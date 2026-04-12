Fenerbahçeli N'Golo Kante'ye farklı kıyas: Kylian Mbappe, Luka Modric ve Eden Hazard örneği!

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'nin yükselişi başlarken, gazeteci Uğur Meleke'den de Fransız yıldıza övgüler geldi. Esasen ise deneyimli yorumcu, Fenerbahçeli N'Golo Kante adına 2018 Dünya Kupası'nı öne çıkardı.

Fenerbahçeli N'Golo Kante'ye farklı kıyas: Kylian Mbappe, Luka Modric ve Eden Hazard örneği!
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 19:00
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 19:00

'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , milli takım kampından sonra başarılı performanslar göstermeye başlamıştı. Son olarak ise dün 'a da şık bir gol atan N'Golo Kante hakkında, gazeteci Uğur Meleke övgü dolu yorumlar yaptı.

Fenerbahçeli N'Golo Kante'ye farklı kıyas: Kylian Mbappe, Luka Modric ve Eden Hazard örneği!

FENERBAHÇELİ N'GOLO KANTE'YE FARKLI KIYAS: KYLIAN MBAPPE, LUKA MODRIC VE EDEN HAZARD ÖRNEĞİ!

Fenerbahçeli N'Golo Kante'ye övgü dolu sözlerini; 2018 Dünya Kupası üzerinden başlatan Uğur Meleke, "Hobisini mesleğe dönüştürebilen şanslı insanlardan biriyim, 2018 Dünya Kupası’nı Rusya’da takip etme fırsatı bulmuştum. Kylian Mbappe’nin, Luka Modric’in ve Eden Hazard’ın manşetleri çaldığı o turnuvanın gizli süperstarı N'Golo Kante'ydi.

Fenerbahçeli N'Golo Kante'ye farklı kıyas: Kylian Mbappe, Luka Modric ve Eden Hazard örneği!

Fransa finale çıkana kadar tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmış, her pozisyonun içine girmiş, her topa karışmış, her rakibine orta sahayı dar etmişti. Sanırım bu espriyi de ilk kez orada Moskova’da duymuştum: “Dünya’nın dörtte üçünü sular kaplıyor, dörtte birini de Kante!"

Fenerbahçeli N'Golo Kante'ye farklı kıyas: Kylian Mbappe, Luka Modric ve Eden Hazard örneği!

Türkiye macerası bayağı geç başladı Kante’nin. Hem artık 35’ini doldurdu, hem de son iki buçuk yılını çok da rekabetçi olmayan bir ligde geçirdi. Bunun etkisiyle olsa gerek, İstanbul hikâyesi bir tık yavaş başladı. Ancak özellikle Mart’taki milli maç arasının ardından bambaşka bir Kante var sahada. Geçen hafta derbide sahipsiz bütün topları topladı, sahiplileri de topladı sonra. Aynı anda üç-dört yerdeydi sanki, bir ara gelip bizim önümüzden içecekleri-kağıtları çaldı galiba!

Fenerbahçeli N'Golo Kante'ye farklı kıyas: Kylian Mbappe, Luka Modric ve Eden Hazard örneği!

Dün de kaldığı yerden devam etti her şeyi toplamaya. Partneri Matteo Guendouzi ile birlikte o kadar çok dolaşıyorlar, her şeyi öyle bir topluyorlar ki, arada ceplerini kontrol etme ihtiyacı hissediyor insan!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli N'Golo Kante'ye farklı kıyas: Kylian Mbappe, Luka Modric ve Eden Hazard örneği!
