlar Ligi maçları başta olmak üzere birçok maçta kulübede kalması, onun için iplerin kopması anlamına geldi."

YÖNETİMİN SESSİZLİĞİ BİR STRATEJİ Mİ?

30 Haziran 2026’da sözleşmesi bitecek olan Icardi için yönetimin hamle yapmaması taraftarı ikiye bölmüş durumda. Ancak Küçük’e göre, Başkan Dursun Özbek’in sessizliği aslında bir "kriz yönetimi" hamlesi.

YENİ SÖZLEŞME KRİZİ

Ali Naci Küçük, “Icardi, mevcut kontrat şartlarının (yıllık 10 milyon Euro) korunmasını istiyor. Yönetim ise bu rakamı 4.5 - 5 milyon Euro bandına çekmeyi planlıyor.”

"GÖNDEREN BAŞKAN" OLMAK İSTEMEDİ

Küçük, "Ocak ayında masaya oturulsaydı masa devrilirdi. Başkan Özbek, 'Icardi’yi gönderen başkan' konumuna düşmemek için süreci sezon sonuna bıraktı. Bu çok doğru bir hamleydi" ifadelerini kullandı.

MENAJERİ KULÜP ARIYOR: "EKİM’DEN BERİ NABIZ YOKLUYORLAR"

Sürecin en çarpıcı detaylarından biri ise Icardi’nin menajeri Elio Pino’nun hamleleri... Küçük’e göre Arjantinli golcü, Galatasaray’dan ümidini çoktan kesti ve B planını devreye soktu.

ELİO PİNO’DAN JUVENTUS YALANI

Kötü performansı ve tavırlarından ötürü eleştirilerin odağına geldiği günden bu yana yıldız golcünün menajerinin kendisine kulüp arayışına girdiğini söyleyen Küçük, “Elio Pino akıllı bir adam. Ekim ayından bu yana Milan ve Como gibi kulüplerle görüştü, Juventus haberlerini ise Galatasaray’ı masaya çekmek için bir taktik olarak kullandı” şeklinde çarpıcı ifadeler kullandı.

COMO’NUN TEKLİFİ

Temasa geçen kulüplerden Como’nun Arjantinli golcüye teklifine değinen Küçük, “Como, 2.5 milyon Euro teklif etti. Icardi bu teklifi kabul edebilirdi ama Galatasaray cephesinden bir adım bekliyor” dedi.

"YÜRÜYEN GALATASARAY’DI, ŞİMDİ SIRADAN BİR PROFESYONEL"

Icardi’nin son dönemdeki tavırlarını sert bir dille eleştiren Küçük, yıldız oyuncunun aidiyet duygusunu kaybettiğini savundu: "Icardi artık Galatasaray’ın başarılarını umursamaz, özel hayatına odaklanan sıradan bir profesyonel konumuna düştü. Fiziksel ve mental olarak yavaş yavaş eşyalarını toplayıp ayrılmaya başladı. Bu saatten sonra Icardi ile devam edilmesi söz konusu olamaz."

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Eleştirilerin odağındaki Icardi, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 13 gol kaydetse de, sahadaki durağan görüntüsü ve özellikle büyük maçlardaki etkisizliği "Eski Icardi nerede?" sorularını beraberinde getiriyor.

