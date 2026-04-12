Galatasaray ve Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Galatasaray'ın oyununa odaklanan Önder Özen, sarı kırmızılılar adına çarpıcı eksikliklere dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Önder Özen'den Galatasaray'ın Kocaelispor maçına iki maddelik açılım: "Kazanmayı hak etmedi!" Önder Özen, Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-kırmızılıların oyunundaki basit eksikliklere ve kazanmayı hak etmeyen bir performans sergilediğine dikkat çekti. Galatasaray, Kocaelispor'un 10 kişiyle oynadığı ve kompakt savunma yaptığı maçta basit sebeplerle puan kaybetti. Özen, Galatasaray'ın merkez kapanınca şut açısı bulamadığını ve oyunun devamında bu tür organizasyonları tekrar etmediğini belirtti. Maçın devamında Galatasaray'ın sahayı genişletmediğini ve 1-0 öne geçtikten sonra ikinci golü aramadığını ifade etti. İkinci yarıda Kocaelispor'un baskı kurduğunu ve Galatasaray savunmasının orta sahadan yeterince destek alamadığını vurguladı. Özen, bahar dönemiyle birlikte Galatasaray'ın enerjisinin düştüğünü ve Okan Buruk'un enerjiyi yükseltecek değişiklikler yapmadığını söyledi. Galatasaray'ın genel olarak tempo, teknik ve taktik olarak kazanmayı hak etmediğini dile getirdi.

"Galatasaray çok basit sebeplerle puan kaybetti. Birincisi, Kocaelispor 10 oyuncusuyla kompakt ve merkezi kapatan bir takım savunması yapıyor. İlk devre hücumda oynayan Serdar Dursun da birçok defa bu savunma bloğunun içine desteğe geldi. Böyle kademeleri aşmak kolay değil!

Bireysel olarak çalımda iyi olan oyuncular olacak... Leroy Sane deniyordu ama onu oyunuyla destekleyecek bir forvet yoktu. İkinci olarak ise madem merkez kapalı ve şut açısı bulamıyorsunuz, geriye bir tane şey kalıyor yani golde olduğu gibi! Abdülkerim önüne oynadı, Jakobs bindirmeyi yaptı ve ortaya da ters kanattaki Sane kafayı vurdu.

Bu aslında net şekilde Galatasaray'ın oyun tarzı olmalıydı! Ama maçın devamında aynı organizasyonu görmedik... Galatasaray sahayı genişletmedi, 1-0'dan sonra yüksek enerjiyle ikinci golü aramadı.

İkinci yarıda ise Bruno Petkovic değişikliği sonrasında Kocaelispor baskıya başladı ve Galatasaray savunması, orta sahadan yeterince destek alamadı.

Bunu anlayabiliyorum, Göztepe maçı hafta arasına girdi. Anlaşılır bir sebeptir. Galatasaray, lig ve Avrupa'yı aynı anda oynamaya alışık ama bahar dönemi geldi. Göztepe'den bu yana belli ki enerji düşmüş. Okan Buruk'un enerjiyi yükseltecek değişiklikler yapması bekleniyordu ama o da olmadı! Giren futbolcular da enerjiyi artıramadı.

Petkovic golü attıktan sonra Galatasaray sahanın içinde 1-1'e tepki veremedi! Tribün de tepki veremedi! Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasından sonra 'ilk maçta olanları unutmayalım' demişti.

Ben de şunu hatırlatıyorum, Körfez'de de Kocaelispor merkezi kapatmıştı ve yoğun bir takım savunması uygulamıştı. Çizgiye çıkmadan, birebirleri zorlamadan ve forveti etkin kullanmadan; Galatasaray'a şans vermeyeceğini göstermişti!

Bugün de genel olarak aynısı oldu ve Galatasaray galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadı. Ayrıca tempo, teknik ve taktik olarak da Galatasaray; bugün kazanmayı gerçekten hiç hak etmedi."