Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Mehmet Demirkol 'çok ilginç' dedi ve Galatasaray'ın eski yıldızını hatırlattı!

Mehmet Demirkol, Galatasaray ve Kocaelispor arasındaki zorlu mücadeleyi Socrates YouTube kanalında yorumladı. Galatasaray özelindeki tezatlara değinen Mehmet Demirkol, bir de Dries Mertens hatırlatmasını yaptı.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 22:08

Galatasaray, Kocaelispor ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Galatasaray'ın son haftalardaki sorunlarına dikkat çeken Mehmet Demirkol, sarı kırmızılılarda yaşananlara dair önemli ayrıntıların altını çizdi.

Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirerek sarı kırmızılıların son haftalardaki düşüşüne ve şampiyonluk yarışında yaşadığı yara almasına dikkat çekti.
Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın sezonun en kötü futbolunu oynadığı Nisan ayını yaşadığını belirtti.
Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ve uluslararası oyuncuların yıpratıcı bir etki yarattığını söyledi.
Galatasaray'ın 10 numara performansından ve Dries Mertens'in eksikliğinden yakındı.
Geçen seneki şampiyonluğun temelini oluşturan Mario Lemina-Gabriel Sara-Lucas Torreira üçlüsünün bozulmasının asıl mesele olduğunu vurguladı.
Taraftarların tribünlerde maçın gidişatına dair 'ne olursa olsun alırız' havasını kaybetmiş olduğunu gözlemlediğini aktardı.
"Seyrettiğim en kötü Okan Buruk nisanı! Şu anda Galatasaray standartlarının çok çok altında. Bu durumun birçok sebebi olabilir, çok şey konuşuluyor.

Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nden elenmek, bu kadar uluslararası oyuncunun olduğu bir yerde yıpratıcı oluyor! Sonrasında lige kanalize olmak çok kolay olmayabilir...

Yerli oyuncular ve Lucas Torreira gibi kök salmış yabancı oyuncular ancak bunu yapabilir ama orada da çok büyük bir sorun var. Özellikle Juventus ve Liverpool deplasmanları, Galatasaray'ı yıprattı gibi duruyor. Bir de Victor Osimhen'i hatırlatmak lazım.

Tabii 10 numara performansı da beklenen seviyede çıkmadı, Galatasaray Dries Mertens'i arıyor diyebiliriz! Yunus Akgün sezona iyi başladı ama sonrasında iyi gitmedi.

Skorlar kötü olduğu zaman, 20-30 adamın bir arada olduğu yerde sorunlar büyür. Galibiyet coşkusuyla umursamazsın ama sahada işler kötü giderse, içeride sorunlar büyüyebilir. Ama futbola bakarsak asıl mesele, geçen seneki şampiyonluğun temeli olan Mario Lemina-Gabriel Sara-Lucas Torreira üçlüsünün bozulması! Torreira'sız bir Galatasaray düşünemezken, bugün ne zaman oyundan çıkar diye bekler olduk.

İlkay Gündoğan da beklentilerin çok altında. Bildiğimiz standartta değil. Bir de dün, Galatasaray'da uzun zamandır görmediğimiz bir şey vardı... 'Ne olursa olsun maçı alırız' havası yoktu tribünlerde! Coşkusunu kaybetmiş gibiydi. Çok ilginç.

Geçen hafta, Okan Buruk bu tür durumları krize dönüşmeden çözer demiştim ama Kocaelispor maçı öyle olmadı. Göztepe karşılaşması da öyle değildi. Tekrar ediyorum! Gördüğüm en kötü Okan Buruk nisanı ya da nisan Okan Buruk'u."

