Arda Turan'a ligde büyük sürpriz: Shakhtar Donetsk'in aklı Avrupa'da!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup ettikten sonra şampiyonluk mücadelesi için lig takvimine döndü. Halihazırda liderliğe oynayan Arda Turan'ın öğrencileri, zirve yolunda önemli bir karşılaşma oynadı.
Şampiyonluk yarışındaki rakibi LNZ ile karşılaşan Ukrayna devi, Avrupa dönüşünde skor tutmakta zorlandı! Esasen ise Arda Turan'ın ekibi, 2 kez öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Shakhtar; Artur Ryabov (11-KK) ve Eguinaldo (34) ile tabela yaparken, ev sahibi LNZ de Valeriy Bondan (28-KK) ve Mark Assinor (45+5) ile sonuca gitti.
Beraberlik sonrasında 51 puana yükselen Shakhtar Donetsk, 1 maç eksikle 2. sırada yer aldı ve 51 puanlı LNZ'yi takibini sürdürdü.