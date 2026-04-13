SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! 2. yarı öncesi ara verildi

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda LNZ Cherkasy'ye konuk oldu. Ukrayna'nın Cherkasy şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısının ardından Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle alarm verildi. Mücadelenin ikinci yarısı, hava saldırısı alarmının sona ermesinin ardından 40 dakikalık gecikmeyle başladı.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 15:02

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Ligde topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturan Shakhtar Donetsk, 23. hafta maçında deplasmanda lig ikincisi LNZ Cherkasy'ye konuk oldu.

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'in Ukrayna Ligi'nde LNZ Cherkasy ile oynadığı maç, hava saldırısı alarmı nedeniyle ikinci yarı öncesinde durakladı.
Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde 50 puanla lider durumda bulunuyor.
23. hafta maçında deplasmanda lig ikincisi LNZ Cherkasy'ye konuk oldular.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.
Devre arasında hava saldırısı alarmı verildi ve maçın ikinci yarısı ertelendi.
Alarm sona erdikten sonra ikinci yarı TSİ 14.40'ta başladı.


Ukrayna'nın Cherkasy şehrinde bulunan Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI ÖNCESİ HAVA SALDIRISI ALARMI

Karşılaşmanın devre arasında Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle alarm verildi. Konuyla ilgili Shakhtar Donetsk'in resmi X hesabından da paylaşım geldi.

Paylaşımda, "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna ekibinin ilk paylaşımdan 16 dakika sonrasında yaptığı ikinci paylaşımda saldırı alarmının sona erdiğini duyurdu.

Bölgede hava saldırısı alarmının sona ermesinin ardından mücadelenin ikinci yarısı saat 14.40'ta başladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Talisca, Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi! Menajeriyle görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
Önder Özen'den Galatasaray'ın Kocaelispor maçına iki maddelik açılım: "Kazanmayı hak etmedi!"
Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! Okan Buruk bizzat açıkladı
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
