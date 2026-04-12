Konyaspor'dan Fatih Karagümrük'e büyük darbe: Son haftalara girilirken net galibiyet!

Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü 3-0 ile geçti. Yeşil beyazlıların golleri 21. dakikada Blaz Kramer, 28. dakikada Jackson Muleka ve 90+1. dakikada Diogo Gonçalves'ten geldi. Diğer taraftaysa deplasmanda farklı bir mağlubiyet alan Karagümrük, bu sonuçla birlikte 20 puanda kaldı ve ligin son sırasında bir haftayı daha garantiledi. Esasen ise İstanbul temsilcisi, birkaç maç daha kaybetmesi halinde Trendyol Süper Lig'den küme düşen ilk takım olmuş olacak.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy.

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Jin-Ho Jo (Dk. 61 Bazoer), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Gonçalves), Jevtovic, Olaigbe (Dk. 71 Tunahan Taşcı), Bardhi (Dk. 81 Svendsen), Muleka (Dk. 71 Bjorlo), Kramer.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Verde (Dk. 76 Barış Kalaycı), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Babicka (Dk. 76 Traore), Serginho (Dk. 67 Tiago Çukur), Larsson.

Goller: Dk. 21 Kramer, Dk. 28 Muleka, Dk. 90+2 Gonçalves (TÜMOSAN Konyaspor).

Sarı Kartlar: Dk. 38 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 85 Lichnovsky (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).