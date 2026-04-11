Editor
 Burak Ayaydın

Başakşehir Gençlerbirliği'ni rahat geçti: Başkent temsilcisi ligde 9 maçtır kazanamıyor!

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Gençlerbirliği sahaya çıktı. İstanbul'daki mücadelede, ev sahibi rahat bir galibiyet aldı ve Avrupa iddiasını sürdürdü.

Burak Ayaydın
11.04.2026
saat ikonu 18:10
11.04.2026
saat ikonu 18:10

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. İstanbul ekibinin golleri 9. ile 40. dakikalarda Eldor Shomurodov ve 42. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan gelirken, Ankara temsilcisi ise ligdeki galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
Başakşehir'in gollerini 9. ve 40. dakikalarda Eldor Shomurodov ve 42. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.
Gençlerbirliği, ligdeki galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.
Volkan Demirel, ilk yarıda 1-0 geri düştükten sonra oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ancak yakaladıklarını atamadıklarını belirtti.
Demirel, takıma tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi ve ligde kalmak için mücadele edeceklerini ifade etti.
Karşılaşmada RAMS Başakşehir'den Ömer Ali Şahiner, Bertuğ Yıldırım ve Gençlerbirliği'nden Traore sarı kart gördü.
GENÇLERBİRLİĞİ VOLKAN DEMİREL İLE ÇIKIŞ ARIYOR!

Volkan Demirel ile birkaç hafta önce ikinci kez anlaşan Gençlerbirliği, genç antrenörün yeni döneminde 5 lig maçına çıktı ve 1 beraberlik ile 4 mağlubiyet aldı. Mücadele sonrasında süreci yorumlayan Volkan Demirel, "İlk yarıda 1-0 geri düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik. Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp.

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 59 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi (Dk. 59 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 81 Selke), Brnic, Bertuğ Yıldırım (Dk. 59 Crespo).

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Thalisson, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 77 Samed Onur), Tongya (Dk. 62 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Niang), Onyekuru (Dk. 46 Traore), Koita (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu).

Goller: Dk. 9 ve 40 Shomurodov, Dk. 42 Bertuğ Yıldırım (Başakşehir).

Sarı Kartlar: Dk. 23 Ömer Ali Şahiner, Dk. 27 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 65 Traore (Gençlerbirliği).

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
