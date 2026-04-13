Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup ettikten sonra şampiyonluk mücadelesi için lig takvimine döndü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Arda Turan'a ligde büyük sürpriz: Shakhtar Donetsk'in aklı Avrupa'da! Shakhtar Donetsk, Avrupa'daki AZ Alkmaar galibiyetinin ardından döndüğü ligde LNZ ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Shakhtar Donetsk, LNZ ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Shakhtar'ın gollerini Artur Ryabov (11-KK) ve Eguinaldo (34) kaydetti. LNZ'nin golleri ise Valeriy Bondan (28-KK) ve Mark Assinor (45+5) ile geldi. Beraberlik sonrası Shakhtar Donetsk 51 puana yükselerek, 1 maç eksikle 2. sırada yer aldı. Shakhtar, zirve yolunda şampiyonluk yarışı verdiği LNZ'yi 51 puanla takip etmeye devam ediyor.

SHAKHTAR DONETSK DEPLASMANDA ÖNE GEÇTİ AMA SKORU KORUYAMADI

Şampiyonluk yarışındaki rakibi LNZ ile karşılaşan Ukrayna devi, Avrupa dönüşünde skor tutmakta zorlandı! Esasen ise Arda Turan'ın ekibi, 2 kez öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Shakhtar; Artur Ryabov (11-KK) ve Eguinaldo (34) ile tabela yaparken, ev sahibi LNZ de Valeriy Bondan (28-KK) ve Mark Assinor (45+5) ile sonuca gitti.

LİG ŞAMPİYONLUĞUNDA AYRINTILI HESAPLAR BAŞLADI

Beraberlik sonrasında 51 puana yükselen Shakhtar Donetsk, 1 maç eksikle 2. sırada yer aldı ve 51 puanlı LNZ'yi takibini sürdürdü.