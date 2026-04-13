Erzurumspor Süper Lig için geri sayımda: Zirvede yalnızlar!

Erzurumspor, 35. hafta mücadelesinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibinin golleri Gökhan Akkan (6-KK) ve Eren Tozlu'dan (43) gelirken, konuk takım ise bu skorla birlikte galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.
Erzurumspor, 1 maç daha kazanması halinde Trendyol Süper Lig'e yükselecek! İlave olarak da 78 puanla zirveyi perçinleyen Doğu Anadolu ekibi, Esenler Erokspor'un Sakaryaspor'a karşı kazanamaması durumunda ise direkt şampiyonluğunu ilan edecek ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye resmen hak kazanacak.
Erzurumspor'un şampiyonluk hikâyesinde başroldeki isimlerden olan Eren Tozlu, bu sezon 35 maça çıkmış ve 21 gol ile 7 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.