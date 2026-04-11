Arsenal, Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth'u ağırladı. Halihazırda şampiyonluk yarışının son haftalarına lider giren Topçular, kendi sahasında 2-1 kaybetti ve Manchester City'ye yeni bir şans verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Arsenal'in bir garip hikâyesi: Emirates suskun! Arsenal, Premier Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Bournemouth'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında Manchester City'ye yeni bir şans verdi. Arsenal, 2025-2026 sezonunun son haftalarına girerken Bournemouth karşısında aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında takıldı. Manchester City'nin iki maç eksiği varken Arsenal ile arasındaki 9 puanlık fark, Bournemouth mağlubiyetiyle azaldı. Bournemouth, gollerini Eli Junior Kroupi (17) ve Alex Scott (74) ile bulurken Arsenal'in tek golü Viktor Gyökeres'in 35. dakikadaki penaltısından geldi.

ARSENAL'DE BÜYÜK ŞOK!

Son üç sezondur Premier Lig'i ikinci sırada bitiren Arsenal, 2025-2026 takviminin finaline doğru yine takıldı ve kâbus tekrar başladı! Manchester City'nin iki maçının eksik olduğu ligde 9 puanlık fark atan kırmızı beyazlılar, Bournemoth mağlubiyetiyle yine kısır döngüye girdi! Esasen ise City, iki eksik maçını da kazanırsa zirveye iyice yaklaşacak ve Arsenal ile arasında sadece 3 puanlık fark kalacak.

BOURNEMOUTH KRİZE DAVET ÇIKARDI

Emirates deplasmanında Eli Junior Kroupi (17) ve Alex Scott (74) ile sonuca giden Bournemouth, tek golü ise Viktor Gyökeres'in 35. dakikadaki penaltısından yemişti! Son olarak da kırmızı siyahlıların galibiyeti, Emirates tribünlerinde sessizlikle gelen bir paniği gündeme taşıdı.