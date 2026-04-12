Fenerbahçeli N'Golo Kante'ye farklı kıyas: Kylian Mbappe, Luka Modric ve Eden Hazard örneği!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante, milli takım kampından sonra başarılı performanslar göstermeye başlamıştı. Son olarak ise dün Kayserispor'a da şık bir gol atan N'Golo Kante hakkında, gazeteci Uğur Meleke övgü dolu yorumlar yaptı.

FENERBAHÇELİ N'GOLO KANTE'YE FARKLI KIYAS: KYLIAN MBAPPE, LUKA MODRIC VE EDEN HAZARD ÖRNEĞİ!

Fenerbahçeli N'Golo Kante'ye övgü dolu sözlerini; 2018 Dünya Kupası üzerinden başlatan Uğur Meleke, "Hobisini mesleğe dönüştürebilen şanslı insanlardan biriyim, 2018 Dünya Kupası’nı Rusya’da takip etme fırsatı bulmuştum. Kylian Mbappe’nin, Luka Modric’in ve Eden Hazard’ın manşetleri çaldığı o turnuvanın gizli süperstarı N'Golo Kante'ydi.

Fransa finale çıkana kadar tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmış, her pozisyonun içine girmiş, her topa karışmış, her rakibine orta sahayı dar etmişti. Sanırım bu espriyi de ilk kez orada Moskova’da duymuştum: “Dünya’nın dörtte üçünü sular kaplıyor, dörtte birini de Kante!"

Türkiye macerası bayağı geç başladı Kante’nin. Hem artık 35’ini doldurdu, hem de son iki buçuk yılını çok da rekabetçi olmayan bir ligde geçirdi. Bunun etkisiyle olsa gerek, İstanbul hikâyesi bir tık yavaş başladı. Ancak özellikle Mart’taki milli maç arasının ardından bambaşka bir Kante var sahada. Geçen hafta derbide sahipsiz bütün topları topladı, sahiplileri de topladı sonra. Aynı anda üç-dört yerdeydi sanki, bir ara gelip bizim önümüzden içecekleri-kağıtları çaldı galiba!

Dün de kaldığı yerden devam etti her şeyi toplamaya. Partneri Matteo Guendouzi ile birlikte o kadar çok dolaşıyorlar, her şeyi öyle bir topluyorlar ki, arada ceplerini kontrol etme ihtiyacı hissediyor insan!" ifadelerini kullandı.