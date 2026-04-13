Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Erzurumspor Süper Lig için geri sayımda: Zirvede yalnızlar!

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor ile Boluspor karşılaştı. Dadaşlar, yoğun kar yağışı altında kritik bir zafer kazandı ve Süper Lig için geri sayıma başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.04.2026
19:19
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
19:23

Erzurumspor, 35. hafta mücadelesinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibinin golleri Gökhan Akkan (6-KK) ve Eren Tozlu'dan (43) gelirken, konuk takım ise bu skorla birlikte galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Erzurumspor, Boluspor'u 2-0 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir adım attı.
Erzurumspor, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Ev sahibinin gollerini Gökhan Akkan (KK) ve Eren Tozlu attı.
Erzurumspor, bir maç daha kazanırsa Süper Lig'e yükselecek.
Erzurumspor 78 puanla zirvede yer alıyor.
Eren Tozlu bu sezon 35 maçta 21 gol ve 7 asist yaptı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
ERZURUMSPOR'DAN ŞAMPİYONLUK YOLUNDA SON BİR ADIM

Erzurumspor, 1 maç daha kazanması halinde Trendyol Süper Lig'e yükselecek! İlave olarak da 78 puanla zirveyi perçinleyen Doğu Anadolu ekibi, Esenler Erokspor'un Sakaryaspor'a karşı kazanamaması durumunda ise direkt şampiyonluğunu ilan edecek ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye resmen hak kazanacak.

EREN TOZLU FIRTINASI

Erzurumspor'un şampiyonluk hikâyesinde başroldeki isimlerden olan Eren Tozlu, bu sezon 35 maça çıkmış ve 21 gol ile 7 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.