Erzurumspor, 35. hafta mücadelesinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibinin golleri Gökhan Akkan (6-KK) ve Eren Tozlu'dan (43) gelirken, konuk takım ise bu skorla birlikte galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Erzurumspor Süper Lig için geri sayımda: Zirvede yalnızlar! Erzurumspor, Boluspor'u 2-0 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir adım attı. Erzurumspor, Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini Gökhan Akkan (KK) ve Eren Tozlu attı. Erzurumspor, bir maç daha kazanırsa Süper Lig'e yükselecek. Erzurumspor 78 puanla zirvede yer alıyor. Eren Tozlu bu sezon 35 maçta 21 gol ve 7 asist yaptı.

ERZURUMSPOR'DAN ŞAMPİYONLUK YOLUNDA SON BİR ADIM

Erzurumspor, 1 maç daha kazanması halinde Trendyol Süper Lig'e yükselecek! İlave olarak da 78 puanla zirveyi perçinleyen Doğu Anadolu ekibi, Esenler Erokspor'un Sakaryaspor'a karşı kazanamaması durumunda ise direkt şampiyonluğunu ilan edecek ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye resmen hak kazanacak.

EREN TOZLU FIRTINASI

Erzurumspor'un şampiyonluk hikâyesinde başroldeki isimlerden olan Eren Tozlu, bu sezon 35 maça çıkmış ve 21 gol ile 7 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.