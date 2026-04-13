Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! 2. yarı öncesi ara verildi

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Ligde topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturan Shakhtar Donetsk, 23. hafta maçında deplasmanda lig ikincisi LNZ Cherkasy'ye konuk oldu.

Ukrayna'nın Cherkasy şehrinde bulunan Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI ÖNCESİ HAVA SALDIRISI ALARMI

Karşılaşmanın devre arasında Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle alarm verildi. Konuyla ilgili Shakhtar Donetsk'in resmi X hesabından da paylaşım geldi.

Paylaşımda, "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna ekibinin ilk paylaşımdan 16 dakika sonrasında yaptığı ikinci paylaşımda saldırı alarmının sona erdiğini duyurdu.

Bölgede hava saldırısı alarmının sona ermesinin ardından mücadelenin ikinci yarısı saat 14.40'ta başladı.