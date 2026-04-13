Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

FIFA'dan puan silme cezası: Federasyon duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA'nın kritik kararını duyurdu. Esasen ise Yeni Malatyaspor'a, 6 puanlık yaptırım uygulandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
FIFA'dan puan silme cezası: Federasyon duyurdu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 18:48

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a bir ceza daha verdi. TFF'den yapılan duyuruda, Nesine 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un -6 puan ile cezalandırıldığı açıklandı.

HABERİN ÖZETİ

FIFA'dan puan silme cezası: Federasyon duyurdu!

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a -6 puan cezası verdi.
Yeni Malatyaspor, Nesine 2. Lig ekibidir.
Kulüp, -6 puan ile cezalandırılmıştır.
Ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, Kırmızı Grup'ta -52 puanla son sıradadır.
FIFA'nın cezalandırdığı bir diğer ekip Adana Demirspor olmuştur.
Adana Demirspor, -54 puanla 1. Lig'den küme düşmüştür.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
FIFA'dan puan silme cezası: Federasyon duyurdu!

YENİ MALATYASPOR KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Malatya temsilcisi, Kırmızı Grup'ta -52 puanla son sırada yer alıyor.

FIFA'dan puan silme cezası: Federasyon duyurdu!

ADANA DEMİRSPOR DA CEZALAR ALMIŞTI

FIFA'nın radarına takılan diğer ekip de Adana Demirspor olmuş ve -54 puanla 1. Lig'den küme düşmesi haftalar önce kesinleşmişti.

FIFA'dan puan silme cezası: Federasyon duyurdu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.