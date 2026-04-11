Editor
 | Burak Ayaydın

Arsenal'in bir garip hikâyesi: Emirates suskun!

Arsenal'de an itibarıyla sezon sonu kâbusu yine ortaya çıktı. Zira Londra devi, son haftalar öncesinde kendi sahasında kritik bir kayıp yaşadı ve şampiyonluk yolunda yine soru işaretleri oluştu.

Arsenal'in bir garip hikâyesi: Emirates suskun!
Burak Ayaydın
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 20:07
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 20:13

Arsenal, Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth'u ağırladı. Halihazırda şampiyonluk yarışının son haftalarına lider giren Topçular, kendi sahasında 2-1 kaybetti ve Manchester City'ye yeni bir şans verdi.

https://x.com/Arsenal/status/2042956913810223299?s=20

ARSENAL'DE BÜYÜK ŞOK!

Son üç sezondur Premier Lig'i ikinci sırada bitiren Arsenal, 2025-2026 takviminin finaline doğru yine takıldı ve kâbus tekrar başladı! Manchester City'nin iki maçının eksik olduğu ligde 9 puanlık fark atan kırmızı beyazlılar, Bournemoth mağlubiyetiyle yine kısır döngüye girdi! Esasen ise City, iki eksik maçını da kazanırsa zirveye iyice yaklaşacak ve Arsenal ile arasında sadece 3 puanlık fark kalacak.

BOURNEMOUTH KRİZE DAVET ÇIKARDI

Emirates deplasmanında Eli Junior Kroupi (17) ve Alex Scott (74) ile sonuca giden Bournemouth, tek golü ise Viktor Gyökeres'in 35. dakikadaki penaltısından yemişti! Son olarak da kırmızı siyahlıların galibiyeti, Emirates tribünlerinde sessizlikle gelen bir paniği gündeme taşıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başakşehir Gençlerbirliği'ni rahat geçti: Başkent temsilcisi ligde 9 maçtır kazanamıyor!
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması: Sakatlığındaki son durum merak ediliyordu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
