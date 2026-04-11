Arsenal'in bir garip hikâyesi: Emirates suskun!

Arsenal, Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth'u ağırladı. Halihazırda şampiyonluk yarışının son haftalarına lider giren Topçular, kendi sahasında 2-1 kaybetti ve Manchester City'ye yeni bir şans verdi.
Son üç sezondur Premier Lig'i ikinci sırada bitiren Arsenal, 2025-2026 takviminin finaline doğru yine takıldı ve kâbus tekrar başladı! Manchester City'nin iki maçının eksik olduğu ligde 9 puanlık fark atan kırmızı beyazlılar, Bournemoth mağlubiyetiyle yine kısır döngüye girdi! Esasen ise City, iki eksik maçını da kazanırsa zirveye iyice yaklaşacak ve Arsenal ile arasında sadece 3 puanlık fark kalacak.
Emirates deplasmanında Eli Junior Kroupi (17) ve Alex Scott (74) ile sonuca giden Bournemouth, tek golü ise Viktor Gyökeres'in 35. dakikadaki penaltısından yemişti! Son olarak da kırmızı siyahlıların galibiyeti, Emirates tribünlerinde sessizlikle gelen bir paniği gündeme taşıdı.