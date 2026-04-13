FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a bir ceza daha verdi. TFF'den yapılan duyuruda, Nesine 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un -6 puan ile cezalandırıldığı açıklandı.

HABERİN ÖZETİ FIFA'dan puan silme cezası: Federasyon duyurdu! FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a -6 puan cezası verdi. Yeni Malatyaspor, Nesine 2. Lig ekibidir. Kulüp, -6 puan ile cezalandırılmıştır. Ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, Kırmızı Grup'ta -52 puanla son sıradadır. FIFA'nın cezalandırdığı bir diğer ekip Adana Demirspor olmuştur. Adana Demirspor, -54 puanla 1. Lig'den küme düşmüştür.

YENİ MALATYASPOR KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Malatya temsilcisi, Kırmızı Grup'ta -52 puanla son sırada yer alıyor.

ADANA DEMİRSPOR DA CEZALAR ALMIŞTI

FIFA'nın radarına takılan diğer ekip de Adana Demirspor olmuş ve -54 puanla 1. Lig'den küme düşmesi haftalar önce kesinleşmişti.