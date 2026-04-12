Spor
Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Galatasaray'a sert sözler! "Kocaelispor camiasının onuruna dil uzattılar, bedelini ödeteceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sonucu merakla beklenen maçta Galatasaray ile Kocaelispor bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir süre kala açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, çarpıcı ifadeler kullandı. Durul, "Son günlerde Galatasaray cephesinden kulübümüze beklemediğimiz cümleler sarf edildi. Kocaelispor camiasının onuruna dil uzattılar. Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 16:52

'de 29. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde ile bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak maç öncesinde, sezonun ilk yarısında yaşanan olaylar nedeniyle iki kulüp arasında tansiyon yükselmiş durumda.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda Kocaeli'de yaşananları ve kulübüne yönelik açıklamalaları unutmamak gerektiğini belirterek Kocaelispor maçı için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray maçından sonra yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu belirtti ve kendi hayatının büyük bölümünü geçirdiği Galatasaray'a yönelik böyle bir durumun söz konusu olmayacağını ifade etti.
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray cephesinden kulüplerine yönelik saygısızlık yapıldığını söyleyerek maçta Galatasaray'a bunun bedelini ödeteceklerini belirtti.
Durul, Galatasaray'ın Kocaelispor yönetimine yönelik yemek, koltuk, loca gibi imkanların olmadığını söylemesinin yakışıksız olduğunu ve bu durumun maçta bir ders olacağını ifade etti.
Galatasaray ile Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadele öncesi Galatasaray cephesi ile Kocaelispor cephesi arasında tansiyon artmış durumda. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Kocaelispor, sahasında ağırladığı sarı-kırmızılıları 1-0 mağlup ederken mücadelenin ardından statta açılan şarkı ve tribünlerden Galatasaray aleyhine yapılan olumsuz tezahüratlar gündem olmuştu.

OKAN BURUK, KOCAELİSPOR MAÇINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü , sarı-kırmızılıların geçtiğimiz çarşamba günü İzmir'de Göztepe ile oynadığı erteleme maçında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Kocaelispor maçı ile ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Buruk yaptığı açıklamada, "Önümüzde hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor maçı var. Bu maç da bizim için çok önemli. İlk yarıda Kocaeli'de yaşananları, kulübümüze yönelik yapılan açıklamaları unutmamak gerekiyor. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızın da bunu unutmadan bizi güçlü şekilde destekleyeceğine inanıyorum. İnşallah birlikte önemli bir galibiyet alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK ÜZÜLDÜM O MAÇTAN SONRA YAŞANAN OLAYLARA"

2011 ile 2020 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılılarda kaptanlık da yapan ve şimdi Kocaelispor'da teknik direktörlük görevi yürüten Selçuk İnan da geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de oynanan maçın ardından yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

İnan yaptığı açıklamada, "Çok üzüldüm Galatasaray maçından sonra yaşananlar için ki benim dışımda gelişen olaylar. Başkanımızın demeci vardı ama başkanımız yanlış anlaşıldığını zaten söyledi. Maçtan sonra küfürlü bir şarkı vardı. Taraftar liderimiz haberlerinin olmadığını dile getirdiler zaten. Böyle bir ortamda - hele ki Galatasaray'da hayatımın çok büyük bölümünü geçirmiş biri olarak - Galatasaray'a böyle bir şey yapmanın söz konusu olmayacağını her aklı başında olan insan çok açık bilecektir. Çok üzüldüm o maçtan sonra yaşanan olaylara." ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk İnan, dışarıdaki olaylara her zaman yetişemediklerini, müdahil olamadıklarını dile getirerek, "Ama sonrasında tepkimizi tabii ki ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bu benim için hep üzücü bir şey ama dediğim gibi Türkiye'de taraftarlar arasında yaşanmış olan bu olaylar hep oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek gibi, gönül ister ki küfür olmasın, kavga olmasın." demişti.

RECEP DURUL'DAN GALATASARAY'A SERT SÖZLER

Galatasaray ile Kocaelispor arasında bu akşam oynanacak maça sayılı saatler kala Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Kocaelispor camiasının onuruna dil uzatıldığını ve saygısızlık yapıldığını söyleyen Durul, "Bedelini ödeteceğiz" diyerek şunları söyledi:

"Camiamız için önemli bir gün. Son günlerde Galatasaray cephesinden kulübümüze beklemediğimiz cümleler sarf edildi. Kocaelispor camiasının onuruna dil uzattılar. Biz daha önceki maçta onları burada yenmiştik. Öyle zannediyorum ki bunu hazmedemediler. Daha önce gerekçeleri tribünde bize müzikten dolayı küfür ettiler diyeydi. Oysa kendi statlarında her maçta bütün statlarda bunlar olabiliyor. Bunları görmezden gelerek. Bizi hedef tahtasına koymaları hem camiamızın hem şehrimizin hem de taraftarın sabrını taşırmıştır. Dolayısıyla biz her kulübe saygı gösteriyoruz. Tribünde evet bir şey olmuştur ama sadece bizim tribünde olmadı bu. Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz."

"GALATASARAY'A DERS OLACAK"

"Taraftarımızla birlikte hazırız. Burada sadece skor önemli değil. Bizim orada duruşumuz, çıkacağız aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Maçtan da puan ve puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum. Futbolcularımızla gerekli konuşmaları yaptık. En iyi cevabı orada kendilerine vermiş olacağız."

"Bundan sonrada onlara bu durum ders olacak. Öyle tahmin ediyorum. Bundan sonra böyle konuşmalar yapmazlar. Ne demek, 'Kocaelispor yönetimine burada yemek yok, koltuk yok, loca yok...' Bunun yarını da var. Bunu bir camiaya mal etmek son derece yakışıksız. Bu söylenenlerin hepsini kendilerine iade ediyorum. Futbolcularımız, taraftarlarımız bugün en iyi cevabı sahada verecekler."

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
